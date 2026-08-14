Jimena Barón se sinceró sobre sus problemas de pareja con Matías Palleiro: “Era una loba y ahora una iguana”

Así como durante el Mundial 2026 Jimena Barón compartió con sus seguidores la pelea que tuvo con su pareja Matías Palleiro por el extravío del cochecito de su hijo Arturo mientras estaban en Orlando, ahora decidió hacerlos partícipes de sus problemas de intimidad. Con la brutal honestidad que la caracteriza, hizo catarsis sobre su presente sentimental y abrió el debate.

“Qué difícil la intimidad. ¡Es muy difícil!”, dijo en un video que publicó en sus historias de Instagram, en el cual se la pudo ver recostada en la cama y con un filtro en la cara. “Yo lo amo a mi marido, me encanta. Es divino. Pero, ¿vieron el meme de la persona que está muerta en la cama enferma? Me imagino todo lo que le haría y todo lo que quiero que me haga, pero con ese meme no puedo salir de esa imagen. Todo queda en la cabeza“, explicó, dejando en claro que tiene serias dificultades para encontrar momentos de conexión y privacidad con su pareja.

Con un filtro en la cara, Jimena Barón se sinceró sobre sus dificultades para tener intimidad con Matías Palleiro (Foto: Instagram @jmena)

Asimismo, insistió en que también se cuestiona a ella misma: “Y es conmigo también. Yo me miro y digo: ‘Che, estoy re fuerte, estoy bárbara’. Yo era una pantera, una loba y ahora soy como una iguana. ¿Dónde quedó?”.

Jimena Barón reflexionó sobre sus dilemas de pareja

En una siguiente historia, grabó a su hijo de 1 año y dos meses recostado en el borde de su cama viendo televisión y admitió que les está “complicando bastante la vida”, puesto que también es uno de los factores que está interfiriendo en su intimidad de pareja. ¿El motivo? Se fue recién a las 00 e incluso ya camina perfectamente y puede subir y bajar solo de su cama.

La intérprete de “La Cobra” está en pareja con Matías Palleiro o “Tuma”, como se lo conoce en las redes sociales, desde 2021. Se conocieron a través de Instagram y, aunque tuvieron una primera cita fallida, la segunda fue la vencida. Apostaron por la convivencia, por recorrer juntos el mundo y formaron una feliz familia de cuatro con Momo y Arturo.