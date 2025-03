Las controversias en torno a Blanca Nieves, la “nueva” película de Disney

La primera princesa de Disney regresó a la pantalla grande. Este jueves 20 de marzo, Blanca Nieves (Snow White), una nueva versión de la película animada de 1937, basada en el cuento de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm de 1812, llegó a los cines. Fue presentada como una de las grandes apuestas de la productora, con un presupuesto de 240 millones de dólares, los roles protagónicos de Rachel Zegler y Gal Gadot, la dirección de Marc Webb (500 días con ella y El sorprendente hombre araña) y nuevas canciones de la dupla ganadora del Oscar conformada por Benj Pasek y Justin Paul. Pero, la magia del cuento de hadas término por convertirse en una pesadilla años antes de su estreno. Cuestionables comentarios de su protagonista, enemistades en el elenco y controversias en la historia la convirtieron en una de las apuestas más polémicas del año.

Blanca Nieves, el live action del clásico de 1937 llegó a los cines (Foto: Disney / IMDb)

Las discrepancias por la elección de la protagonista

Hace 88 años, cuando Disney presentó a la primera de sus muchas princesas, no había ni Instagram, ni TikTok, ni X. En la actualidad las redes sociales se convirtieron en el espacio en el que todos pueden opinar, de manera positiva y negativa, sobre un tema. En 2021, cuando se anunció que Rachel Zegler, que para ese entonces aún no había estrenado la adaptación de West Side Story de Steven Spielberg ni ganado el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical por interpretar a María en dicha película, sería Blancanieves en la nueva adaptación del clásico de 1937.

Los usuarios cuestionaron el hecho de que una actriz con raíces latinas fuera elegida para interpretar a Blancanieves (Foto: Disney / IMDb)

Muchos usuarios tomaron como referencia la descripción original de la princesa, “de piel blanca como la nieve”, para cuestionar el hecho de que una actriz latina fuera elegida como protagonista y prometieron boicotear la película. Si bien Zegler nació en el estado norteamericano de Nueva Jersey, su familia materna es Colombiana y aunque su madre nació en los Estados Unidos, se crio en el país latinoamericano. ¿La respuesta de la actriz? “Sí, soy Blancanieves. No, no estoy blanqueando mi piel para el papel”. Sin embargo, más tarde borró la publicación.

“Nunca, ni un millón de años, pensé que esto sería posible para mí. Normalmente, no se ven Blancanieves de ascendencia latina. Aunque Blancanieves es muy popular en los países hispanohablantes, es un gran ícono, ya sea en la serie animada de Disney o en sus diferentes versiones, como en el cuento de los hermanos Grimm y todas las historias que lo acompañan. Pero no se ve a gente que se parezca a mí o que sea yo interpretando papeles así”, sostuvo la actriz durante en ciclo de Variety Actors on Actors, donde tuvo un mano a mano con Andrew Garfield. En este sentido, comentó que mucha gente estaba enojada por la elección del casting, pero que ella estaba enfocada en hacer su trabajo y en convertirse en “una princesa latina”.

Los polémicos dichos de Rachel Zegler sobre la versión original de Blanca Nieves

La protagonista de Los juegos del hambre balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) demostró que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa y eso no la eximió de ser blanco de críticas. Zegler calificó a la película de 1937 de “extraña” y señaló que el príncipe “literalmente acosaba” a la princesa.

En una entrevista con Variety durante la D23 Expo, Rachel señaló que ya no era 1937 y aseguró que en la nueva adaptación Blancanieves no iba a ser “salvada” por el príncipe azul: “Ella no va a estar soñando con el amor verdadero, ella va a estar soñando con convertirse en la líder que sabe que puede ser y en la mujer que su difunto padre le dijo que podría ser si era intrépida, valiente y verdadera. Así que creo que es una historia realmente increíble con la que los jóvenes de todo el mundo pueden verse reflejados”.

Zegler interpretando "Waiting on a Wish", la canción principal de la película, en Tokio (Foto: Instagram @disneystudios)

El live action trae algunos cambios en la historia y en la música. Se omitió la canción “Some Day My Prince Will Come” y se presentó a “Waiting on a Wish”, interpretado por Zegler, quien ya demostró su poderosa voz en West Side Story y en la precuela de Los juegos del hambre, como tema principal del film. La actriz interpretó en vivo el tema en la premiere en Tokio y también en frente al Alcázar de Segovia, el castillo de España que inspiró la película de 1937.

La disputa entre Rachel Zegler y Gal Gadot

“Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino?”, le preguntó la Reina Malvada al espejo mágico. ¿La respuesta que recibió? “Blancanieves”. ¿La decisión que tomó? Matar a su hijastra con una manzana envenenada. Pero, aunque esta es una historia de justamente un cuento de hadas, lo cierto es que la Reina Malvada y la Blancanieves del siglo XXI tampoco se llevan muy bien que digamos.

La mala relación entre las protagonistas de la película fue una de las polémicas alrededor de la película (Foto: Disney / IMDb)

Una fuente citada por la revista People dijo que Rachel Zegler “no tiene nada en común” con Gal Gadot. Aunque señaló que se llevaban bien, advirtió que “no son amigas”: “Hicieron el trabajo juntas y punto”. Pero, estas tensiones no solo se dieron por la diferencia de edad, una tiene 23 años y la otra 39, sino también por sus discrepancias políticas.

La protagonista de Mujer Maravilla (Wonder Woman) nació en Israel y mostró desde el primer momento su apoyo a su país en la guerra contra Hamas. Además, en el pasado, sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel. Por su parte, Zegler evidenció abiertamente su apoyo a Palestina. Asimismo, la actriz de 23 años volvió a hablar de política en las elecciones de los Estados Unidos y dijo que “ojalá los partidarios y votantes de [Donald] Trump, y el propio Trump, nunca conozcan la paz”. Después borró el mensaje y pidió disculpas.

Peter Dinklage y sus fuertes críticas hacia Disney

Blancanieves y los siete enanitos (Snow White and the Seven Dwarfs) es el nombre completo de la película de 1937. El actor Peter Dinklage, que tiene acondroplasia, que causa enanismo, pronunció abiertamente su malestar hacia Disney por hacer la película y los acusó de “hipócritas”. Sostuvo que, por un lado, estaban orgullosos de “elegir a una actriz latina”, como protagonista, pero por el otro seguían “contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos”. “Den un paso para atrás, y vean lo que están haciendo. No me parece lógico. Sos progresista, por un lado, y seguís contando esa historia tan retrógrada de siete enanitos viviendo juntos en una cueva. ¿Qué es eso? ¿No hice nada desde mi lugar para promover la causa? Supongo que no estoy alzando la voz lo suficiente”, dijo en el pódcast WTF with Marc Maron.

El actor de Game of Thrones, Peter Dinklage cuestionó a Disney por hacer la película: "Sos progresista, por un lado, y seguís contando esa historia tan retrógrada de siete enanitos viviendo juntos en una cueva" (Foto: Captura de video)

La productora no hizo oídos sordos a los dichos del actor de Juego de Tronos (Game of Thrones). En declaraciones con Deadline en enero de 2022, un portavoz de Disney señaló que para “evitar reforzar los estereotipos de la película animada original” estaban adoptando un “enfoque diferente con estos siete personajes”.

No más alfombra roja, si prensa ni entrevistas

Disney está acostumbrado a tirar la casa por la ventana cuando tiene una película para estrenar. Alfombras rojas, publicidad, merchandising, entrevistas con los actores, giras promocionales… y la lista sigue. No obstante, a raíz de todas las polémicas que se generaron alrededor de su nuevo live action, tomaron la decisión de hacer algunos “recortes”.

Gal Gadot y Rachel Zegler durante el estreno mundial de la película en Los Ángeles (Foto: Instagram @disneystudios)

El sábado 15 de marzo se realizó en el teatro El Capitán de Los Ángeles el estreno mundial de Blanca Nieves. En un primer momento, trascendió que sería un evento reducido y que la prensa no podría entrevistar a las protagonistas en la alfombra roja como de costumbre. Finalmente, se inclinaron por “un evento vespertino más festivo y familiar acorde con el tono y el público objetivo de la película”, según señaló The Hollywood Reporter, donde se restringió el acceso de la prensa y los fotógrafos para evitar las preguntas referidas a los conflictos internos. Las protagonistas estuvieron presentes, pero nadie subió al escenario a hablar de la película.

Este jueves Blanca Nieves llegó a los cines y la gran duda es cómo afectarán las controversias al rendimiento del film en la taquilla. ¿El público le dará una oportunidad a la nueva versión del clásico de Disney o las polémicas terminarán por hacer estragos en las recaudaciones? Las primeras críticas fueron positivas tanto para la película como para sus dos protagonistas, pero, una vez más, el público es quien tendrá la última palabra.

Blanca Nieves: Ficha técnica

Duración: 109 minutos

109 minutos Reparto: Rachel Zegler, Gal Gadot, Martin Klebba, Jason Kravits, George Salazar, Idris Kargbo, Andy Grotelueschen, Emilia Faucher, Dujonna Gift y Lorena Andrea

Rachel Zegler, Gal Gadot, Martin Klebba, Jason Kravits, George Salazar, Idris Kargbo, Andy Grotelueschen, Emilia Faucher, Dujonna Gift y Lorena Andrea Dirección: Marc Webb

Marc Webb Guion: Erin Cressida Wilson y Greta Gerwig

Erin Cressida Wilson y Greta Gerwig Letra y música: Justin Paul y Benj Pasek

Justin Paul y Benj Pasek Dónde verla: Salas de cine