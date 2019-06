Danny Trejo en su llegada al país Crédito: GROSBY GROUP

El actor Danny Trejo llegó a la Argentina, y estará aquí solo una semana para filmar La sombra del gato, un largometraje dirigido por Josè Cicala. El protagonista de Machete ya estuvo en el país este año como invitado en la Argentina Comic Con, y ahora regresa para trabajar en este nuevo proyecto. Trejo compartirá pantalla con Miguel Ángel Solá , Maite Lanata , Juan Gil Navarro , Candelaria Molfese y Guillermo Zapata.

En diálogo con LA NACION, el actor explicó que en La sombra del gato encarna a Sombra, un hombre aislado de la sociedad que solo tiene un gran amigo, apodado Gato, que vive junto a su esposa y a su hija Emma. Pero esa particular existencia cambiará cuando la pequeña se escape para conocer el mundo por fuera de su hogar, motivo por el que Gato y Sombra deberán enfrentar todo tipo de desafíos con el objetivo de encontrar a la niña.

-¿Cómo es tu personaje en La sombra del gato? ¿Te sentís cómodo con este rápido regreso al país?

-Él es un mentor, y es el que tendrá que salvar al Gato varias veces. Se trata de una película con un tono mezcla de suspenso y thriller. Y con respecto a Argentina me gusta todo, la gente es muy linda aquí. También me gusta mucho la historia del país.

-Vos trabajaste mucho con Robert Rodriguez, que en sus primeros años se manejó en los márgenes de la industria. ¿Ves en Hollywood directores como él en la actualidad?

-Ahora hay realizadores que son realmente profesionales, pero hay muchos otros que se creen estrellas. Y el problema son esos, porque las estrellan siempre se vienen abajo.

-A vos la palabra estrella no te gusta...

-Es que yo soy un actor, un trabajador y nada más. Pero lo de estrella no, eso no es lo mío.

-¿Y qué diferencias hay entre vos y una estrella?

-Todo el mundo puede pensar que vos sos una estrella, pero uno no puede pensar eso de sí mismo. Cuando me llaman así les digo que no, que solo soy un actor. Yo soy como un carpintero que trabaja con su martillo. Toda la gente que está cerca mío sabe que pienso así, que me considero solo un trabajador.

-Vos hiciste películas para adultos, pero también muchas infantiles, como Mini Espías, ¿te gusta el cine para chicos?

-Sí, y hace poquito hice Dora la exploradora. Allí soy el mono Boots. Y en Bob Esponja también estuve. A mí me gusta trabajar y yo tomo lo que se presenta. Cuando me ofrecieron estar en La sombra del gato, dije que sí porque todo es trabajo. Por un lado me gusta mucho la animación, pero también me gusta todo. Yo soy como alguien que pinta casas, y que no pregunta qué casa tiene que pintar.

Disfruté mucho actuar con Michelle Rodriguez en las dos Machete. Ella es muy ruda. También con Salma Hayek me gustaría mucho volver a trabajar

-Pero más allá de eso, seguro hay proyectos o directores que te interesan más...

-Me gusta un director cuando es apasionado, y por ejemplo José Cicala es así. Eso lo veo cuando él mira el monitor y está enganchado con lo que está haciendo. Hay muchos directores que ya no tienen eso. A mí me gusta cuando un director está enamorado de su proyecto.

-¿Hay planes para concretar Machete 3?

-Yo tengo muchas ganas de hacerla, pero eso depende de Robert Rodriguez, ese es su cine. ¡Todos mándenle un mail a él!

-Y de las actrices con las que trabajaste en el pasado, ¿con cuál de ellas te gustaría hacer equipo para una eventual tercera parte de la saga?

-Disfruté mucho actuar con Michelle Rodriguez en las dos Machete. Ella es muy ruda. También con Salma Hayek me gustaría mucho volver a trabajar. Ella estuvo en La balada del pistolero, y en Del crepúsculo al amanecer. Me acuerdo su momento con la víbora, en el que usaba una botella para darle de tomar vino con su pierna a Tarantino. Siempre me acuerdo eso porque si mirás bien la escena, ¡vas a ver a todos con la boca abierta!