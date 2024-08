Diego Peretti explicó por qué sigue demorada la película de Los simuladores: “El país se encuentra en una situación muy complicada”

Escuchar

La película de Los Simuladores, que le daría continuidad en pantalla grande a la icónica serie creada y dirigida por Damián Szifrón y protagonizada por Federico D’Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld, es una de las producciones más esperadas del cine argentino. Sin embargo, el proyecto enfrenta obstáculos que han retrasado su producción . Tanto que, pese a que se esperaba su estreno para este año, todavía no se comenzó a filmar. Este lunes, uno de sus protagonistas dio a conocer el problema fundamental por el que no se ha podido avanzar hasta el momento con el film.

“Está el guion, lo leí y está muy bueno. Tiene el acuerdo de los cuatro”, dijo Diego Peretti, refiriéndose a él mismo y a sus compañeros de elenco. “Hace ya un año y medio teníamos todo planificado para hacerla durante este año. Mis otros proyectos los ordené de acuerdo a filmar este año la película”, afirmó el actor en una entrevista con Dante Gebel en Dante de 10 por Radio 10, dando a entender que este regreso de Los Simuladores tenía prioridad absoluta en su agenda.

El plan original preveía que la película se estrenara este año. Luego se pospuso la filmación para el primer semestre de 2024, con el objetivo de estrenar la película en 2025. Pero eso tampoco sucedió, por lo que el proyecto se encuentra en stand by por el momento. “El país se encuentra en una situación muy complicada y la política cultural también está bastante caótica”, sumó. “Hubo una abundancia en las plataformas, y ahora hay una suerte de estancamiento que hizo que la producción de la película comience a resquebrajarse” , afirmó el intérprete de Tiempo de valientes.

A pesar de los desafíos, Peretti mantiene su optimismo respecto de la eventual realización del film. “ Es una película cara, que creo que se va a hacer. Pero la promesa que habíamos hecho de filmar en 2024 y estrenar en 2025 no la vamos a poder cumplir” , admitió, dejando en claro que los plazos deberán ajustarse a las realidades del contexto actual.

La serie creada y dirigida por Damián Szifron llegará a la pantalla grande Archivo

Al ser consultado sobre el financiamiento de este tipo de producciones explicó: “ Muchas son subvencionadas por las plataformas, pero también por el Incaa, que está detrás del 99 por ciento del cine nacional. Es una película de mucho presupuesto ”. E inmediatamente sumó: “La plataforma, o quien iba a producirla, no hace pase en la Argentina como debería, o querría, entonces comienza a haber retaceos, retiradas, o reformulación del presupuesto”. “ Los cuatro tenemos ganas de hacerla, y lo vamos a lograr buscando financiamiento ”, cerró el actor.

Por su parte, Federico D’Elía afirmó a LA NACIÓN: “Por ahora estamos esperando que nos llamen de la plataforma [Paramount+] para ver cuando empezamos con el rodaje; no sé más que eso” . En 2022, el actor había dicho que había un acuerdo para hacer realidad el tan ansiado retorno de Mario Santos, Pablo Lampone, Emilio Ravenna y Gabriel Medina a la acción. “Había un pacto entre los cinco. O volvíamos todos o no volvía ninguno. La vuelta no se gestó en un momento en particular, sino que desde hace 20 años, cuando comenzamos a hacer la serie, queríamos hacer una película”, explicaba.

Un gran desafío

No es la primera vez que los artífices de Los Simuladores se refieren a los desafíos asociados a la producción de la película. En oportunidades anteriores, tanto Diego Peretti como Damián Szifrón mostraron su entusiasmo por el proyecto, aunque asumiendo los riesgos y las expectativas que implica revivir al equipo de “resolvedores por encargo” en la pantalla grande.

El elenco de Los Simuladores durante el estreno de la última película de Damián Szifron, Misántropo Gerardo Viercovich

En marzo, Peretti había compartido su confianza en el proyecto, a pesar de los primeros indicios de retrasos. “La vara es altísima y es un desafío lindo, pero creo que la película lo va a sortear y bien, va a ser una muy buena historia; una historia cinematográfica, una historia épica, linda, romántica” , afirmaba el actor a LA NACIÓN, detallando que ya había leído y aprobado el guion junto con el resto del elenco. En esa oportunidad, el actor todavía esperaba que la producción avanzara sin mayores contratiempos.

Por su parte, en 2023, Szifrón en una entrevista con este medio comparó el proyecto con “una tabla de operaciones con todos los órganos afuera del cuerpo”, subrayando la complejidad de llevar a cabo una película basada en una serie tan celebrada dos décadas después. “La gran pregunta que todos nos hacemos es para qué se vuelven a juntar después de 20 años, en un mundo que evolucionó” , comentó el director, quien sigue comprometido con la realización de la ficción, por primera vez en la pantalla grande. Y destacó: “ Es un proyecto precioso porque por un lado es como la vuelta al barrio, y por el otro tiene un riesgo descomunal” , reconociendo las enormes expectativas que rodean su regreso.

Durante un reconocimiento a Los Simuladores en la Legislatura Porteña

A pesar de los retrasos y los desafíos, tanto Peretti como Szifrón mantienen la esperanza de que el proyecto verá la luz, aunque en el camino deberán hacer frente a mayores complicaciones de las que esperaban.

LA NACION