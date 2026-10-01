Verity: La sombra de un engaño es pura diversión con tintes melodramáticos y muy buenas actuaciones

Verity: La sombra de un engaño (Verity, Estados Unidos, 2026). Dirección: Michael Showalter. Guion: Nick Antosca, basada en la novela de Colleen Hoover. Fotografía: Jim Frohna. Edición: Jay Cassidy. Elenco: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Cordova, Brady Wagner. Calificación: R-13 (restringida). Distribuidora: UIP. Duración: 114 minutos. Nuestra opinión: Buena.

Hasta ahora, las adaptaciones de las exitosas novelas de Colleen Hoover fueron proyectos de un calibre menor, con actores conocidos pero lejos de la lista A de Hollywood y presupuestos más modestos. Verity: La sombra del engaño juega en otra liga, en más de un sentido.

Para empezar, tiene como protagonistas a Dakota Johnson, una de las chicas cool del Hollywood actual, y a Anne Hathaway, una actriz de prestigio, quien seguramente recibirá una nueva nominación al Oscar en los próximos meses. No será por esta película, sino por La odisea, pero es notable que una intérprete de su calibre haya elegido este papel, en este momento de su carrera.

Sin embargo, al ver su trabajo en el film, es fácil comprender el porqué de esta elección. Hathaway se deleita con todas y cada una de las delirantes líneas de diálogo que le tocan, mientras no deja de seducir a la cámara con su expresividad y la complicidad en sus ojos. La actriz, en pocas palabras, se está divirtiendo como nunca y eso se contagia al espectador.

Pero no es la única que entendió la consigna. También lo hizo el director, Michael Showalter, quien ha demostrado ser un realizador consistente, con algún gran acierto como Un amor inseparable. Aquí su visión es crucial para darle vuelo a una historia previsible y propensa a los tintes telenovelescos.

Dakota Johnson en una escena de Verity: la sombra de un engaño Alisha Wetherill - AW_VERITY_20250401-0866.dng

Es mejor no revelar demasiado de la trama de Verity: La sombra de un engaño. Lowen Asleigh (Johnson), una escritora no muy exitosa, es contratada por Jeremy Crawford (Josh Hartnett) para ayudar a su esposa Verity (Hathaway), autora de una serie de bestsellers, a escribir su próximo libro. La famosa escritora necesita ayuda porque sufrió un accidente y Lowen descubrirá la gravedad del asunto cuando llegue a la espectacular casa de la pareja, ubicada en los bosques de Vermont.

Al investigar los papeles en la oficina de Verity, Lowen descubre un pendrive con un documento que revela secretos perturbadores sobre la autora. Este descubrimiento desatará una serie de hechos dramáticos para ella y la familia Crawford.

El trío de protagonistas resulta apropiado cada uno para su rol. El estilo desapegado de Dakota Johnson es ideal para darle el suficiente misterio a Lowen; la poca expresividad de Hartnett contribuye a la construcción de las incógnitas que rodean a su personaje; y Hathaway juega a ser una estrella del noir clásico, aportándole la dualidad que requiere el personaje de Verity.

Esta adaptación de una novela de Colleen Hoover se mueve entre el melodrama clásico y el suspenso Alisha Wetherill - AW_VERITY_20250402-1512.dng

Showalter no será Hitchcock, ni siquiera De Palma, pero logra construir climas de suspenso. El director se nutre de referencias del cine del pasado, diseñando una estética que evoca a los thrillers de los 70, presentes desde la tipografía en rojo sangre del título inicial, la particular arquitectura de la mansión sobre el lago en la que sucede la mayor parte del film, la música de piano que puntúa la acción y hasta los fundidos encadenados, un efecto considerado demodé.

El melodrama clásico también aparece, en especial con una escena en el lago que recuerda a uno de los momentos más escalofriantes de Que el cielo la juzgue, de John M. Stahl. Mientras que un coqueteo con el thriller erótico de los 90 queda solo en eso, ya que no se juega del todo en ese aspecto.

Todas estas referencias no solo le dan una estética más sofisticada a Verity: La sombra de un engaño, sino que funcionan como una expresión de la conciencia que tiene el director sobre el tipo de historia que está contando, disimulando un poco sus falencias, y con la convicción de que la exageración hasta el punto del ridículo puede ser una forma válida de diversión en el cine.