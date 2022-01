Cate Blanchett, la nueva jefa de Pedro Almodóvar para su primera película en inglés

La voz profunda, única, de Cate Blanchett resuena al otro lado del teléfono: “¿Que si soy la nueva jefa de Pedro Almodóvar? Noooo [carcajada]. Somos colegas de aventura, no creo en las estructuras jerárquicas”. La actriz está en plena promoción de El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro, pero en el horizonte aparece Manual para mujeres de la limpieza, los 43 cuentos de Lucia Berlin, fallecida en 2004, que Almodóvar transformó en un guion.

Durante cuatro años, el español trabajó en el proyecto, pero dudando de la posibilidad de que saliera adelante luego de que su productora, El Deseo, no renovara los derechos de adaptación. Al rescate del film apareció Blanchett, su posible protagonista, a quien le apasiona el libreto, y que por ello compró los derechos. Ahora, su productora, Dirty Films, encabeza un trabajo que contará con ese guion y la dirección de Almodóvar y que se filmará en 2023. “ Somos colaboradores, algo que busco en mis películas. Llevaba tiempo queriendo trabajar con Pedro, disfrutar de su pasión ”, afirma.

Sobre su personaje, explica: “Es fascinante cómo Berlin se autoexploró desde muy distintas perspectivas: el amor, las adicciones, el proceso creativo... Todas las mujeres de los relatos son, en el fondo, ella misma. Y eso Pedro lo captó, porque sabe cómo son los mecanismos primarios de las relaciones entre seres humanos. En su cine hay corazón y a la vez una profunda reflexión sobre la estética”.

Blanchett encuentra una rápida conexión entre Almodóvar y Del Toro: “Ambos son cineastas profundamente humanistas. Podés verlo en Madres paralelas, en su imbricación final entre la Historia y los más profundos sentimientos humanos. Ama a la gente”. Y explica que esta semana que viene volverán a encontrarse: “El miércoles presentaré una proyección de su película en Londres y allí estarán Pedro y Penélope Cruz. No hay plan que me guste más”. Es una proyección para miembros de la Academia de Hollywood, ya que hasta el 1 de febrero pueden votar para las candidaturas a los Oscar, y coincide con el estreno, el viernes 28, de Madres paralelas en Gran Bretaña.

Cate Blanchett y Bradley Cooper en El callejón de las almas perdidas Archivo

La excusa para esta entrevista es su trabajo en El callejón de las almas perdidas, que se estrena este jueves en la Argentina, en la que interpreta a una psiquiatra, Lilith Ritter, sin ningún escrúpulo para engañar a la gente y que encontrará en el protagonista —al que interpreta Bradley Cooper—, a un estafador curtido en ferias locales que ahora actúa para gente rica, su mejor aliado posible. Una femme fatale de manual. “Bueno, es que habitualmente en el cine negro las hay. Y su vestuario y su despacho aportan muchos elementos habituales de esas mujeres. Pero también creo que parte de ese tipo de personajes lo compone su cuerpo, y aquí ese bello cuerpo lo aporta Bradley. Guillermo ha rehuido la imagen tradicional y sembrado elementos de corrupción y perdición por todos los personajes”. ¿Es una película sin monstruos, al contrario que casi todo el cine precedente de Del Toro? “ Uf, lo de que no haya monstruos es, efectivamente, discutible, porque algunos de los personajes se degradan de tal manera que podría pensarse que lo son. Las promesas de poder y dinero les empujan a una amoralidad que asustan tanto como los monstruos. Esos comportamientos también aterrorizan ”.

La producción de El callejón de las almas perdidas se paró seis meses por la pandemia, tiempo que Blanchett dedicó a la jardinería. “Fue frustrante para todos, porque nos quedaba muy poco para terminar, pero a la vez nos sirvió para reflexionar sobre lo que habíamos filmado”. Para la actriz, no hay nadie comparable con el director mexicano. “Es único. No solo es un gran amante de la historia del cine, como es obvio, sino que le fascinan la interpretación, el diseño de producción, la fotografía. Está creando constantemente y es un artista que impulsa a quienes trabajamos a ser mejores”. Y por eso también estará con él en su Pinocho, un proyecto de animación al que le presta su voz que por fin se estrenará en diciembre, producido por Netflix.

Una hora más tarde de esta entrevista el mismo Del Toro explicó a EL PAÍS: “Sé que siempre digo que los monstruos que más me asustan son los seres humanos. Pero Cate, no [ríe]. Nuestra relación fue fulminante y gozosa. Como descubrir a un amigo que ya lo era antes de conocerle. Hace años desarrollamos una serie de televisión que nunca se grabó y me quedé cautivado por su humor y profundidad. Ahora mi reto es cómo escribir papeles para Cate en mis películas futuras”.

En los últimos años, Blanchett abogó en numerosas oportunidades a favor de las salas de cine. Cuando en septiembre de 2020 asistió al festival de Venecia, en calidad de presidente de su jurado, apuntó: “Hay que volver a las salas. Salimos de un monocultivo del streaming que ha durado seis meses. Esta es la oportunidad de reexaminar cómo esa tecnología cambia la forma de ver y de hacer cine”. Ahora explica, tras formar parte del éxito de Netflix No miren arriba: “Me apasiona involucrarme en historias fascinantes, que me obliguen a arriesgarme. Y en este caso, me encantó sumarme al mundo de Adam McKay, llevo en ese proyecto desde hace años, antes de que entrara Netflix. Es impresionante la manera de Adam de narrar con un estilo documental... Porque en realidad vivimos en un mundo en el que impera el populismo, en el que no se escuchan los razonamientos”. Por esos intereses, salta del cine al teatro y aunque dirigió en el escenario, no cree que lo haga pronto para la gran pantalla: “Siempre me ha interesado, pero necesitas mucha paciencia y tiempo. Tengo un par de ideas, y a la vez cuatro hijos. Sería demasiado complicado por ahora”.

Sobre el elemento que une ambos filmes, No miren arriba y El callejón de las almas perdidas, que reflexionan sobre qué es verdad o mentira y el triunfo de las fake news, apunta: “El nivel global de desconfianza y miedo es increíble. A mí aún me asombra la corrupción generalizada que hemos aceptado. Deberíamos reflexionar más sobre ello y por eso es pertinente hacer este tipo de películas, debatir sobre ello”. ¿Ganan quienes mejor manipulan al resto de los seres humanos? “Me enfurece ver hacia dónde va el mundo por culpa de este miedo construido, creado por algunos”.