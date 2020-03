Dirty Dancing: el éxito en el que nadie confiaba y que hoy no se podría filmar Fuente: Archivo

Mientras que para más de una generación argentina esté ligada al inocente baile final que popularizó el ciclo Feliz domingo para la juventud , Dirty Dancing no es sólo una de las películas más exitosas de finales de la década del 80 , sino que por su historia de un amor entre una adolescente y un adulto, que incluye una crítica a las desigualdades sociales y un aborto clandestino, revela ser un film impensable para las normas actuales del consumo masivo .

La mujer detrás del "baile sucio"

Quien pensó la historia fue Eleanor Bergstein, una escritora que había nacido en 1938 en Brooklyn, en una familia acomodada formada por un padre médico, una madre ama de casa y su hermana mayor, Frances. Para los Bergstein era común pasar los veranos en el resort Grossinger's Catskill, en el estado de Nueva York. Allí, mientras sus padres jugaban al golf, las hermanas aprendían a bailar. De hecho, Eleanor llegó a competir en concursos y se llevó el premio a "reina adolescente del mambo" y mientras estaba en la universidad, trabajó como instructora de danza.

En 1966 se casó con el poeta Michael Goldman, se fue de la casa paterna y comenzó a escribir historias, el sueño que siempre había tenido pero que no le era posible por las rígidas ideas entre las que se había criado, que dejaban a la mujer relegada a las labores domésticas. Primero publicó la novela Advancing Paul Newman , en la que habla de una joven en búsqueda de su emancipación, y que tuvo moderado suceso. Luego probó suerte con el guion y de inmediato logró que Hollywood se interesara por sus ideas.

Así nació Ahora me toca a mí , una comedia dramática que llegó a la pantalla en 1980 de la mano de Michael Douglas y Jill Clayburgh. En la trama original había una escena de baile profundamente erótica, que los productores decidieron no filmar por considerarlo "un baile sucio". Furiosa con la censura, la guionista decidió vengarse escribiendo una nueva trama, que ahora giraría sobre esa misma idea y de donde sacó el título.

Y a pesar de que la historia incluía un gran romance y mucha música, dos elementos centrales en los films de esa época, en un comienzo todos los grandes estudios de Hollywood rechazaron el guion de Dirty Dancing . "Lo escribí cuando estaban en cartel Flashdance , Footloose y Saturday Night Fever . Yo pensé que podía subirme a esa ola pero quedó claro que no. Y hoy lo agradezco, porque hubiese sido un desastre si un gran estudio apoyaba mi historia porque ninguna de esas otras películas estaba basada en la realidad. Creo que hubiesen convertido a mi historia en unas de esas fábulas".

Camino a la fama

Jennifer Grey, la elegida para componer a Frances "Baby" Houseman, una adolescente que se enamoraba de su profesor de baile Fuente: Archivo

Finalmente, en 1984, la productora de MGM Eileen Miselle compró el guion y decidieron algunos hacer algunos cambios, como ambientar la trama en 1963. Sin embargo, una vez que avanzaron con la idea, la mujer no encontró el eco deseado en el resto del estudio y el proyecto terminó en un cajón. Convencida de que necesitaba un abordaje que sólo le daría un sello independiente, Bergstein lo envió entonces a Vestron Pictures, quien aceptó hacerlo sólo si se reducía el presupuesto original a menos de la mitad: en vez de 12 millones de dólares debía costar cinco. Esto obligó a pensar en nombres menos conocidos para el elenco y el equipo de producción.

En la silla de director terminó Emile Ardolino, quien no tenía experiencia en largometrajes pero estaba convencido de que podía hacer una gran película porque creía en el guion. En cuanto al reparto, parecía claro que la pareja protagónica debía saber bailar: era impensado lograr poner dobles, como había hecho Flashdance , y que quedara natural.

Después de un casting relativamente breve, ya que no había ni grandes sueldos ni un gran estudio detrás, quedó elegida una casi desconocida Jennifer Gray -de 26 años, hija del actor y bailarín Joel Gray- y Patrick Swayze, que para entonces tenía 34 años y algunas películas fuertes en su haber pero nunca como protagonista.

Aunque dudó al principio, Patrick Swayze se jugó por un protagónico que lo lanzó definitivamente a la fama Fuente: Archivo

Swayze tenía formación como bailarín y sin dudas un carisma único. Ni bien leyó el guion quedó encantado de hacerlo pero su representante le aconsejó que desistiera, ya que temía que quedara encasillado en el rol de galán . Cuando los estudios quisieron avanzar entonces con Billy Zane, Swayze sintió que se perdía una gran oportunidad y dio el sí. Años más tarde Ardolino reveló que fue una alivio porque Zane, de sólo 20 años, no tenía química en pantalla con Gray.

Lo cierto es que el argumento de Dirty Dancing es sencillo y tiene poco de original: una adolescente de clase acomodada llamada Frances "Baby" Houseman y su familia pasan sus vacaciones en un campamento de verano en Catskills, en donde decide aprender a bailar. Allí conoce a un hombre que la hechiza: el profesor Johnny Castle, que no comparte su clase social y que parece ser un rebelde. Así se origina el clásico romance prohibido entre una joven inocente y su amor rebelde y sin dinero, que en este caso incluye más condimentos.

Una mirada polémica

Un aborto clandestino, uno de los puntos que generó polémica en el guion de Dirty Dancing Fuente: Archivo

Si uno ve más allá de su superficie, se trata de una película con un fuerte tono político y un discurso sobre los hábitos de clase. El campamento al que la familia de Baby acude cada verano, al igual que el sitio al que iba la propia protagonista en su adolescencia, era un sitio para que los hombres de las clases altas se distrajeran jugando golf y tenis mientras las jóvenes aprendían a bailar y comportarse de la manera en la que se esperaba de una futura esposa. En muchas casos, los jóvenes que se conocían allí se casaban y reproducían la misma estructura familar. Los empleados del lugar, en cambio, eran jóvenes de clase baja que no tenían permitido meterse con sus "jefes" más allá de sus tareas cotidianas.

Aunque la trama transcurre en 1963 -"antes del asesinato de Kennedy, antes de que Los Beatles trajeran el rock a Estados Unidos", según dice la voz en off con la que arranca el film-, Dirty Dancing es una película creada y rodada en la presidencia de Ronald Reagan, en donde los conflictos de clase en los Estados Unidos dejan de ser sólo raciales para ahondar más en distintas grietas. Sin embargo, vista en 2020 no deja de impactar como casi la totalidad de las personas que aparecen en pantalla son hombres y mujeres de piel blanca.

Incluso el mismo romance entre Baby y Johnny sería hoy impensado en una película para público masivo: él con 34 años seduce a una adolescente de 18 años y es quien le explica "cómo funciona el mundo". El personaje de Swayze es un mujeriego empedernido, un hombre tóxico con historial sexual con sus alumnas y con sus madres, de las que se aprovecha por su belleza o por su dinero.

En una de las primeras escenas vemos cómo su jefe le pide que entretenga a las jóvenes hijas de los adinerados pero le advierte que no vaya más allá. "Dales a las malditas hijas un buen momento. A todas las hijas, incluso a sus perros. Enamoralas como sea, enseñales el cha cha cha, el mambo... Pero ahí termina todo. No lo arruines. Esto es un negocio, mantené tus manos en los bolsillos", le advierte. En la mirada de algunos críticos, el film es una invitación a bailar con un hombre tóxico.

Y el otro elemento que sorprende en una película tan masiva como lo fue Dirty Dancing , es que en el corazón de su trama hay un aborto que se realiza Penny, una de las bailarinas y colegas de Johnny. Conmovida por lo que le sucede, Baby toma dinero de su padre para realizar la interrupción del embarazo clandestina y la escena es muy dura. "En el guion original dejé todo muy el claro: un cuchillo sucio con sangre, una mesa plegable, gritos en el pasillo.. No quería que la gente pensara que tenía una apendicectomía que salió mal", detalló Bergstein.

Cuando una compañía farmacéutica aceptó financiar parte de la película si incluían alguno de sus productos contra el acné, pidieron el libreto y solicitaron retirar esa escena. La guionista se opuso con firmeza, explicando que era el motivo por el cual todo el conflicto argumental: "La razón del baile, la razón por la que Baby conoce a Johnny, que aprende a bailar, que tiene relaciones sexuales y se enamora, la razón por la que su padre se involucra... Todo se desmorona sin ese aborto".

Sin embargo, a pesar de todos estas cuestiones, para la guionista aún hoy Dirty Dancing se trata de una verdadera historia de amor: "Baby y Johnny son dos personas con honor y con un dolor en su interior que quieren sanar. Es una historia de amor, pero también se trata de honor. Si extiendes tu mano y te comportas con honor, en algún momento el mundo girará sobre su eje y eso es lo que sucedió con Baby. Era muy valiente, extendió la mano y Johnny, que no creía en nada, vio que alguien se comportaba con absoluto honor desinteresado hacia él y eso fue lo que le dio el coraje de alejarla".

Trailer de la película Dirty Dancing 02:25

Video

Según su visión, si bien es posible que el personaje de Johnny comience siendo un hombre tóxico, finalmente se redime. Y eso no siempre es tenido en cuenta porque el foco suele estar puesto en Baby. "Él cambia más que ella, su arco argumental es mucho más amplio. En cierto momento Baby pierde la fe de que el mundo es un buen lugar, pero es Johnny quien le dice que está equivocada. Invierten los roles, Johnny se convierte en optimista y trae a Baby de vuelta al idealismo que tuvo una vez", aseguró.

"Mi parte favorita es el momento en el que Baby va por primera vez a la habitación de Johnny y le dice que tiene miedo de todo, porque hay un momento en el que todo el mundo en la vida toma una decisión, y a partir de ahí, o sigue adelante o va hacia atrás o se queda esperando, pero ese momento en el que hay que ser valiente, es el que más me gusta", recordó hace poco la autora

Tensiones en el set

Rodada en apenas 43 días, con escenarios reales tomadas en el Boys Camp del estado de Virginia, la filmación de la película no tuvo mayores sobresaltos. Las escenas de baile fueron coreografiadas por Kenny Ortega, quien años más tarde sería responsable del boom de High School Musical y el director del fallido último concierto de Michael Jackson.

Swayze y Grey habían trabajado juntos algunos meses antes en la película Red Dawn y la experiencia no había sido buena. Pero como las pruebas de cámara en los castings habían impresionado al director y su equipo creativo, muchos creyeron que la rivalidad había quedado atrás. Pero la paz sólo duró unos días y a la semana el vínculo se volvió tenso y Ardolino los reunió para mostrarles ese material y buscar que repitieran la química original.

Jennifer Grey y Patrick Swayze, en un ensayo de Dirty Dancing 01:10

Video

Al vender su guion, Bergstein pidió sólo una condición: que se respetaran las canciones que ella había elegido en cada escena. Si bien los ejecutivos de Vestron Pictures respetaron el deseo, en muchas ocasiones fue difícil lograr que los compositores cedieran sus derechos por montos razonables. "¡Tuve que arrastrarme sobre cristales rotos para que me dejaran usar los temas! Las discográficas me ofrecían las canciones pero reinterpretadas por artistas pop como Fine Young Cannibals o Blow Monkeys... ¡Estaba furiosa! Creí que arruinarían la película. Fue una lucha dura que me dejó cicatrices", reconoció.

¿Pulgar para abajo?

Una vez que concluyó el rodaje y la edición de la película, el elenco y el equipo estaba contento con lo que habían logrado. Sin embargo, el estudio realizó una serie de funciones con grupos de testeo y recibieron una devolución pésima. A la mayoría no le interesó la trama y el 39 por ciento aseguró que no había entendido la historia del aborto. Con estos números en mano, Vestron Pictures decidió ponerla en cines durante dos semanas y luego adelantar su lanzamiento en VHS, buscando evitar mayores pérdidas económicas.

Con bajas expectativas, se estrenó el 21 de agosto de 1987 y convocó a un grupo considerable de espectadores. La sorpresa se dio en su segunda semana de cartel, cuando ese número se duplicó. Decidieron entonces dejarla un poco más en las salas y el número volvió a duplicarse: finalmente la recomendación boca a boca logró lo que ningún estudio de marketing había imaginado. Dirty Dancing pronto quedó en el podio de las películas más populares de Estados Unidos y se volvió una de las más exitosas de ese año. También catapultó a la fama a Swayze y Grey, a quienes le empezaron a llover ofertas laborales.

Sin dudas, algo en la historia de Bergstein resonó en la audiencia. "Me encanta porque la gente me habla de sus recuerdos, de lo que les pasaba cuando la vieron, si iniciaron una historia de amor o si se atrevieron a cambiar de trabajo", señaló.

El suceso del film también llegó a las radios: además de las canciones clásicas de ese tiempo, se agregaron algunas composiciones nuevas. La banda de sonido vendió 32 millones de copias en todo el mundo y es uno de los discos más populares de la historia. "(I've had) The time of my life", el dúo interpretado por Bill Medley y Jennifer Warnes, aún se escucha en todo el mundo y en 1988 ganó el Grammy, el Oscar y el Globo de Oro a la mejor canción, un triple reconocimiento que pocas veces se ve.

Baile final de la película Dirty Dancing 04:28

Video

Y si bien Bergstein no volvió a escribir guiones, hace diez años decidió regresar a su obra más famosa para convertirla en un drama musical. "Era consciente de que a la gente le gustaba la historia y veían la película una y otra vez. La evolución natural era poderla sentir en vivo, en el teatro. El público quiere estar presente y vivirlo como si formara parte de ello", aseguró. Dirty Dancing: The Musical tiene nuevas canciones y escenas que no aparecían en el film original pero que posiblemente nunca lleguen a superar las protagonizadas por Swayze y Grey.