Cuatro grandes transformaciones de actores que los volvieron irreconocibles

¿Quién se esconde detrás de tanto maquillaje? Es Tom Cruise en Una guerra de película; y no es la única estrella de Hollywood en entregarse de lleno a un personaje

No es secreto que en Hollywood los actores entregan todo por un personaje cuando cumplen a rajatabla una interpretación "de método", como la que nos brindó Robert De Niro en Toro salvaje de Martin Scorsese, quizá el ejemplo más citado y memorable. A continuación, tan sola algunas transformaciones que volvieron a sus estrellas totalmente irreconocibles, ya sea por los cambios físicos requeridos por los personajes, como por propuestas de maquillaje que dieron grandes resultados.

Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club

Matthew McConaughey cambió su físico para su rol en Dallas Buyers Club, que le valió un Oscar Crédito: Celebmask

Sin dudas, uno de los grandes papeles en la carrera de Matthew McConaughey ha sido el de Ron Woodroof en la película de Jean-Marc Vallée, Dallas Buyers Club . El actor se puso en la piel del vaquero y electricista que es diagnosticado con VIH en 1985, situación que altera su vida y que lo impulsa a ayudar a otras personas que no podían acceder legalmente a medicación en ese momento crucial. Lejos de sus roles en comedias románticas como Soltero en casa y Cómo perder a un hombre en diez días, aquí no solo bajó de peso sino que demostró que tenía matices como actor, algo que ratificaría a posteriori en la primera gran temporada de la serie de HBO, True Detective.

Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club - Fuente: YouTube 02:57

Su transformación y compromiso con la biopic para la que Jared Leto también bajó muchísimo de peso dio sus frutos: la crítica le dio su aval y en 2014 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le entregó el Oscar.

Jake Gyllenhaal en Primicia mortal y Revancha

Jake Gyllenaal, el hombre de las mil caras: a la izquierda en Primicia mortal, a la derecha en Revancha

En 2014, hubo una actuación que estuvo en boca de todos: la de Jake Gyllenhaal en Primicia mortal . El actor interpretó a Louis Bloom, un joven que no tiene pruritos en ejercer el periodismo sensacionalista hasta las últimas consecuencias. La película de Dan Gilroy nominada al Oscar por su guion es sencillamente extraordinaria y en ella lo vemos a Gyllenhaal extremadamente delgado y con el cabello más largo que en otras ocasiones. Su personaje busca aterrorizar a medida que se vuelve más manipulador, y el actor lo logra apoyándose mucho en su aspecto físico. "Tomé muchas decisiones a ese nivel para el personaje, corría mucho y después filmábamos mucho de noche", contó en una entrevista.

Jake Gyllenhaal en Primicia mortal - Fuente: YouTube 00:54

Al año siguiente, se estrenó Revancha , drama deportivo en el que interpretó al boxeador Billy Hope, rol que estaba en las antípodas del de Primicia mortal, y donde se lo vio a Jake más musculoso, acorde a las circunstancias.

Anne Hathaway en Los miserables

Anne Hathaway lo dio todo por su papel en Los miserables Crédito: Hollywood Life

Otro rol consagratorio para una estrella de Hollywood. Anne Hathaway formó parte por pocos minutos del musical de Tom Hooper Los miserables, pero causaron el impacto suficiente como para que la actriz de Diario de una princesa se lleve el Oscar en 2013 en la categoría secundaria. Asimismo mucho ayudó el reto que venía con el rol de Fantine, una joven que cae en la prostitución, se enferma y muere, dejando sola a su hija, Cosette. Por otro lado, Anne interpretó con solvencia la icónica canción "I Dreamed A Dream" .

Anne Hathaway en Los Miserables - Fuente: YouTube 03:27

Hathaway también se rapó y bajó muchos kilos, decisión sobre la que reflexionó tiempo después. "Perdí una insana cantidad de kilos en solo dos semanas. Entonces yo no sabía nada sobre nutrición, por lo que machaqué mi cuerpo. Aunque fue mi cerebro el que se llevó la peor parte, me sentí muy ansiosa y perdida durante bastante tiempo", reveló en una entrevista con revista People. "Cuando rodamos aquella película acababa de cumplir 30 años. Me acababa de casar. En teoría debería estar feliz, pero la ansiedad y la depresión me lo impedían. Digamos que no me sentía muy cómoda porque no sabía quién era", contó con total sinceridad.

Tom Cruise en Una guerra de película

Tom Cruise en un hilarante papel en Una guerra de película

Si bien Tom Cruise ha dado grandes actuaciones en películas como Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire y Magnolia, hubo algo de frescura en su composición de Les Grossman, el desagradable ejecutivo de un estudio que insulta, baila, y se maneja de modo violento e impredecible en Una guerra película, el film metatextual de Ben Stiller. Según el actor y director, Cruise ayudó a concebir al personaje y le dijo a Stiller que aceptaría abordarlo bajo dos condiciones: las escenas de baile y el sobrepeso. Por lo tanto, el equipo de maquillaje se puso en marcha para convertir al actor en una persona que no se pareciera en nada al protagonista de Misión imposible.

Tom Cruise en Una guerra de película - Fuente: YouTube 03:37

"Quería divertirme y por eso le puse esos requisitos a Ben", contó Cruise, quien también eligió la música y decidió reírse de sí mismo en un film que, a todas luces, lo ameritaba.