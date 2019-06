El actor de Machete protagonizará el segundo largometraje de José Cicala, La sombra del gato Fuente: Archivo

Este mes comienza el rodaje de La sombra del gato, la flamante película de suspenso dirigida por José Cicala, el cineasta cuya ópera prima fue Sola, con Mariano Martínez y Araceli González al frente.

En esta oportunidad, el realizador se vuelca al cine de género para contar la historia de Ema, una joven que es criada por su padre Felix (Guillermo Zapata) y por un amigo de éste, Sombra ( Danny Trejo ) en una granja, donde es persuadida a no salir al mundo por motivos que la joven desconoce. Sin embargo, Ema no tardará en concebir un sistema para indagar qué hay por fuera de ese lugar.

La premisa de La sombra del gato es atrapante, sobre todo si tenemos en cuenta que el actor californiano Danny Trejo se pondrá en la piel del enigmático Sombra.

Según pudo saber LA NACION, el héroe de acción llegó el sábado al país a las 7.30 de la mañana en un vuelo proveniente de Los Ángeles, y se quedará una semana para el rodaje de este film que se suma a su larga lista de trabajos en cine, como la saga de Machete , Del crepúsculo al amanecer, Grindhouse; y en TV con series como Breaking Bad , Sons of Anarchy, The Flash y Brooklyn Nine-Nine .

La sombra del gato también cuenta con las actuaciones de Miguel Ángel Solá, Juan Gil Navarro y Candelaria Molfese, y su estreno está pautado para el año próximo.

"Yo me veo como un actor trabajador. Eso me es muy importante. Solo quiero trabajar (...) Tengo mucho de Charles Bronson. No lo escondo. Lo miraba y amaba cómo lograba ser muy, muy, muy pleno en cada escena. Quiero decir que estaba involucrado en esto de ser un bad-ass y era imposible pensarlo de otra forma. Cuando él decía algo, era eso. Y punto", le contaba el actor a LA NACION el año pasado, en su paso por la Argentina Comic Con.