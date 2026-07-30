Zendaya sobre Rosalía: “No me lo voy a tomar como algo personal”

En la antesala del estreno de Spider-Man: Brand New Day, el nuevo largometraje del universo Marvel que protagoniza junto a Tom Holland, la actriz Zendaya se tomó un tiempo para reflexionar sobre su trayectoria y los cruces profesionales que marcaron su carrera en el último tiempo. Una de las colaboraciones que más llamó la atención de la audiencia fue su participación junto a la cantante Rosalía en la tercera temporada de la serie Euphoria (HBO Max). La artista española, reconocida mundialmente por su música, incursionó en la actuación con el personaje de Magick, una bailarina nocturna dentro de un entorno criminal, mientras que la famosa actriz encarna a la protagonista, Rue Bennet.

Al ser consultada por el portal Fotogramas sobre cómo fue trabajar con la intérprete de “Motomami” en escenas que requerían una alta carga dramática, Zendaya se mostró elogiosa y detallista. Según relató la protagonista de Spider-Man, la dinámica en el set fue fluida a pesar de que los roles de ficción exigían momentos de confrontación directa. “Rosalía es una artista con un talento increíble y, además, una persona encantadora”, aseguró la actriz. Uno de los aspectos más comentados por la prensa especializada es la escena donde ambos personajes mantienen una discusión tensa, un tramo del rodaje que quedó en la memoria de los espectadores por su intensidad.

La discusión entre Zendaya y Rosalía en Euphoria es una de las escenas más destacadas

Sobre el desafío de rodar dicho encuentro, Zendaya confió: “Aunque tuviera que insultarme en español, tengo que admitir que me encantó compartir escenas con ella”. La actriz reveló además una infidencia sobre el proceso de grabación, donde sugirió que a su colega le costaba inicialmente llevar a cabo el intercambio hostil que requería el guion. “Creo que incluso le daba un poco de pena hacerlo, pero yo le decía: ‘no me lo voy a tomar como algo personal, vamos, dime todo lo que tengas que decirme’”, recordó la actriz de 28 años, con lo que subrayó cómo su rol fue ayudar a que la cantante ganara la confianza necesaria para naturalizar el conflicto en cámara.

Esta faceta actoral de Rosalía se suma a su consolidada carrera musical y, para Zendaya, el impacto que genera la española es comparable al fenómeno cultural de las grandes producciones de Hollywood. En la entrevista, la intérprete analizó esta influencia global al equiparar la repercusión de los ídolos pop con figuras de la ficción como Peter Parker. “Ver lo que representa para tanta gente... En cierto modo es una estrella del pop. Tiene una relevancia cultural global muy parecida a la que puede tener una artista como Rosalía e influye en muchísimas personas”, sentenció.

Zendaya se mostró con mucha expectativa por una nueva película de Spider-Man Steve Granitz - FilmMagic

Mientras su carrera continúa en ascenso, Zendaya también se enfoca en el crecimiento actoral de su coprotagonista, Tom Holland. Fue así que destacó cómo la estrella de Spider-Man logró imprimir una mirada mucho más personal y madura en esta nueva entrega, con ideas técnicas que influyeron en el resultado final del filme dirigido por Destin Daniel Cretton.

Estas palabras llegan en un momento de alta visibilidad para Rosalía, quien protagonizó un escándalo global tras sumarse a las acusaciones contra Argentina. Por eso, la española se prepara para una serie de conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, luego de atravesar un tenso episodio en redes sociales con el público argentino tras la final del Mundial 2026. A pesar de estos roces previos que requirieron un pedido de disculpas público por parte de la cantante tras un polémico repost en TikTok, la expectativa por sus presentaciones locales sigue vigente entre sus seguidores.