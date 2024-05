Cuánto habría cobrado Nahir Galarza por los derechos de su historia y cómo llegó a la pantalla de Amazon

Escuchar

No hay red carpet. No hay función de prensa. Los productores prefieren no hacer comentarios. Los abogados se mantienen al margen. Hoy, seis años después de que Nahir Galarza asesinara a su novio, Fernando Gabriel Pastorizzo y se convirtiera en la argentina más joven en ser condenada a cadena perpetua, la ficcionalizada historia del crimen desembarca en la pantalla de Amazon Prime Video.

Unas horas antes del estreno, que será a la medianoche por la plataforma de streaming, los actores de Nahir y sus familiares van a asistir a una función privada. Hay mucho hermetismo. ¿Qué tan involucrados estuvieron los protagonistas de esta tragedia en el desarrollo de la película?

Nahir retoma los datos del homicidio: un joven de 20 años es hallado muerto en la calle con dos disparos, uno en la espalda y otro en el pecho, cerca de su moto. La Justicia determinó que la autora fue quien era su novia. Cuando Galarza, a sus 19 años, confesó el crimen desató confusión, polémica y un linchamiento mediático. El caso, que capturó la atención de todo el país, dio un giro cuando la chica acusó a su padre, un oficial de la policía, de ser el verdadero asesino, algo que fue rápidamente desestimado por la investigación.

Apenas se anunció que se realizaría esta producción audiovisual, la polémica no tardó en explotar en las redes sociales: “Espero que las regalías sean para la familia de la víctima”. “Una serie que victimiza a una asesina”. “¿Cómo se atrevieron a hacer una película de un crimen reciente que aún tiene de duelo a una familia?” “¡Le dan fama a la asesina!”, apuntaron los internautas. Ficcionalizar un caso policial resonante desde el punto de vista de los homicidas es una práctica establecida y exitosa: antes del caso de Nahir, fue la de los Puccio en El clan, la de Carlos Robledo Puch con El Ángel y la O. J. Simpson en American Crime Story, entre tantas otros. En palabras de Alfred Hitchcock: “Cuánto más exitoso es el villano, más exitosa es la película”.

¿Quiénes cobran y por qué?

El abogado de Nahir Galarza, José Ostolaza aseguró, en diálogo con LA NACIÓN, que no intervino en ningún tipo de contrato o acuerdo con los productores de la película. “ Esa circunstancia estuvo manejada pura y exclusivamente por la familia, creo yo, de Nahir Galarza, si es que realmente hubo eso que dicen que hubo, algún tipo de pago. A mí no me consta ”.

Según aseguraron fuentes a este diario, Nahir Galarza cobró 50.000 dólares por la cesión de los derechos de su historia. Algunos aseguran que con ese dinero el padre de Galarza invirtió en un criadero de gallinas en Gualeguaychú, mientras que otros destacan que el deseo de Nahir es que su madre manejara ese dinero y lo invirtiera en el tratamiento de la enfermedad de su hermano Aaron.

Valentina Zenere como Nahir Galarza, en una escena de la película Amazon Prime Video

El abogado de la madre de Fernando Pastorizzo, Rubén Viera, le confirmó a LA NACIÓN que su representada, Silvia Mantegazza, “No cobró absolutamente nada” . El letrado aseguró que una vez estrenado el film, si se lesionó en la ficción el buen nombre de la víctima, podrían evaluar buscar una indemnización económica. “Así sucede en todos los documentales sobre homicidios en el mundo, va más allá de este caso específico. Hay que esperar al estreno para estudiar si hubo agravio ”. Además, Viera confirmó que Mantegazza colaboró –sin contraprestación económica alguna– con una serie documental de dos capítulos producida por Kapow sobre el caso, que aún no tiene fecha de estreno.

Julio César Raffo, jurista y filósofo especializado en cine, explica cuáles son las posibilidades que existen a la hora de narrar la vida de una persona real en una obra audiovisual, sea de ficción o documental, sin contar con la autorización expresa del retratado o de sus familiares. “La creación cinematográfica está sujeta a la libertad de expresión y de creación. Si en la película se agravia a la persona hay derecho a una indemnización, pero eso no se sabe hasta después del estreno de la película. Muchas veces hay acuerdo económico para evitar conflicto, pero si el relato no ofende y no genera daño, no tiene por qué haber un resarcimiento económico”, explica el especialista.

El abogado también destacó que, aunque no es necesario tener una autorización previa para narrar la historia de una persona, viva o fallecida, notoria o no, por razones de producción y comercialización, siempre es conveniente contar la correspondiente autorización para evitar conflictos. “Prestigiosos -y astutos- productores en algunos casos obtuvieron esa autorización por un mecanismo “indirecto” –cita Raffo–. En la película Gatica, de Favio, su hija fue contratada como actriz en un papel menor; en la hasta ahora no realizada película sobre Severino Di Giovanni, su pareja fue contratada para brindar asesoramiento sobre el guion, en términos tales que su participación se limitaría a lo que el director–guionista quisiese consultarle”. En ambos casos, a través de esas acciones, existió un consentimiento tácito.

En el caso de la película El ángel, que retrata los crímenes de Carlos Robledo Puch, trascendió que el criminal se mostró muy molesto con la historia y prohibió que usaran su nombre en la película, donde el personaje es nombrado simplemente como “Carlitos”. “Robledo Puch le mandó una carta documento a Luis Ortega, a la dirección de su productora en Villa Crespo, prohibiéndole que usaran su nombre para la película”, detalló el periodista Gustavo Carabajal en 2018.

Nahir detrás de Nahir

Nahir Galarza y Valentina Zenere Collage

Según trascendió, Nahir estuvo de acuerdo con la elección de Valentina Zenere para interpretarla en pantalla. Fanática de Soy Luna, Galarza creció viendo a Zenere en la TV y la ilusiona verla ahora en su piel. Sin embargo, la actriz no tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con Galarza, que cumple su condena en el penal de Panará, Entre Ríos.

Zenere confirmó que creó su personaje a través del proceso exhaustivo de investigación de la producción. “A ella no la vi. La idea era verla antes del rodaje, pero al final no se dio. Y en el medio del rodaje no sé si estaba bueno verla. Veremos más adelante. Siempre me gustó la idea de que nos conozcamos. Tampoco hablé con los otros miembros de su familia”, explicó a este diario.

Según pudo saber LA NACIÓN, el director de la película, Hernán Guerschuny, prefirió que ninguno de los actores se contactara con las personas reales que interpretaban para no “empaparse” de ellos. Y ninguno de los protagonistas reales tuvo injerencia en el guion filmado.

“Un fenómeno audiovisual sin precedentes”

Mónica Antonópulos interpreta a la mamá de Nahir Galarza en la película Amazon Prime Video

La película toma como referencia principal a El silencio de Nahir, el libro escrito por el exvocero de prensa Jorge Zonzini, quien destaca la magnitud del interés de la opinión pública y de los medios nacionales e internacionales sobre el caso. “El caso Nahir se convirtió en un fenómeno audiovisual sin precedentes por múltiples factores pero, fundamentalmente, porque comprende un revelador ensayo psicosocial nutrido de padres narcisistas y violentos, madres sumidas en violencia de género y dos chicos muy jóvenes como chivos expiatorios”.

Según el manager, el interés está alimentado por los detalles del caso, entre los que lista: “El juicio casi exprés con el que se condenó a Nahir en tan solo seis meses, el tinte machista y misógino de los fiscales y jueces del caso, los peritajes apócrifos y, definitivamente el cuestionamiento de la doble vara de la justicia, ya que fue al menos sugestivo que una mujer adolescente de 19 años, que se autoincriminó, confesó y entregó el arma homicida, recibiera una pena mayor, de 35 años de cárcel, a la que recibieron el dictador Jorge Rafael Videla o el cuádruple homicida Ricardo Barreda. El film no es tendencioso y tiene final abierto. El que decide quién fue el ejecutor del crimen es el espectador”, finaliza Zonzini.