Diez películas con Owen Wilson, el talentoso comediante de la nariz rara

Owen Wilson nació en Dallas, Texas, el 18 de noviembre de 1968

¿Lo tienen a Owen Wilson? Imposible no reconocerlo. Debe ser uno de los actores de Hollywood al que menos cuesta identificar y más familiar nos resulta. No hay nadie que se parezca a él. Empezando por su nariz, que todo el mundo ya bautizó y calificó como "extraña". No tendrá los rasgos perfectos de los "galanes ideales" de Hollywood, pero siempre se las ingenió para aparecer en pantalla como un seductor irresistible. Sus atributos son otros: simpatía, desparpajo, ese flequillo rubio que le da un eterno aire juvenil (aunque ya tiene 51 años), actitud ingenua. También un gesto de sorpresa muy característico que repite película tras película. Y sobre todo, como señaló con agudeza Javier Porta Fouz, luce un estilo "cómico explosivo" que en ciertos momentos "puede dar espacio a una ternura que desarma".

Lejos de la explosión, este último rasgo aparece en Wonder, la película que de a poco se fue convirtiendo en la favorita máxima del público argentino dentro de todo el amplio catálogo de Netflix y conserva ese lugar desde hace al menos tres semanas consecutivas. Interpretando al papá de Auggie, el chico con malformación facial que es el personaje central de la película, transmite una sensibilidad enternecedora al tratar de sostener junto a su esposa (interpretada por Julia Roberts) el difícil momento de la salida del chico a un mundo real que en más de una ocasión se le volverá hostil.

La capacidad para expresar sentimientos muy profundos sin demasiadas palabras (dichos por otro de sus rasgos inconfundibles, una voz muy nasal y muy suave a la vez) es uno de los talentos de Wilson, que además es guionista talentoso, al punto de escribir varias de las películas de Wes Anderson. Por su participación en una de ellas, Los excéntricos Tenembaums (2001) logró una nominación al Oscar. Es una pena que esta película hoy se encuentre completamente afuera de todas las plataformas locales de streaming.

Esos mismos sentimientos pueden jugarle muy malas pasadas en su vida personal. En 2007 estuvo internado varios días por un intento de suicidio. Se había hecho un corte en la muñeca izquierda, además de ingerir varias píldoras. Tres años antes, con su mejor cara, regalaba sonrisas a los transeúntes porteños que lo reconocían mientras caminaba por Plaza Francia. Las revistas del corazón, por entonces, hablaban de un noviazgo con Carolina Cerisola, una bailarina argentina radicada en Los Angeles.

Con el tiempo parece haber superado definitivamente esos contratiempos y sigue muy activo, con proyectos para el cine y la televisión en marcha. Uno de ellos (y muy esperado) es la última película de Anderson, La crónica francesa, cuyo estreno se demoró por la pandemia. También circularon en las últimas semanas fotos suyas junto a Jennifer Lopez y el cantante colombiano Maluma. Los tres protagonizan la comedia Marry Me, con fecha de estreno para 2021.

Hijo de un ejecutivo publicitario y de una fotógrafa, Owen comparte la vocación con sus dos hermanos varones. El mayor, Andrew, lleva adelante una carrera bien reconocida como actor, aunque es el menos conocido de los tres, al menos en la Argentina. Y el menor, Luke, acredita unos cuantos papeles destacados. También apareció junto a Owen en las tempranas películas de Wes Anderson.

Más allá de su lucimiento en Wonder (estrenada en los cines argentinos con el título de Extraordinario), aquí aparece una lista de los títulos más importantes de la ya extensa carrera de Wilson disponibles en streaming.

Como Hansel, némesis en el mundo del modelaje de Zoolander (Ben Stiller) y su Blue Steel Fuente: AP

Zoolander (2001)

Una de las mejores comedias de su tiempo y a la vez muestra de lo bien que funciona Wilson como álter ego y/o antagonista de otra talentosa figura de la comedia cinematográfica como Ben Stiller. En esta despiadada y salvaje sátira al mundo de la moda en Manhattan, Wilson logra uno de sus mejores papeles en el cine convertido en Hansel, un rebelde impenitente que se transforma en el rival del personaje de Stiller en la búsqueda de un codiciado premio. Glamour, música de los 80 y un toque de suspenso en una película que tiene bien ganado su lugar como film de culto y que tuvo en 2016 una secuela con la misma impronta, pero sin tanto vuelo. En ella, los viejos rivales se convierten en aliados. Disponibles en Movistar Play.

Golpe en Hawai (The Big Bounce, 2004)

Aquí, Wilson interpreta a uno de los personajes que mejor supo hacer, el del tarambana simpático y lo suficientemente astuto para sacar ventaja de ciertas situaciones. Aquí lo vemos como un estafador de bajo vuelo que justo cuando un juez se apiada de él y le consigue un trabajo se encuentra con una oferta irresistible para llevar a cabo el golpe de su vida. Comedia policial liviana y amable, que aprovecha la maravillosa escenografía natural de las islas hawaianas y su competente elenco, con una mujer fatal (Sara Foster) de belleza deslumbrante. Wilson se divierte y nos divierte a todos. Nunca se estrenó en los cines argentinos. Disponible en HBO Go.

Junto a Vince Vaughn en The Wedding Crashers; tras el éxito de esta comedia reeditaron la dupla en The Intern Fuente: Archivo

De boda en boda (The Wedding Crashers, 2005)

Dirigida por David Dobkin, se estrenó en los cines de la Argentina con el título de Los rompebodas. Wilson comparte aquí por primera vez un rendidor dúo con Vince Vaughn que se retomará más tarde en Aprendices fuera de línea (The Internship, 2013), disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play como Los becarios. Los dos son eternos adolescentes cuya especialidad es la de colarse en fiestas de casamiento y sacar ventaja de la ingenuidad de algunas de sus invitadas. Comedia liviana, amable y sin pretensiones que permite el lucimiento del dúo protagónico y, en el caso de Wilson, de la mezcla entre histrionismo y sensibilidad que tan bien le sale. Disponible en HBO Go y Movistar Play.

Tres son multitud (You, Me and Dupree, 2006)

Muchísimo antes de llegar a Marvel y lograr un éxito a gran escala en todo sentido gracias a las películas finales de los Avengers, los hermanos Anthony y Joe Russo hacían un cine mucho más pequeño y de espíritu independiente. Esta película se estrenó en los cines argentinos con un pequeño cambio en el título: Tres es multitud. Aquí, Wilson acapara la atención con otro de sus personajes clásicos. Es un padrino de bodas que en su vida personal no consigue que le salga nada bien, y al quedarse hasta sin techo no tiene mejor idea que convivir con la pareja de recién casados. La comedia está llena de altibajos, pero permite el lucimiento de Wilson saltando todo el tiempo entre el desparpajo de su insufrible personaje y la ternura que siempre saca de algún bolsillo. Disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play.

Una noche en el museo (Night at the Museum, 2006)

Uno de los más grandes éxitos de Ben Stiller, que le abrió la puerta a dos secuelas igualmente eficaces en 2009 y 2014. La ingeniosa idea original (personas y objetos del Museo de Historia Natural de Nueva York reviven cada noche) no logra todo el tiempo resultados parejos de comicidad y consistencia artística, pero es lo suficientemente original como para llamar la atención. En el desfile de atracciones que adquieren vida dentro del museo, Wilson interpreta a un cowboy en miniatura que se divierte junto al gladiador romano encarnado por Steve Coogan. Es un personaje secundario, pero siempre atractivo. Disponibles en Movistar Play.

Cars (2006)

La voz nasal e inconfundible de Wilson hizo que también se lo identificara a través de ese atributo, que le permitió convertirse también en un actor de voz ideal para ciertos personajes del cine de la animación que cada vez más adquieren perfiles paralelos a los de sus intérpretes de carne y hueso. En las tres historias de uno de los títulos más exitosos de Pixar, Wilson consigue darle con su voz esa identidad al personaje protagónico, Lightning McQueen, el Rayo McQueen en las versiones dobladas al castellano. Por supuesto, estas películas se disfrutan mucho más con sus voces originales. Wilson es una de las mejores. Disponible en Netflix. Cars 2, disponible en Netflix y Movistar Play. Cars 3, disponible en Amazon Prime Video.

Una pareja de tres (Marley & Me, 2008)

Esta película siempre conservó en la memoria del público el título original con el que fue estrenada en los cines argentinos, Marley y yo. Y en ese recuerdo aparece inmediatamente la imagen de Wilson en perfecta armonía con el fiel y atolondrado can que llega a su vida para resolver algunos problemas.y abrir otros. Wilson encuentra aquí el lugar ideal para mostrar su costado más tierno como actor y comediante, respaldando una historia que inevitablemente llevará al espectador a soltar alguna lágrima. En el fondo, Marley y yo no es lo que aparenta, sino una fábula agridulce y por momentos dolorosa sobre el paso del tiempo. Jennifer Aniston, con su timing perfecto para la comedia, aparece como la acompañante ideal de Wilson en esta aventura. Disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play.

¿Cómo sabes si es amor?, de James L. Brooks, junto a Reese Witherspoon Fuente: Archivo

¿Cómo sabes si.? (How Do You Know?, 2010)

Hasta hoy resulta inexplicable que esta obra maestra no haya llegado a los cines argentinos, aunque estuvo a punto de hacerlo. La necedad de alguna crítica y la falta de entusiasmo de los responsables de su distribución forzaron su casi inadvertido estreno directo en video e impidió que muchos más pudieran disfrutarla. Ahora es posible hacerlo vía streaming. Wilson entrega aquí una de sus actuaciones más extraordinarias como el enamoradizo y pintoresco aspirante a novio de una chica (Reese Witherspoon) que enfrenta con dolor el fin de su carrera como deportista y se dispone a empezar otra vida. Paul Rudd y Jack Nicholson completan el gran elenco de un relato dirigido a la perfección por James L. Brooks, el director de La fuerza del cariño. Disponible en Netflix.

Medianoche en París (Midnight in Paris, 2011)

En una de las obras más vistas de la carrera de Woody Allen, Wilson consigue escapar en su papel protagónico del destino que tienen otros actores elegidos por Allen para personificar con otros rostros sus propias obsesiones y neurosis. Wilson le da vuelo propio, encanto y seducción a su personaje, el de un escritor de espíritu bohemio que se instala en París con su novia y sus futuros suegros y cada noche vaga por las calles de la Ciudad Luz logrando que sus ensoñaciones sobre los grandes personajes de los años 20 se hagan realidad. Gracias a la sensibilidad de Wilson logramos que la magia de Allen encuentre aquí una disfrutable plenitud. Disponible en HBO Go, Amazon Prime Video y Movistar Play.

Sin escape (No escape, 2015)

Atípica y lograda incursión de Wilson fuera del terreno de la comedia. Aquí interpreta junto a Luke Bell a dos padres que viven en un país asiático y se enfrentan a la encrucijada de un golpe de estado que los expone a la única alternativa de buscar refugio rápido y un escape inmediato porque el nuevo gobierno impone una ley marcial contra los extranjeros. El vértigo y la tensión acompañan este relato de acción en el que Wilson le da carnadura y profundidad dramática a un personaje que está todo el tiempo en movimiento y obligado a tomar decisiones. Tiene varios títulos para la búsqueda en streaming: Golpe de estado y Horas de desespero. Disponible en HBO Go, Amazon Prime Video y Movistar Play.