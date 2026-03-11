Junto a Gastón Pauls y Leticia Brédice, el Festival de Málaga reconoció la obra de Fabián Bielinsky

MÁLAGA.- El primero de los cuatro reconocimientos especiales otorgados este año al cine argentino por el Festival de Málaga quedó marcado por la nostalgia y por un puñado de entrañables recuerdos que perduran hasta hoy sin perder vigencia.

En la noche del martes fue distinguido con una Biznaga de Honor a título póstumo el director y guionista Fabián Bielinsky, protagonista además de una retrospectiva que incluyó la proyección de sus dos largometrajes, Nueve reinas (2000) y El aura (2005), y del documental Nueve auras (2025), disponible actualmente en la plataforma HBO Max.

Hasta aquí llegaron para participar del homenaje Martín Bielinsky, uno de los hijos del realizador; dos de los protagonistas de Nueve reinas, Gastón Pauls (que además forma parte este año del jurado oficial) y Leticia Brédice, y el director del documental Nueve auras, Mariano Frigerio.

“Fabián Bielinsky es un director referencial no solo del cine argentino, sino del cine universal”, dijo el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, antes de poner en manos de Martín Bielinsky la Biznaga de Honor, un reconocimiento inspirado en la flor que se presenta al mundo como uno de los símbolos identificatorios de esta ciudad.

Martín Bielinsky con la distinción que recibió en nombre de su padre ELOY MUNOZ - Festival de Málaga

Al agradecer el reconocimiento, el hijo de Bielinsky (fallecido prematuramente en 2006, con apenas 47 años) habló de los dos acontecimientos redondos que marcaron el año pasado el recuerdo de la obra del director (25 años del estreno de Nueve reinas y 20 de El aura) y dijo que la potencia internacional que conserva Nueve reinas parte del modo en que en esa película se afirma la identidad nacional. El resultado, agregó, es un “verdadero puente entre culturas”.

La breve ceremonia se realizó en el Auditorio del Museo Picasso Málaga, el mismo escenario en el que fue presentada el sábado último otra producción nacional, la película inspirada en la obra teatral La verdadera historia de Ricardo III, dirigida por Marcelo Piñeyro. En esa misma noche de sábado se realizó en una de las salas del histórico cine Albéniz la proyección de El aura, a la que asistieron, entre otros, el actor Joaquín Furriel y la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, esta última también presente en el homenaje a Bielinsky de hace pocas horas.

Después de la entrega de la distinción se abrió un diálogo en el escenario alrededor de la obra de Bielinsky y del documental dedicado a su figura. Participaron Pauls, Brédice, Frigerio y uno de los programadores del festival malagueño, Gabriel Doménech.

En el primer tramo del coloquio, Frigerio destacó que Nueve reinas cambió la perspectiva desde la cual empezó a apreciarse nuestro cine entre el público argentino. Pauls definió a la película como “una obra de relojería: exacta, sensible, precisa”. Dijo que siempre va a experimentar alrededor de Nueve reinas una sensación agridulce, entre el reconocimiento de la gente y el dolor que perdura por la temprana pérdida de uno de los grandes directores de cine argentino del siglo XXI.

“Lo sigo percibiendo todos los días cuando me encuentro por la calle con gente que recuerda y me cita frases enteras de la película. Eso solo pasaba en la televisión y con solo tres o cuatro títulos de toda la historia del cine argentino. Nueve reinas es uno de ellos”, dijo el actor. A su lado, Frigerio corroboró esa afirmación al definirla como una obra que va más allá de un estreno para convertirse en un verdadero acontecimiento social.

Pauls también recordó cómo, casi a último momento, Bielinsky lo convocó junto a Ricardo Darín para interpretar a los personajes que originalmente iban a hacer Leonardo Sbaraglia y Gabriel Goity. “Fabián, casi sin querer, logró un gran retrato social del porteño y sacando de manera anticipada una foto que al mismo tiempo cuenta nuestro presente. Todo lo que muestra la película sigue pasando. Nueve reinas envejeció bien en todo sentido: tristemente por todo lo que muestra y sigue existiendo, y en un sentido positivo porque mantiene pleno el interés de la gente”.

Después de la entrega de la distinción, se abrió un diálogo en el escenario alrededor de la obra de Bielinsky ELOY MUNOZ - Gentileza

En la misma línea se refirió Brédice a la película cuando dijo que Nueve reinas, si se ve en este momento, “también le pone humor a un momento dificilísimo de la Argentina”. Y citó un recuerdo personal que la puso al borde de las lágrimas: “Cuando hice esta película todavía no había cumplido 20 años y no solo entendí en ese momento que iba a ser gloriosa en todo sentido. También se hizo realidad el sueño que tenía desde los 4 años cuando supe que iba a ser actriz”.

Estuvieron en la ceremonia representantes de Untref Media y productores del documental Nueve Auras (Cecilia Diez y Federico Consiglieri), figuras argentinas de la cultura y el cine invitadas especialmente por el festival y algunos compatriotas afincados en Andalucía que también están vinculados a la industria cinematográfica y a este festival.

Después del reconocimiento póstumo a Bielinsky, el Festival de Málaga entregará de aquí al próximo sábado (día de la ceremonia de clausura) sendas Biznagas de Honor a otras tres destacadas figuras de la producción audiovisual argentina: la actriz Natalia Oreiro y los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat.