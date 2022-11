El elenco de Wakanda por siempre explica cómo la muerte de Chadwick Boseman torció el rumbo de la saga: “El arte es una forma de terapia”

escuchar

CIUDAD DE MÉXICO.– Chadwick Boseman encarnaba a la perfección a T’Challa: el rey y noble protector de Wakanda, conocido como Pantera Negra. La primera entrega rompió récords de taquilla y recaudó 1.300 millones de dólares en todo el mundo. Además se convirtió en el primer largometraje de superhéroes nominado a mejor película en los Premios de la Academia y en tener un elenco predominantemente negro. Pero en 2020, con el guion de la secuela cerrado, el entrañable Boseman murió a causa de un cáncer de colon y, tanto en la ficción como en la realidad, Pantera Negra 2: Wakanda por siempre carga con el desafío de atravesar ese duelo.

Al espacio que deja la muerte de T’Challa lo llenan orgánicamente las mujeres centrales de la historia y la incorporación de un antagonista, Namor, interpretado por Tenoch Huerta, quien parece haber dado en la tecla. El guion radicalmente reformulado por Coogler y el coguionista Joe Robert Cole busca honrar a Boseman y al mundo afrocéntrico del film original. El magnetismo de Huerta no llena el hueco de Chadwick pero reconfigura la trama con altura y enciende nuevos horizontes exitosos para Pantera Negra. Le recuerda a los espectadores que ni el más honorable de los superhéroes es imprescindible, que los inmortales también se mueren y que los malos también lloran.

Wakanda por siempre, la secuela de Pantera Negra Future Publishing - Future Publishing

Es la avant premiere de Wakanda Forever en Ciudad de México y si Huerta interpreta a un semidiós acuático y alado, ahora en su país natal y para los cientos de fans que lo esperan detrás de las vallas de la alfombra roja es un superhéroe de carne y hueso. “Un mexicano siendo uno de los protagonistas de Marvel es algo hermoso e impensado para nosotros”, dice Luis Rodrigo, un fan de 16 años. Huerta toma el micrófono y, desbordado de entusiasmo, se dirige a sus compatriotas: “Queremos que después de ver la película, cuando lleguen a sus casas, se miren en el espejo y sientan la alegría de sentirse representados”. Si existe un centro en el mundo, en este momento ese punto es precisamente donde está parado Tenoch. El actor mexicano se mueve como pez –o semidiós– en el agua cada vez que toma el micrófono, que sopla besos o que baila “Suavemente”, de Elvis Crespo, con Lupita Nyong’o en plena ronda de prensa.

Lupita Nyongo y Tenoch Huerta bailan juntos durante el avant premiere en México Future Publishing - Future Publishing

Ante la multitud que lo ovaciona y una suma incontable de chicas que le proponen matrimonio en gritos agudos cada vez más feroces, Huerta dedica unas esperadas palabras a todos los presentes: “Es muy grato y un honor cerrar el tour en mi país. Mi personaje es poderoso y además está inspirado en las culturas mesoamericanas. Su esencia es ir a favor de sus motivaciones y, en lo que es más valioso para él, su pueblo. Por eso la gente conecta con mi personaje y le cuesta juzgarlo incluso siendo el villano que es”.

Por estas tierras, es como si Huerta ya se hubiera ganado el Óscar al villano más amado, incluso antes del estreno de la película.

Letitia Wright y sus fans Future Publishing - Future Publishing

Laetitia Wright, como Shuri, la hermana menor de T’Challa, es el otro eje de la narración. El liderazgo de Wright y de Huerta en la trama se replica detrás de cámaras. “No pudimos haber hecho esto sin la guía del director Ryan Coogler. Pusimos mucho honor y amor en la película para mantener a Chadwick siempre presente” .

–¿Cómo manejaste la presión de crear esta película y volver a foja cero con el guion luego de la muerte de Chadwick?

Ryan Coogler: –Es una película muy honesta. La mejor forma que encontré de lidiar con la presión fue la de atravesar lo que pasó en comunidad. El mundo creativo que creamos fue construido con un gran equipo, con muchas personas que trabajaron para darle vida a esta película. El compañerismo hizo posible que no nos sumerja la presión de lo que se esperaba de nosotros o en la obsesión por alcanzar las expectativas de todos.

Antes de filmar el proyecto, el elenco entero, incluyendo los recién incorporados, visitaron la tumba de Boseman. ”Tratamos de hacer una película para honrar el legado de Chadwick –dijo Huerta–. La película se trata del duelo. El arte es una forma de terapia. Nos ayudó a lidiar con cosas que no podemos comprender”.

Ryan Coogler, el director de Wakanda por siempre Future Publishing - Future Publishing

–¿Sintieron presión por encarnar los papeles protagónicos después de la muerte de Chadwick?

Letitia Wright: –Él era un ser muy profundo y único, alguien realmente muy especial que siempre podía sacar lo mejor de cada oportunidad. Siempre se manejó con integridad y eso era algo que mi personaje admiraba de su hermano y que yo, Letitia, admiraba también de Chadwick por fuera de la ficción. Creo que lo más importante es que no estuvimos solos. Hay un equipo enorme atrás. Siempre se siente presión en el rodaje de una película, porque siempre deseás que a todos les guste tu trabajo pero siempre se trabajó con amor y respeto. Sabiendo que queríamos llegar al corazón de las personas y generar un impacto positivo.

Tenoch Huerta: –Para mí, Letitia fue una gran inspiración. Con un gran dolor por la pérdida de Chadwick ella fue capaz de regresar, y ser una líder llena de fuerza y orgullo. Es electrizante, magnética y en seguida me dieron ganas de seguirla.

La actriz mexicana Mabel Cadena interpreta a una guerrera acuática Carlos Tischler/Eyepix Group - Future Publishing

La guerrera Okoye (Danai Gurira) y la superespía Nakia, interpretada por Lupita N’yongo, ayudan a que Wakanda pueda navegar a través del duelo. La mexicana Mabel Cadena interpreta a Namora, una de las guerreras del reino de Namor y es otra de las nuevas incorporaciones de esta entrega. “Las mujeres tienen equidad con los hombres en Wakanda. Ejercen el poder sin esfuerzo –dice N’yongo a LA NACION–. Creo que es un buen ejemplo para el mundo en que vivimos, que no debería ser extraordinario que las mujeres estén a cargo”.

–Ustedes interpretan a dos guerreras en la película ¿Quiénes son las guerreras que las inspiran en la vida real?

Mabel Cadena: –Construir a Namora me hace pensar en las renuncias de mi abuela, de mi madre. En todas las historias que abrieron camino para que hoy tengamos la oportunidad de intentar cambiar narrativas con nuestra película. Creo que mis antepasados y todas las generaciones de mujeres de mi familia me inspiran para que, cada vez que tengo que construir un personaje nuevo de una mujer, pueda revisar su historia y construir algo también novedoso.

Lupita Nyong’o: –La familia es la primera referencia, la ventana al mundo. Mi madre es una influencia gigante para mí, una guerrera que me inspira. Mi personaje Nakia tiene cosas de ella, como su calma y su determinación. Pero también me recuerda a mis tías, que eran muy diferentes unas a otras. Creo que no hay una sola forma de ser una “guerrera”. Mi mamá era elegante y pacífica, mi tía andaba en moto y todas ellas me inspiran por igual a la hora de pensar en cómo interpretar una a una guerrera.

Lupita Nyongo y Letitia Wright: dos de las protagonistas de Wakanda Forever Future Publishing - Future Publishing

–¿Cuál es el principal desafío de las mujeres hoy en la industria del cine?

Lupita Nyong’o: –Creo que no debería resaltarse que tenemos personajes que son mujeres poderosas. En Wakanda las mujeres mantienen equidad con los hombres: tienen poder y son activas. Y todas esas mujeres poderosas en la película no le quitan poder a los hombres. No hay que pensar que el feminismo va en contra de los hombres, solo se trata de generar igualdad de oportunidades y que cada persona pueda desarrollar todo su potencial. Yo quisiera vivir en un mundo más parecido a Wakanda, donde las mujeres toman acción y no es una noticia.

Mabel Cadena: –En México necesitamos más directoras pero si algo quiero rescatar de Pantera Negra es la conciencia de una comunión muy linda entre hombres y mujeres. Ryan Coogler es uno de los directores más sensibles y más sensatos con los que he trabajado y él escuchó todo el tiempo mi punto de vista como mujer e intentó construir conmigo la historia. Él es un hombre muy sensible y, a la vez, poderoso que abrió su corazón y nos empoderó a todos como comunidad. Lo más importante es que en la industria del cine haya cada vez más seres dispuestos a encontrar esa equidad en conjunto.

Wakanda por siempre, por encima de todo, es catártica. Una película del mundo de la historieta que trasciende las expectativas habituales hacia este tipo de formatos y navega sobre la pérdida, el legado y la sanación por sobre los superpoderes.