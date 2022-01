Debate caliente: Hollywood planea cambios en el uso de armas en sets tras el caso de Alec Baldwin

El suceso fatal que ocurrió en el set de la película Rust, que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchinsy por el cual el actor Alec Baldwin, autor del disparo, está siendo investigado , vino a poner en jaque el uso de armas en la industria cinematográfica de un país que tiene una relación casi única con la propiedad de las mismas.

Si bien, existen estrictos protocolos que atañen al uso de un arma durante una filmación, cualquiera sea su naturaleza, existen también accidentes. Y aunque lo sucedido en el set del film producido y protagonizado por Baldwin aún no termina de esclarecerse, el incidente ha generado distintas perspectivas entre quienes lidian cotidianamente con esto.

Alec Bladwin después de la tragedia en el set de Rust

Estrellas y armas, en la mira

El aclamado director de cine Guillermo del Toro fue uno de los primeros en hablar del tema y explicó, durante una entrevista con el medio estadounidense The Hollywood Reporter, que hace años que no utiliza armas “reales” en sus sets. “No he usado un arma de fuego en mis películas desde 2007. A esta altura no creo que sea necesario”, sentenció.

El ganador del Oscar por La forma del agua que esta semana estrenará en nuestro país El callejón de las almas perdidas, pertenece al grupo de quienes creen que el uso de armas es prescindible. Así lo comprobó después de la filmación de su película El espinazo del diablo, allá por 2001.

Guillermo del Toro aseguró que prefiere “evitar toda la parafernalia que viene con el uso de armas reales en el set” EFE/Guillaume Horcajuelo - Archivo

En el rodaje del film, realizado en los bosques de Segovia, España, no se pudo utilizar armas de fogueo debido al riesgo de incendio que podría provocar una chispa mal destinada. “Después de eso me di cuenta de que lo más seguro es prescindir de ellas. Hoy en día, incluso se puede lograr lo mismo con una aplicación de teléfono móvil”, explicó. Si bien también aseguró que los “accidentes suceden”, agregó que él, como director prefiere “evitar toda la parafernalia que viene con el uso de armas reales en el set”.

Otra de las personalidades de Hollywood que recientemente se ha pronunciado, y en línea totalmente opuesta, sobre el tema es el actor Nicolas Cage. En una entrevista con el actor consideró que ser estrella de cine es distinto a ser simplemente un actor y que como tales, las estrellas se deben formar en el uso de armas, al igual que aprender todos los aspectos del rol que deban ejecutar.

Nicolas Cage considera que las estrellas de cine deben formarse en el manejo de armas

“No quiero echar culpas a ningún lado, y no estoy hablando de nadie en particular, pero sí creo que a la gente no le gusta decir estrella de cine. Nos queremos considerar actores humildes. Pero ser una estrella es distinto, debemos saber como andar a caballo, como pelear. Necesitamos saber cómo andar en moto, usar un auto deportivo y debemos saber cómo usar un arma”. Cage, que ha protagonizado una gran cantidad de películas de acción, desde Contracara y 60 segundos a la saga Ghost Rider, también dijo que el doble y el actor son “dos roles que coexisten”.

Seg{un trascendió, Cage tuvo meses antes de la filmación de Rust, un altercado con la armera que le dio el arma cargada a Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed. Durante la filmación del film The Old Way, el actor se enojó con Gutierrez-Reed después de que ella comenzara a probar armas sin avisar previamente al equipo ni a él. Fastidiado ante la imprudencia, Cage, le gritó que avisara antes de realizar un disparo.

George Clooney dijo que la seguridad debe tener máxima importancia en el set

Gorge Clooney fue otro de los que habló recientemente sobre lo sucedido en el set de Rust. El célebre actor y director explicó en el podcast de Marc Maron, que si bien no cree que Baldwin tuviera intención de hacer daño, la seguridad debe tener máxima importancia en el set.

“Cada vez que me entregan un arma en el set, cada vez que la miro, la abro, se la muestro a la persona a la que también estoy apuntando y se la muestro al tripulación " explicó. Y continuó: “Tal vez Alec hizo eso, con suerte lo hizo. Pero el problema es que las balas falsas son engañosas porque parecen reales. Tienen un pequeño agujero en la parte de atrás de donde alguien sacó la pólvora”. El actor aclaró también, que las armas de utilería tienen un aspecto extremadamente parecido a las reales, es por esto que las revisa con la misma mesura que si fueran reales.

Dwayne The Rock Johnson, uno de los actores que se comprometió a usar solo armas falsas en sus películas

El incidente sucedido en el set de Rust inspiró también a otros actores, incluido Dwayne ‘The Rock’ Johnson, a comprometerse a usar solo armas falsas en futuras películas. Algunos, incluida la talentosa actriz y directora Olivia Wilde, firmaron una petición para prohibir el uso de armas reales en los escenarios de películas de Hollywood.