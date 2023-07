Doble discurso: Diego Peretti, Julieta Cardinali y Rafael Ferro revelan sus dones, hablan de su desilusión con la política y de la película que dará que hablar en este año electoral

escuchar

Un candidato a presidente dispuesto a todo para ganar las elecciones. Un asesor y estratega político que, gracias a su ingenio y habilidad discursiva, hará lo imposible por realzar su imagen y llevarlo al poder. Una periodista incisiva que intentará desenmascarar al político en cuestión antes de que sea demasiado tarde. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia… Es que todos estos personajes “tan posibles” son parte de Doble Discurso, la nueva película de Amazon que este jueves llega a la pantalla grande y que, a partir del 4 de agosto, podrá verse por Prime Video.

Protagonizada por Diego Peretti, Julieta Cardinali y Rafael Ferro, esta comedia romántica explorará el poder del discurso, del amor y de los secretos en la política, haciendo que los espectadores se sientan identificados con la realidad política y social que los atraviesa todos los días. “ Es un thriller político romántico bien dentro de la Argentina, y esa combinación hace que la película sea seductora, que tenga gracia y mucho realismo ”, anticipa Peretti quién será el encargado de interpretar a “El Griego”, este consultor de imagen que, a pesar de su apariencia poco atractiva y su lamentable pasado, posee increíbles habilidades persuasivas gracias a su dominio de la argumentación.

Su trabajo será ayudar a Ricardo Prat (Ferro) a ganar las elecciones presidenciales, ya que si bien a éste le sobra carisma tiene algunas limitaciones intelectuales y un pasado que lo compromete. De hecho, “El Griego” entra en acción cuando la periodista Camila Hewell (Cardinali) decide confrontarlo para exponer los negocios turbios de su familia y así evitar que llegue al poder. “Camila sabe lo que está pasando alrededor y por eso decide desenmascarar el mundo de Pratt en el momento en que es candidato a presidente para que ella también pueda tener visibilidad con su trabajo”, cuenta Cardinali que terminará enamorándose de su “forma de comportarse y hablar” sin ser consciente de que cada acción y palabra viene de la mente y el corazón de “El Griego”; alguien que la ama en secreto desde hace años.

Julieta Cardinali: "Ya no se habla del héroe perfecto. Se lo humaniza mucho más para que el público pueda identificarse con sus partes débiles"

Y sí, los amantes de la literatura podrán encontrar varios guiños al Cyrano de Bergerac en esta trama que no sólo expone el detrás de escena de una campaña presidencial sino que también alberga una hermosa historia de amor con final inesperado. “Que tenga una historia de amor dentro de todo este contexto político me parece hermoso”, dice Cardinali mientras Ferro coincide: “Si a una gran historia encima le sumás una historia de amor eso toca una fibra distinta en la gente”. A esta puesta, escrita y dirigida por Hernán Guerschuny, se suman Jorge Suárez, Víctor Laplace, Franco Rizzaro, Mónica Raiola, Luis Margani y Nacho Girón como parte del elenco.

¿Ficción o realidad?

Cardinali y Peretti, en una escena de Doble discurso

En el último tiempo, las distintas ficciones se han encargado de humanizar a los héroes de cada historia. Ya nada tienen que ver con ese hombre fuerte, lindo y perfecto que viene a salvar al mundo sino que los guiones cada vez más se encargan de resaltar sus luces y sombras, sus defectos y virtudes, sus fortalezas y debilidades. Así es “El Griego” este personaje que terminará teniendo una acción heroica a pesar de “tener una moral contaminada”. “A mí me gustó que un personaje así pueda, en el declive de su vida, resarcirse, redimirse. Ese abanico me resulto atractivo”, confiesa su intérprete mientras su compañera celebra que las ficciones actuales hayan tomado este rumbo. “ Gracias a dios ya no se habla del héroe perfecto. Se lo humaniza mucho más para que el público pueda identificarse con sus partes débiles ”, opina Cardinali.

“Hoy con el mundo de las redes se trata de vender una realidad perfecta, por más de que eso sea mentira. Sin embargo, creo que en cine a todos nos gusta ver personajes frágiles y yo creo que en un punto nuestros tres papeles comparten eso. A Prat, por ejemplo, se le murió la mujer y es un pobre tipo que de pronto lo ponen en un lugar donde lo pueden comer los tiburones en dos segundos. Entonces me parece que mostrar esa fragilidad es muy atractivo”, agrega Ferro en el mismo sentido.

Rafael Ferro: "A Prat, por ejemplo, se le murió la mujer y es un pobre tipo que de pronto lo ponen en un lugar donde lo pueden comer los tiburones en dos segundos"

Tras confesar que se inspiró en varios políticos de la escena local a la hora de componer a este candidato, el actor advierte que se siente reflejado en algunos rasgos de él. “Me remitió a mi etapa de deportista. No a su nivel porque Prat ganó una medalla de oro, pero sí en como cuando estás pasando un gran momento siempre alguien se te acerca como para tratar de ‘usarte’. En mi caso, recuerdo que una vez se me acercaron para hacer una campaña antidroga. Mi papá vivía en Venezuela, yo había vivido en Venezuela y un tipo (que después me enteré que era del cartel) me hizo venir a buscar acá en un avión privado, me llevó a su lujosa mansión y me propuso ser la cara de una campaña antidroga, siendo él del cartel. Yo había ganado el campeonato venezolano de squash en ese momento. Entonces es ahí donde me identifico con Prat; alguien dice: ‘agarremos a este que fue un campeón olímpico y la gente lo quiere’”, cuenta mientras sus compañeros lo escuchan muy atentos.

“A mí me decís dos cosas lindas y me confundo”, bromea Cardinali en este juego de buscar parecidos con su personaje. Por su parte, Peretti señala que “el racionalizar las cosas” puede identificarlo con “El Griego”. “No su manejo estratégico pero sí su característica de ver las cosas sin comprometerse afectivamente; desde un lugar que pueda analizarlas de manera más racional. Yo tengo algunas veces eso, otras me comprometo y pongo el corazón pero esa cosa fría y existencial de ‘El Griego’ me identifica”, reconoce quien asegura no aplicar sus conocimientos en psiquiatría a la hora de abordar un papel. “Hace mucho que no lo hago. Quizá personajes que son muy extremos psicológicamente veo si los puedo encuadrar y enriquecer con algo que me aporte la ciencia pero si no, no. Le pongo mi experiencia personal como cualquier actor y lo compongo con el método que aprendí en las escuelas de actuación”.

Coincidencia del film con año de elecciones

Que su estreno llegue justo en un año electoral fue pura casualidad. “No fue planeado ni armado que se estrene en este momento. De hecho, la gestión de esta película fue antes de la pandemia así que es imposible que el tiro haya sido pensado para las elecciones 2023″, explica la actriz. Sin embargo, Julieta reconoce que el hecho de que el lanzamiento sea en medio de este contexto va a tener un plus y una mayor repercusión: “ Sucede que los discursos que van a escuchar en la película son un poco los que estamos escuchando por estos días cuando prendemos la tele, así que obviamente va a tener otro valor, otra fuerza ”, sostiene.

“Yo creo lo mismo porque debe haber bastante preocupación en general de: ‘¿A quién voto?’ ‘¿Quién va a ganar?’ ‘¿Qué va a pasar?’. Yo creo que eso va a hacer que se vea más”, opina Ferro. “¿De qué preocupaciones hablás?”, lo interrumpe Peretti con un tono irónico como si nada pasara. E inmediatamente recupera la seriedad que lo caracteriza para adentrarse en un tema que lo inquieta tanto como al resto: “Es tremendo. La Argentina es un país muy estresante políticamente. La tensión con la que se vive a mí me desgasta. De ser comprometido políticamente (no partidariamente, pero sí en mis ideas o en discusiones con amigos) pase a ser un poco como ‘El Griego’ en esto de apartarme y tomarlo como algo caricaturesco sobre todo a la política frívola, la marketinera, la mediática”, dice preocupado.

Diego Peretti: "La Argentina es un país muy estresante políticamente. La tensión con la que se vive a mí me desgasta"

“Han logrado eso”, coincide Ferro mientras advierte que ya no habla de política en una reunión con amigos. “Voy a una cena y se empieza a hablar de política, me paro y me voy porque todo termina en pelea”, explica. Cardinali discrepa y asegura que no puede “pasar por alto” ese tipo de charlas, aunque confiesa estar muy desilusionada con lo que está pasando: “ Nuestro país está sufriendo mucho y eso a mí me entristece profundamente. Entonces a mí me parece que es súper importante hablar de estos temas; es imposible decir: ‘A mí no me interesa’ ”, confiesa.

“Tenemos un país con una potencialidad que tiene que funcionar bien. Y no funciona porque hay mucho egoísmo y muchos intereses que no tienen que ver con beneficiar a la gente, entonces se vuelve un mecanismo perverso”, agrega Peretti.

¿Cuál es tu don?

Todos tenemos un don en la vida; eso que hace que conformemos nuestras particularidades. Por ejemplo, en Doble Discurso el personaje de Diego Peretti colecciona estampitas y tiene la habilidad de convencer a todos a través del discurso. A la hora de sumarse al juego y enumerar en qué se destaca cada uno, Julieta, Diego y Rafael sorprendieron con sus respuestas. “Yo soy una buena manipuladora”, lanzó la actriz, rompiendo el hielo. “Si, se nota, se nota”, acotó Peretti mientras ella preguntaba: “¿Está mal?”. “Y lo dice orgullosa…”, se asombró el protagonista de La ira de Dios haciendo tentar a Cardinali, quien inmediatamente aclaró que puede ser manipularora “para hacer el bien”.

Ferro, Cardinali y Peretti hablan de sus dones

“El mío es el de la actuación, el que me permite tener un poco de plata. Un don que nunca subestimé y que siempre traté de sacarle el mayor provecho”, reveló el actor de Los Simuladores mientras, entusiasmado, agregaba una nueva habilidad a la lista: “Ah, y tengo el don de pasarla bien sin hacer nada. Tener tiempo para mí es un don, no estar abotagado por los horarios y que se te pasen los años sin hacer lo que uno realmente quiere hacer. Bueno, yo tengo tiempo para manejar eso y está bueno”, agregó.

“Yo comparto eso, tengo el don de no hacer nada. Tengo todos los dones, los que va a decir el también”, lanzó la actriz, entre risas, en referencia a Ferro que estaba por responder. “Yo tengo el don de pensar, cosa que ellos no”, bromeó por su parte el galán del grupo mientras pensaba que contestar. “Un don que creo tener es que puedo hacer reír. A mis hijos, a mi pareja, a mis amigos...”, por fin comentó mientras Peretti murmuraba por lo bajo: “Sí, con nosotros no lo practica”.

A lo largo de la charla, la buena química entre ellos es más que evidente. Es que este trío ya ha compartido el set o las tablas en alguna oportunidad, cosa que se ha transformado en un plus a la hora de aceptar este desafío. “Es un festejo cuando te reencontras en un nuevo proyecto”, afirmó Ferro, quien hizo Los vecinos de arriba con Peretti y cine con Cardinali.

“En este caso, a la buena historia se sumó un elenco de buena gente con ganas de hacer la mejor película que se pueda”, acotó su compañero de teatro mientras la estrella femenina coincidía: “Además de que es un gran guion, cuando me ofrecieron el papel ellos ya estaban dentro del proyecto entonces fue un plus para mí. Eso es algo que me pasa también en la vida. Me gusta estar con gente que la paso bien. A medida que va pasando el tiempo es lo que más elijo”.