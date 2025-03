Es latina, perdió su visa en Disney y compartió cómo la recuperó

Viridiana, una migrante latina que vive en Estados Unidos, compartió en sus redes sociales el momento de angustia que pasó días atrás cuando perdió su bolso en una tienda de Disney. La joven contó que allí llevaba su dinero, sus tarjetas de crédito y otros documentos, pero lo que le preocupaba en realidad era una sola cosa: su visa.

Se probó una prenda y olvidó su bolsa en una tienda en Disney

Viry, quien trabaja como agente de viajes en los parques de Disney y Universal, subió un clip en su cuenta de tiktok (@virymagicmom), en el que relató que perdió su cartera con su visa dentro del parque y cómo hizo para recuperarla.

Perdió su visa en Disney y así la recuperó

“Estaba en una tienda de Disney porque me quiero comprar una Spirit Jersey (una camiseta con dibujos alusivos al parque) y me quité todo: mi chaqueta, todo para medírmela”, explicó. Después de un rato, y de caminar por todo el local, la joven y su grupo de amigas decidieron continuar con su paseo por el parque.

Cuando estaban a punto de salir del negocio, una de sus acompañantes dijo: “Mi bolsa la voy a agarrar”. En ese momento, Viry se quedó congelada: se dio cuenta de que no tenía su cartera, ya que se la había quitado. “Busqué por toda la tienda y no la encontré”, agregó.

Qué hizo para recuperar su cartera perdida en Disney

Los minutos pasaban y la cartera de Viridiana no aparecía. Desesperada, corrió hasta la entrada de la tienda y habló con una cast member, una de las empleadas del parque encargadas de la atención al visitante, y le explicó lo que ocurría.

“Corrí con una cast member de la entrada y le dije: ‘Perdí mi bolsa’”. Luego, intentó describirle el objeto para facilitar su búsqueda. “Era una bolsa chiquita, Guess, Crossbody”, detalló.

Una tiktoker perdió su visa en el parque de Disney y logró recuperarla (AP Foto/John Raoux, Archivo) John Raoux - AP

Sin embargo, la reacción de la trabajadora no fue la que esperaba. “Ella solo me dijo: ‘Espera’”. Con calma, la empleada le preguntó su nombre, le pidió que la esperara en el lugar y se fue.

Ni las tarjetas de crédito, ni el dinero: la única preocupación de la joven era hallar su visa

Mientras esperaba a la empleada del parque, Viridiana era un manojo de nervios. “En realidad no me importaba mi dinero ni mis tarjetas”, explicó, ya que podía pagar todos sus gastos desde su teléfono celular, que no había perdido porque lo llevaba atado a su mano con una correa.

Pero su documento migratorio era otro problema. Mientras aguardaba a que la empleada regresara, la mujer chequeaba que la gente que caminaba a su alrededor no tuviera su cartera. “Que nadie se la lleve, por favor”, pensaba preocupada.

Viridiana tuvo miedo de no recuperar su visa y se angustió. Freepik

Además, le pidió ayuda a sus amigas para revisar los alrededores. “Corran a buscarla, vean a las personas, no sé”, les suplicó.

La incertidumbre y la angustia terminaron minutos después, cuando la empleada de Disney apareció con algo en la mano y le preguntó: “¿Esta es tu bolsa?”. De inmediato, la mujer reconoció su cartera. “‘Sí, esa es mi bolsa’”, contestó. Y agradeció a su suerte: “Bendito Disney, te amo, te amo. Me devolviste la vida”, expresó emocionada.