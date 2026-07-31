Rating: cuánto midió la cadena nacional del Presidente Milei

El Presidente Javier Milei utilizó nuevamente la cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un proyecto que el Gobierno considera clave para consolidar su programa económico.

Desde el 1° de diciembre de 2024, Kantar Ibope Media actualizó el criterio de visualización de los datos de audiencia de cadena nacional en el servicio de Real Time. Desde ese momento, el rating se empezó a difundir de manera unificada dentro de una única columna denominada “Cadena Nacional”. Allí engloban todos canales tanto de aire como las señales de noticias que transmiten el mensaje presidencial.

De esta manera, solo se puede ver el número global de la cadena nacional y no discriminado canal por canal. Lógicamente, el impacto es superior y evita el debate dentro de las redes sociales sobre la performance en cuanto a métricas televisivas.

Milei habló en cadena nacional y presentó la reforma del Banco Central

La cadena nacional comenzó a las 20, según lo anunciado, con un piso de 28,3 puntos, sumado todos los canales de aire y las señales de noticias. Minutos antes, Darío Barassi en eltrece estaba en 5,9 puntos, seguido de Telefe que marcaba 5,7 con Bahar , Telenueve 4,0, SQP 3,4 y el noticiero de la Televisión Pública se sostenía en 0,3. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del BCRA, Santiago Bausili; la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem.

El mandatario sostuvo que la iniciativa forma parte de un programa más amplio de reformas. En ese sentido, anunció la creación del denominado “grillete fiscal”, un mecanismo que prevé la puesta en marcha de un shutdown en caso de que el Congreso no restablezca el equilibrio de las cuentas públicas. Informó además sobre el envío de dos proyectos destinados a liberalizar el mercado de capitales y reformar el sistema de seguros. Según explicó sobre el final de su discurso, el objetivo es ampliar el acceso al crédito, fomentar la inversión y profundizar el desarrollo del sistema financiero.

En los últimos tramos de la cadena nacional, Milei invitó a las provincias a adherir al régimen “para que cada gobernador predique con el ejemplo” y adelantó el envío de “dos proyectos” al Congreso para “recuperar la profundidad del sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central”.

Cadena Nacional: Milei explicó como funcionará el "shutdown" del Estado

El mensaje de Milei terminó a las 20.13 con 23.6 puntos y tuvo un descenso de 4,7, con respecto al inicio. Cuando los canales volvieron a su programación habitual, Telenoche arrancó con un piso de 4,8; Telefe Noticias con 4.7, Telenueve con 2.4, LAM con 2,2 y la Televisión Pública en 0,0, números más bajos de lo habitual.

Como suele suceder cada vez que el mandatario habló en cadena nacional, el rating es uno de los temas de debate en redes sociales. Cabe recordar que el mensaje del 1° de marzo de 2026, en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, tuvo una marca máxima de 21,3 y cuando se refirió al histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, el 27 de marzo, obtuvo un pico de 24,3.