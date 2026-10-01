Hangar rojo: el dilema moral de un militar en la época del golpe de Augusto Pinochet que derrocó a Salvador Allende

Hangar rojo (Chile/Argentina/Italia, 2026). Dirección: Juan Pablo Sallato. Guión: Luis Emilio Guzmán, basado en el libro Disparen a la bandada. Crónica secreta de los crímenes en la FACH contra Bachelet y otros, de Fernando Villagrán. Fotografía: Diego Pequeño. Edición: Sebastián Brahm, Valeria Hernández. Elenco: Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández. Duración: 82 minutos. Calificación: R-13 (Restringida). Nuestra opinión: muy buena.

El 11 de septiembre de 1973, mientras el golpe de Estado que derrocó en Chile al presidente elegido democráticamente Salvador Allende ya estaba a punto caramelo, el capitán Jorge Silva recibió una misión precisa: convertir la Escuela de Aviación a su cargo en un centro de detención y tortura. Ese es el inquietante punto de partida de Hangar Rojo, primer largometraje de ficción de Juan Pablo Sallato, estrenado en la última edición del Festival de Berlín y multipremiado en el de Guadalajara. Inquietante para el protagonista, que enfrenta un claro dilema moral, y para el espectador que entre en la historia identificándose con él, entendiéndolo o, lisa y llanamente, rechazando su actitud.

Silva (Nicolás Zárate) ha sido jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea y es un hombre en apariencia frío, calculador y plenamente consciente de la disciplina y la obediencia que requiere el ámbito militar. Pero cuando empiezan a llegar a su lugar de trabajo camiones con víctimas de la intensa represión desatada por el régimen de Augusto Pinochet, su entorno se transforma radicalmente y su rutina se altera de la peor manera.

También reaparece el coronel Jahn (Marcial Tagle), un antiguo rival en la fuerza, ahora investido de poder y convencido de la necesidad de la represión ilegal para terminar con el eterno fantasma del comunismo. Sallato va estrechando progresivamente el espacio y el margen de acción de su protagonista, que empieza a sufrir porque desobedecer supone ponerse en peligro y obedecer implica aceptar algo que lo perturba.

Hangar Rojo busca reflejar la progresiva contaminación de un espacio cotidiano apelando al clima prototípico del thriller y a la acumulación de planos cerrados Zeta Films

Basada en el libro de investigación periodística Disparen a la bandada. Crónica secreta de los crímenes en la FACH contra Bachelet y otros, de Fernando Villagrán, la película no traduce el conflicto del capitán Silva en una sucesión de discursos. Sallato -quien dirigió con Juan Ignacio Sabatini e Ismael Larraín el exitoso documental Ojos Rojos, enfocado en la Selección chilena de fútbol- evita la lección ilustrada sobre el golpe militar. Trabaja, en cambio, orientado a reflejar la progresiva contaminación de un espacio cotidiano apelando al clima prototípico del thriller y a la acumulación de planos cerrados. Más de una vez la cámara sigue al protagonista a corta distancia, pendiente de sus movimientos y reacciones, como si no quisiera concederle una vía de escape. Esa proximidad recuerda el modo en que los hermanos Dardenne se adhieren físicamente a sus personajes con un objetivo claro: antes que explicar una conciencia, la cámara la acompaña, registra las vacilaciones del personaje y obliga al espectador a compartir su campo de percepción.

La fotografía de Diego Pequeño, de fuertes contrastes en blanco y negro, y el montaje de Valeria Hernández y Sebastián Brahm colaboran con la consolidación de esa sensación de encierro y asfixia que vive Silva y transmite la película. Una negativa al ornamento que por momentos roza la rigidez.

El director evita convertir la tortura en espectáculo y valida el fuera de campo como uno de sus recursos más eficaces Zeta Films

Es clave en todo el dispositivo el sólido trabajo de Nicolás Zárate, actor con mucha experiencia teatral e integrante de la histórica compañía chilena Teatro ICTUS, capaz de sugerir su batalla interior con una gestualidad mínima, indispensable. Zárate interpreta los desafíos y las vacilaciones del personaje con sutileza y mucho aplomo, a tono con la economía del relato.

Sallato evita convertir la tortura en espectáculo y valida el fuera de campo como uno de sus recursos más eficaces: a veces alcanza con un sonido, una reacción. Pero esa deliberada contención no atenúa el horror, y esa es una de las grandes virtudes de Hangar rojo.