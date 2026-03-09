Murió la actriz Jennifer Runyon, quien fue parte de película Los Cazafantasmas como de la sitcom Charles in Charge

Este fin de semana se dio a conocer la noticia de la muerte de la actriz norteamericana Jennifer Runyon, conocida por su participación en la película Los Cazafantasmas y en la serie televisiva Charles in Charge. Murió el viernes pasado, a los 65 años, tras una breve batalla contra el cáncer, según informó su familia.

La noticia fue comunicada en redes sociales, precisamente por sus familiares, quienes aseguraron que la intérprete falleció “rodeada de su familia” tras “un largo y arduo camino”. En el mismo posteo destacaron su amor por la vida y su dedicación a sus seres queridos. Su hija, Bayley Corman, escribió en redes sociales que “todas las mejores partes de mí vienen de ti” y agregó que daría cualquier cosa por un día más juntas.

Jennifer Runyon había nacido el 1 de abril de 1960, en Chicago. Fue hija de un locutor y disc jockey y de un actriz. Tal vez esas influencias hicieron que se dedicara a la actuación. Inició su carrera en el cine con el film de terror To All a Goodnight (1980).

ATLANTIC CITY, NJ - MARCH 30: Jennifer Runyon attends the 2019 New Jersey Horror Con And Film Festival at Showboat Atlantic City on March 30, 2019 in Atlantic City, New Jersey. (Photo by Bobby Bank/Getty Images) Bobby Bank - Getty Images North America

Durante la década de 1980, se convirtió en un rostro habitual de la televisión y el cine estadounidenses. De hecho fue parte de la película Los Cazafantasmas, en la que daba vida a una estudiante a la que Bill Murray, uno de los protagonistas, le hacía un test al principio de la película. La primera película de la serie se estrenó en 1984 y su trama giraba sobre tres científicos de Nueva York que, después de ser despedidos de una universidad, comenzaban su propio negocio investigando y capturando fantasmas. Junto al comediante estaban Dan Aykroyd, Harold Ramis, Rick Moranis y Sigourney Weaver, entre otros. Fue la película más exitosa en Estados Unidos de aquella temporada y una de las comedias más exitosas de la década de 1980.

Fue su momento de mayor exposición en la industria, aunque tuvo otro mojón importante como parte de la sitcom Charles in Charge, una comedia centrada en un estudiante universitario que trabaja como cuidador de niños para una familia acomodada, en la que interpretó a Gwendolyn Pierce. La serie la protagonizaba Scott Baio y Willie Aames.

Jennifer Runyon también participó en otras series populares como Quantum Leap y Se ha escrito un crimen, y encarnó a Cindy Brady en la película A Very Brady Christmas. En 1990, interpretó un papel secundario en la película A Man Called Sarge, una parodia de la Segunda Guerra Mundial producida por Gene Corman, que era su suegro.

En el terreno personal, en 1991 se casó con Todd Corman, entrenador de basquetbol y colaborador en la industria del cine y la televisión. Tuvo dos hijos: Wyatt y Bayley. Para criar a sus hijos la pareja se mudó de Hollywood a Idaho y a Oregon. Con los años, volvió a Los Ángeles para cuidar a sus padres.

Con el paso de los años, Jennifer Runyon fue reduciendo su actividad como actriz. En un reportaje de 2014 explicó que estaba prácticamente retirada de la actuación y que trabajaba como profesora.