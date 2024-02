escuchar

Uno de los más grandes éxitos cinematográficos de Demi Moore fue Ghost, la sombra del amor. La actriz, que se consagró en el papel de Molly Jensen y que gracias a esta película multiplicó mundialmente su fama, aun guarda grandes recuerdos de ese proyecto, incluyendo algunos souvenirs bastante particulares que recolectó del set y que conserva en su hogar.

Moore, que hoy tiene 61 años, reveló el martes en The Drew Barrymore Show que todavía tiene los modelos de arcilla que hizo con Patrick Swayze durante una de las escenas más icónicas de la película . La actriz contó que conoció a su compañero, quien murió de cáncer de páncreas en 2009, momentos antes de rodar las tomas.

“Lo primero que se me vino a la cabeza al ver por primera vez a Patrick Swayze fue ‘¿cuál será su encanto?’. Pero de repente se quitó la camisa y dije ‘Ya lo sé, ahora ponete atrás mío’”, bromeó la estrella durante la entrevista. “ Todavía tengo los cacharritos que hice durante esa escena, que dan pena. Me da mucha tristeza verlos ”, añadió.

En la película, Moore y Swayze interpretaron a una pareja. Los actores, junto a Whoopi Goldberg, que ganó un Oscar por su papel secundario en la película, se llevaron la admiración del público gracias a este largometraje.

La escena de alfarería se terminó convirtiendo en una de las más icónicas de la historia del cine. Swayze y Moore frente a un torno, moldeando una pieza de cerámica, algo muy sencillo pero hipnotizante a la vez. El resto de la magia es atribuible a la acertada elección del tema musical que acompañaba la escena, la versión de “Unchained Melody”, que los Righteous Brothers habían grabado en 1965.

En la famosa escena del torno, Sam (Swayze) se encuentra a una insomne Molly haciendo alfarería a la madrugada. A pesar de que acaba de despertarse, él se acerca con el torso desnudo y un jean cuidadosamente desabotonado, se sienta detrás de ella y le besa el cuello mientras las manos húmedas de ambos se entrelazan alrededor de una vasija. Todo termina a los besos y abrazos en el living del loft, en una escena improvisada por Swayze y Moore que terminaría brindando la imagen del afiche del film.

Inicialmente, el guionista Bruce Joel Rubin había imaginado a Molly trabajando en una escultura de madera. Zucker sugirió probar con la alfarería, lo cual resultó una elección más adecuada para el espíritu romántico del film.

Ghost, la sombra del amor no fue el único gran éxito de Moore. A su papel como la dulce Molly le siguieron otros en películas de alto perfil como Cuestión de honor (1992), Propuesta indecente (1993), Acoso sexual (1994) y también Striptease (1996), que no pasó a la historia por sus exiguas virtudes cinematográficas, sino por convertir a Demi en la actriz mejor paga de la historia en su momento y en una de las mujeres más codiciadas dentro de Hollywood.

Durante la charla con Drew Barrymore, la actriz también recordó otro de sus trabajos más consagrados. “En las grandes escenas del tribunal, cuando Jack Nicholson sube al estrado, estuvieron rodando con la cámara mirando para un solo lado todo el día. Y ahí estaba yo, viendo a este actor icónico, a este actor al que le he tenido tanto respeto siempre, fuera de cámara pero dándolo todo en su interpretación”, dijo sobre la experiencia que vivió al grabar Cuestión de honor en 1992. “Fue algo que me conmovió y me hizo reflexionar sobre la importancia de ayudarnos los unos a los otros”, añadió Moore, que sigue admirando a su colega. También reveló que durante la audición para la película estaba embarazada de siete meses.

LA NACION