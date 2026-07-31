Disney prepara una nueva película de Mi pobre angelito, con el regreso más esperado: “Todos quieren que se haga realidad”

Más de tres décadas después del estreno de Mi pobre angelito, uno de los clásicos navideños más populares de todos los tiempos, Disney se encuentra trabajando en una nueva película de la saga con el regreso de su protagonista original. Según trascendió en las últimas horas, Macaulay Culkin encabezaría el proyecto retomando el papel de Kevin McCallister, el personaje que lo convirtió en una estrella infantil a comienzos de los años 90.

De acuerdo con información publicada por la revista People, el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo, aunque ya habría despertado un fuerte entusiasmo dentro de la industria. “Está en las primeras etapas, muy tempranas. Es solo una idea y prácticamente ha recibido luz verde de Disney”, aseguró una fuente consultada por el medio estadounidense.

Macaulay Culkin protagonizó Mi pobre angelito en 1990; 35 años después, la película sigue siendo un clásico Archivo/Instagram/architectanddesign

La misma persona agregó que el estudio ve con muy buenos ojos el regreso del actor. “A Disney le encantó la idea de Macaulay y todos quieren que esto se haga realidad”, sostuvo.

La posibilidad de una nueva película protagonizada por Culkin no surge de la nada. Desde hace tiempo el actor viene hablando de cómo le gustaría continuar la historia de Kevin McCallister y, de hecho, ya había revelado públicamente cuál sería su propuesta para una nueva entrega.

Según recordó el programa Today, la idea nació del propio Culkin y consiste en mostrar qué ocurrió con Kevin décadas después de haber defendido su casa de los ladrones que intentaban asaltarla.

Macaulay Culkin, una estrella precoz, en 1991

Durante uno de los encuentros de su gira An Evening of Nostalgia with Macaulay Culkin, realizada en 2025 en el Centro de Convenciones y Entretenimiento de Long Beach, California, el actor compartió con el público el argumento que imaginó para una posible continuación.

“Se me ocurrió esta idea”, explicó. Según relató, la historia mostraría a Kevin convertido en padre, atravesando una complicada situación personal. “Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un niño y todo eso. Trabajo muchísimo, no le presto suficiente atención, el chico se empieza a enojar conmigo y, al final, me quedo afuera de casa”, contó.

El giro llegaría cuando su propio hijo decidiera utilizar contra él las mismas estrategias que alguna vez hicieron famoso a Kevin. “Mi hijo me pone trampas para que no pueda volver a entrar”, resumió el actor, invirtiendo así el planteo de la película original.

Macaulay Culkin junto a su esposa, Brenda Song MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La premisa mantiene el espíritu de la saga, aunque cambia por completo la perspectiva: esta vez Kevin dejaría de ser el niño ingenioso que protege su hogar para convertirse en el adulto que debe enfrentarse a una versión renovada de sus propias travesuras.

La noticia despertó una enorme expectativa entre los fanáticos de la franquicia, especialmente porque el regreso de Culkin fue una deuda pendiente de casi todas las secuelas que se realizaron después del éxito original.

Estrenada en 1990 y dirigida por Chris Columbus con guion de John Hughes, Mi pobre angelito se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. La historia seguía a Kevin McCallister, un niño de ocho años que era olvidado accidentalmente por su familia cuando todos viajaban a París para pasar la Navidad.

La controvertida carrera de Macaulay Culkin comenzó con esta película, cuando el actor tenía 10 años Archivo

Lejos de asustarse por quedarse solo, Kevin disfrutaba de la inesperada libertad hasta que descubría que dos ladrones pretendían entrar a robar a su casa.

Los delincuentes, Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, terminaban cayendo una y otra vez en una sucesión de ingeniosas y dolorosas trampas preparadas por el pequeño protagonista, una combinación de humor físico y creatividad que convirtió a la película en un clásico de las fiestas.

El enorme éxito comercial impulsó rápidamente una continuación. En 1992 llegó Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, nuevamente con Culkin como protagonista. En esa oportunidad, Kevin volvía a separarse accidentalmente de su familia, aunque esta vez durante un viaje a Florida, y terminaba solo en Nueva York, donde volvía a cruzarse con Harry y Marv.

En Mi probre angelito, Kevin (Macaulay Culkin) intenta defender su casa de dos ladrones, Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern

La segunda película también fue un éxito de taquilla y terminó de consolidar al actor como una de las mayores estrellas infantiles de Hollywood.

Sin embargo, la franquicia tomó otro rumbo en los años siguientes. Mi pobre angelito 3 (1997) presentó una historia completamente nueva con otro protagonista, mientras que Mi pobre angelito 4 (2002) recuperó algunos personajes clásicos, aunque interpretados por actores diferentes.

La saga continuó con otras producciones para televisión hasta que, en 2021, Disney estrenó en su plataforma Disney+ una nueva versión titulada Home Sweet Home Alone. Aunque retomaba la premisa de un niño que debía defender su casa de unos intrusos, tampoco contó con la participación de Culkin ni del elenco original.

Macaulay Culkin en Mi pobre angelito 2 (Crédito: Instagram)

Precisamente por eso, una eventual vuelta de Macaulay Culkin como Kevin McCallister sería la primera continuación directa protagonizada por el actor desde Mi pobre angelito 2, estrenada hace más de 30 años.

A lo largo del tiempo, Culkin mantuvo una relación ambivalente con el personaje que marcó su carrera. Durante muchos años evitó explotar la nostalgia alrededor de la película, aunque en los últimos tiempos comenzó a mostrarse mucho más abierto a revisitar aquella etapa de su vida.

Su participación en eventos dedicados a los fanáticos de la saga y las entrevistas en las que desarrolló nuevas ideas para Kevin alimentaron durante meses las especulaciones sobre un posible regreso.

Si el proyecto finalmente recibe la aprobación definitiva de Disney, el estudio apostará no solo al regreso de uno de sus personajes más queridos, sino también a una fórmula que en los últimos años dio buenos resultados en Hollywood: recuperar franquicias clásicas con sus protagonistas originales, apelando tanto a la nostalgia de quienes crecieron con ellas como a una nueva generación de espectadores.