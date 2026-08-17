Con Sheryl Crow, Beck y Neil Patrick Harris, Disney también presentó las novedades de sus famosos parques

ANAHEIM, California.- De los tres shows multitudinarios que Disney prepara para sus fans en cada nueva Expo D23, el que presenta las novedades y próximos proyectos conectados con los parques temáticos, los cruceros y las experiencias de entretenimiento creadas por la compañía del ratón Mickey es la que más rápido agota sus localidades.

Así ocurrió también en la noche del sábado, cierre de la segunda jornada de la convención que cada dos años Disney hace para agasajar a sus seguidores de todo el mundo y darles en persona la posibilidad de ser los primeros en conocer todo lo que tiene para ofrecer de nuevo en los próximos años.

Para el observador imparcial, toda esa batería de anuncios fue lo de menos. Lo que quedará en la memoria, sobre todo gracias a la primera transmisión global por streaming de un evento en vivo conectado con la expo fue un show de impecable factura, con momentos que estuvieron a la altura de las mejores galas de entregas de premios de Hollywood, pero con un contenido relacionado en este caso a la expansión de los seis parques temáticos que Disney tiene repartidos en tres continentes, el lanzamiento de nuevas embarcaciones para su línea de cruceros y la futura apertura de un nuevo parque en Abu Dhabi, que promete ser el más tecnológicamente impulsado y conectado de todos.

Beck también fue parte del show KYUSUNG GONG

El gran artífice del show fue Neil Patrick Harris, un comediante completo que en esta velada estuvo casi en estado de gracia. Inspirado para los chistes, con su timing cómico aprovechado a la perfección, hizo su entrada con un número de apertura en la que simulaba ser el portador de un sueño: poder trabajar en Disney como animatronic en alguna de sus atracciones repartidas por los parques.

Harris y un elenco de bailarines y cantantes notable convirtieron ese momento en un escenario digno de los mejores musicales de Broadway. Y después, recibiendo en un sillón a los diferentes autores de las novedades que Disney introducirá en los parques en los próximos años, hizo una perfecta caracterización (casi un homenaje) de Johnny Carson, el padre de todos los grandes conductores de shows de comedia y actualidad en la historia de la TV estadounidense.

La voz, el estilo, la cadencia, el timing cómico y hasta la forma de sentarse de Carson reaparecieron a través del talento de Harris, que pide a gritos después de lo que vimos un lugar como anfitrión de algún gran show de la temporada alta de premios de Hollywood. Está en su mejor momento como actor, bailarín, cantante y por supuesto animador.

Sheryl Crow cantó dos temas de Cars Image Group LA - The Walt Disney Company

Fue una pena que su presencia no se haya aprovechado para el primero de los shows con grandes anuncios programado en esta D23: todo lo que llegará en materia de cine y streaming hubiese tenido un color visual y escénico mucho más atractivo con un conductor de ese perfil.

El resto de los momentos atractivos del show tuvieron que ver con la habilidad de los encargados de la puesta en escena para llevar al escenario grandes números musicales y la aparición de figuras estelares, convocadas gracias al poder de Disney.

Así, Sheryl Crow entregó su potencia rockera (conectada al country) interpretando dos temas de Cars, uno de los éxitos de Pixar. El que inauguró la primera película 20 años atrás y el que acompañará una nueva serie de próximo estreno en Disney+.

Los legendarios integrantes de Los Lobos, que casi 50 años después de debutar como “otra banda del Este de Los Angeles” mantienen su formación original, interpretaron a su manera “La llorona”, uno de los temas más clásicos de la banda sonora de Coco. Y Beck reapareció para cantar, también con su estilo, el tema que definitivamente acompaña cada nueva aparición de Cruella de Vil, la villana de 101 dálmatas.

El motivo fue muy simple: la presencia estelar de Cruella en una ambiciosa atracción que se prepara para dentro de muy pronto en el Walt Disney World de Orlando, la Tierra de los Villanos, contará con esta icónica “mala” de Disney personificada una vez más por Glenn Close, que le dio vida en la película con personajes de carne y hueso de 1996. Close apareció en vivo en el escenario para acompañar esa presentación vestida como Cruella de los pies a la cabeza y la ovación fue completa y absoluta.

Otras figuras que se sumarán a las próximas atracciones de Disney presentadas en esta velada fueron Harrison Ford y algunos de los originales Avengers. Ford aporta su voz a un nuevo entretenimiento que lleva el nombre de Indiana Jones. Y algunos de los históricos representantes de la mejor época de Marvel (y los Avengers) grabaron sus respectivas partes para sumarlas a la nueva atracción que Disney prepara en el sector del parque original (Disneyland) asignado a estos personajes.

La aventura contará con Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Hawkeye), Anthony Mackie (Capitán América) y Robert Downey Jr., que retomará su antiguo papel de héroe (Tony Stark-Iron Man) un día después de que fuera presentado en la misma convención como el poderoso villano (el Doctor Doom) de Avengers: Doomsday, que se estrena a fin de año. Solo Disney puede lograr estas cosas.