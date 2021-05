El asombroso parecido de Ben Kingsley con Salvador Dalí, su nuevo personaje en el cine

Si hacía falta una prueba más de la condición camaleónica que tiene Ben Kingsley aquí está su primera imagen como Salvador Dalí en la película Dali Land, cuyo rodaje acaba de concluir pese a la pandemia en el Reino Unido, con la dirección de la canadiense Mary Harron (Psicópata americano). El destacado actor británico suma, a los 77 años, un nuevo personaje histórico a una galería que en el pasado incluyó a Lenin, Moisés, Adolf Eichmann, Simon Wiesenthal, George Mélies y sobre todo Mahatma Gandhi, actuación que le dio un Oscar.

La película está ambientada en 1973 y transcurre entre Nueva York y España, durante la penúltima década de vida del pintor catalán fallecido en 1989. Según se anticipó, la historia tiene como narrador a un joven asistente de Dalí llamado James, que lo acompaña y respalda en el armado de una gran muestra. Desde ese punto de vista, Dali Land se asoma también a la relación entre el pintor y su esposa Gala, interpretada por la actriz alemana Barbara Sukowa (Two of Us).

En el elenco se destaca la presencia de Ezra Miller, el actor que volverá a encarnar al superhéroe Flash en la nueva película de DC dirigida por el argentino Andy Muschietti. Miller aparecerá como Dalí en sus años de juventud a través de varios flashbacks. En el resto de los papeles protagónicos aparecen el actor de la serie Riviera Rupert Graves (como el “capitán” John Phillip Moore, eterno secretario privado de Dalí), Andrea Pejic (como Amanda Lear, musa del artista) y Mark McKenna como Alice Cooper.

Ezra Miller (Flash) interpretará a Dalí joven

Hubo varios cambios de figuras durante la producción de la película, que llevó casi tres años. En 2018, cuando se reveló por primera vez el proyecto, se había anunciado que Lesley Manville (El hilo fantasma) personificaría a Gala y Tim Roth al “capitán” Moore, pero ambos quedaron finalmente afuera. Buena parte del rodaje se hizo durante las últimas semanas en exteriores del norte de Gales.

LA NACION