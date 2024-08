Disney anunció sus próximos estrenos: habrá nuevas películas de Toy Story, Los increíbles y Frozen

Escuchar

ANAHEIM, California.- Ante 12.000 fans que no dejaron casi ni un momento de festejar cada anuncio, cada trailer y cada aparición de alguna gran estrella, Disney presentó en el gigantesco estadio cubierto Honda Center un ambicioso plan de estrenos de cine y streaming que en su mayoría se concentra en los próximos dos años, y en algunos casos todavía se extiende mucho más allá.

Los asistentes a la convención D23 tuvieron como suele ocurrir el trato preferencial que otorga Disney a sus seguidores más fieles. En este encuentro entre la marca del ratón Mickey y quienes se identifican con ella desde el público, la mayoría de las imágenes presentadas por primera vez no salieron del estadio y serán difundidas masivamente en los próximos meses. Solo en algunos casos puntuales, trailers y afiches llegaron a las redes y a espacios como YouTube apenas fueron anunciados en la noche del viernes en esta ciudad, a poca distancia del parque temático original de Disneylandia.

En una ceremonia que estaba prevista para que durara dos horas y se extendió casi hasta los 180 minutos, las revelaciones más fuertes se conocieron por el lado de la animación y las clásicas producciones de Disney pensadas para toda la familia. Pixar, en ese sentido, llevó la delantera con la confirmación del estreno de Toy Story 5 para mediados de 2026, la llegada el año próximo a la plataforma Disney+ de una serie con los personajes de Intensa-mente titulada Dream Productions y la gran sorpresa de la noche, el anuncio de que Brad Bird prepara la tercera película de Los increíbles, todavía sin fecha de estreno.

Pixar apostará fuerte al streaming en las próximas temporadas. Lo más importante, considerando el éxito que acaba de cosechar Intensa-mente 2 (ya es la película animada más taquillera de todos los tiempos), es Dream Productions, que seguirá asomándose a las emociones de la adolescente Riley, en este caso como si se tratara de escenas propias del backstage de una cadena de televisión. La conoceremos en algún momento de 2025. Antes de fin de año, mientras tanto, Pixar estrenará directamente en streaming Ganes o pierdas, su primera serie original de larga duración (hasta ahora solo produjo cortos con estreno directo en la plataforma Disney+).

La presentación de Pixar, a cargo del jefe creativo del estudio, Pete Docter, se completó con el anuncio de dos nuevas películas originales: Elio (que será el único estreno en cines del estudio, confirmado para el 12 de junio de 2025 en la Argentina) y Hoppers, que llegará en 2026.

Fue muy celebrado también el anuncio de la llegada de una nueva versión con actores de carne y hueso del clásico cuento de Blancanieves, con Rachel Zegler interpretando a la protagonista, una de las más famosas princesas de Disney, y Gal Gadot como la nueva Reina Malvada. El público pudo ver la secuencia completa de una de las nuevas canciones escritas para la película, con Zegler interactuando con los siete enanitos (todos ellos creados digitalmente), más el primer trailer oficial. La película se estrenará en los cines en marzo de 2025.

También se confirmó brevemente, solo con un clip deliberadamente armado para mostrar todo lo que es capaz de hacer su protagonista, y sin imágenes de actores o escenarios, que en algún momento del año que viene Disney estrenará la nueva versión con personajes de carne y hueso de Lilo & Stitch, uno de sus mejores éxitos animados de las últimas décadas.

También fue muy festejado el doble anuncio del regreso de sendos clásicos animados de Disney. Falta poco (se estrena en noviembre de este año) para que conozcamos Zootopia 2, de la que se reveló un nuevo personaje, la serpiente Gary, y un poco más (habrá que esperarla hasta 2027) para la vuelta de Frozen, en este caso con su tercera película.

A propósito de secuelas, uno de los grandes momentos de la presentación se produjo con la aparición en el escenario del director James Cameron, que habló por primera vez de Avatar 3 junto con sus protagonistas, Zoe Saldana y Sam Worthington. Los tres anunciaron el título que tendrá esta tercera parte: Avatar: Fire and Ash (fuego y ceniza), mientras en pantalla se mostraban los primeros bocetos de la película que todavía no tiene escenas animadas y cuya producción, con Cameron al frente, sigue actualmente en Nueva Zelanda.

Hubo mucho más. La presentación se abrió con Dwayne Johnson anunciando junto a un amplio elenco de músicos y bailarines de motivos polinesios la llegada a los cines el 28 de noviembre de Moana 2. El forzudo actor también adelantó su próximo proyecto con Disney, Monster Jam, ambientado en el mundo de las camionetas tipo Monster que hacen exhibiciones con sus gigantescas ruedas.

El segmento de Star Wars llegó de la mano de Diego Luna, el actor mexicano que saludó en español antes de confirmar la nueva (segunda) temporada de Andor, que se estrenará en 2025. Hasta mayo de 2026 mientras tanto habrá que esperar para que The Mandalorian tenga ya instalado en los cines su primer largometraje, presentado en el Honda Center por su director, Jon Favreau. También pasó por el escenario Jude Law para anunciar el estreno de Skeleton Crew, una serie con mucho del espíritu ochentoso de los Goonies.

Un poco decepcionante resultó el set de Marvel, que había puesto toda su apuesta más fuerte en la reciente Comic Con, con la revelación de Robert Downey Jr. como villano de las próximas películas de los Avengers. Esta vez, lo más atrayente fue un trailer extenso de Capitán América: Brave New World, con Anthony Mackie ahora como dueño del escudo, Harrison Ford y la celebrada aparición al final del Hulk rojo.

Hubo poco de la nueva película de Los 4 Fantásticos: First Steps (primeros pasos), con sus protagonistas saludando en un video desde Londres, donde sigue el rodaje. Y también Kevin Feige, productor estrella de Marvel, habló de los próximos estrenos directos a streaming del estudio: Ironheart, con producción de Ryan Coogler; Daredevil Born Again (ambos con estreno en 2025) y la inminente Agatha en todas partes, con Kathryn Hahn, que llega en septiembre a Disney+.

Hubo tiempo para que Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan anticipen la secuela de Un viernes de locos, cuyo título original será Freakier Friday, y para que Jeff Bridges, Jared Leto y los músicos de Nine Inch Nails (con la ayuda de un show de laser) anuncien la tercera película de Tron, que llevará como subtítulo Ares.

Por último, antes del fin de fiesta con las imágenes ampliadas de Mufasa (la película del Rey León con personajes hiperreales creados por computadora que se estrena en la próxima Navidad) y el anuncio de que las nuevas canciones tendrán letra y música de Lin Manuel Miranda.

Pero la verdadera y máxima expresión de la magia no estuvo durante esta presentación en las imágenes de cine o streaming sino en la aparición del gran David Blaine, que conducirá una serie llamada Do Not Attemp para National Geographic, con viajes por el mundo y encuentros con personas capaces de situaciones extremas e inverosímiles. Blaine apareció en el escenario, invitó a cada asistente a abrir un mazo de naipes entregado en la entrada y luego de varios movimientos e instrucciones logró que todos descubrieran al final del juego y al mismo tiempo una carta exactamente igual (el tres de corazones) frente a sus ojos. Hubo 12.000 personas asombradas por un colosal acto masivo de ilusionismo, algo que parece casi imposible y esta noche, aquí en Anaheim, se hizo realidad.