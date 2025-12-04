Quentin Tarantino crítico con dureza a Owen Wilson y a Paul Dano: “Uno es muy flojito y al otro no lo soporto”

Hay celebridades que no suelen hablar mucho en público, pero cuando lo hacen, causan revuelo. Quentin Tarantino pertenece a ese grupo: este miércoles, con la misma crudeza que suele distinguir a sus películas, el director destrozó a dos famosos actores de Hollywood usando tan solo un puñado de palabras.

Y evidentemente, tenía muchas ganas de criticarlos, porque la entrevista en la que realizó esas declaraciones tenía otra clara finalidad: el realizador fue invitado al podcast del autor de Psicópata americano, Bret Easton Ellis, para hacer un repaso de sus 20 películas favoritas de este siglo.

El director ubicó en quinto lugar a Petróleo sangriento, y reveló que el film de Paul Thomas Anderson podría ocupar una mejor posición si no fuera por uno de sus protagonistas. “Daniel Day-Lewis está genial. También rescato la calidad artesanal de la vieja escuela de la película. Tenía el trabajo de los films del viejo Hollywood sin intentar serlo. Es la única película que ha hecho, y se lo comenté, que no tiene un set piece [una escena cuidadosamente planificada y elaborada que se destaca por su impacto visual ] . El incendio es lo más parecido a un set piece. Él tenía que lidiar con la narrativa, con la historia, y lo hizo increíblemente bien”, comenzó analizando.

Y explicó: “Petróleo sangriento podría estar en el primero o segundo puesto si no fuera un problema grande, gigante... Y este problema es Paul Dano. Obviamente, se supone que es una película de dos personajes, pero es drásticamente obvio que no lo es. Dano es muy flojo. Es el eslabón débil. Austin Butler hubiera sido fantástico en ese papel. Es un tipo flojo, flojo, nada interesante. El actor más flojo del sindicato de actores”.

Paul Dano, en la mira de Tarantino: "Es un actor muy flojo, nada interesante" TOLGA AKMEN - AFP

Esta no es la primera vez que Tarantino habla sobre Dano en estos términos. En 2017, afirmó: “La interpretación no es mala, no hay nada malo en ella... Simplemente, no está al nivel y el calibre de Daniel Day-Lewis, y si los dos personajes se supone que pelean durante la película, Daniel Day-Lewis es Muhammed Ali y Paul Dano es Jerry Quarry”.

Daniel Day Lewis y Paul Dano en Petróleo sangriento

Petróleo sangriento transcurre en California, a comienzos del siglo XX, y cuenta la historia de dos hombres, Daniel Plainview y Eli Sunday. Plainview (Day-Lewis), es un minero convertido en petrolero, que hará lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Sunday (Dano) es el predicador local y autoproclamado sanador, dueño de una granja que el petrolero adquiere.

Otra de las películas que Tarantino incluyó entre sus favoritas de este siglo, en el décimo puesto, es Medianoche en París, el film de Woody Allen protagonizado por Owen Wilson, Rachel McAdams y Kathy Bates. Sin embargo, aclaró: “En realidad, no soporto a Owen Wilson”.

“La primera vez que vi la película, me encantó y lo odié. La segunda vez que la vi, pensé: ‘Ah, ok, no seas tan imbécil. No es tan malo. No es tan malo’. Y luego, la tercera vez que la vi, me encontré viéndolo a él”, reconoció.

En primer lugar, Tarantino ubicó a La caída del halcón negro (2001), de Ridley Scott, protagonizada por Josh Hartnett, Ewan McGregor y Eric Bana, que cuenta la historia de 160 soldados de élite estadounidenses que llegan a Somalia para capturar a dos tenientes secuestrados, pero se ven atrapados en una desesperada batalla.

El listado se completa con Toy Story 3, Perdidos en Tokio, Dunkerque, Zodíaco, Imparable, Mad Max: Furia en el camino, Muertos de risa, Juego sangriento, Un lobo feroz, Jackass: La película, Escuela de rock, La Pasión de Cristo, Violencia diabólica, Chocolate, El juego de la fortuna, Cabin Fever y Amor sin barreras.