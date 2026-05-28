El Gran Arco: tragicomedia con tintes de crítica social y fábula política sobre la construcción de un monumento parisino

El Gran Arco (L’Inconnu de la Grande Arche, Francia, Dinamarca/2025). Dirección: Stéphane Demoustier. Guion: Stéphane Demoustier, basada en la novela La Grande Arche de Laurence Cossé. Fotografía: David Chambille. Edición: Damien Maestraggi, Música: Olivier Marguerit. Elenco: Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan, Swann Arlaud, Michel Fau. Calificación: G Audiencia General. Distribuidora: CDI Films Duración: 106 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Johan Otto von Spreckelsen (1929 - 1987), fue un arquitecto danés y era director del departamento de arquitectura de la Copenhagen Royal Academy of Fine Art and Architecture, de la que se había graduado en 1953. Por lo demás, su carrera como arquitecto no era grandilocuente hasta que, en 1983, ganó un concurso internacional de arquitectura en Francia. De los cuatro finalistas, el entonces presidente François Mitterrand seleccionó con acuerdo del jurado su proyecto para construir el hoy afamado Arche de la Défense, en el distrito financiero de París, como celebración del Bicentenario de la Revolución Francesa. El edificio era un cubo que contendría en su interior el Centro Internacional de la Comunicación y se encontraría en el eje histórico de la Ciudad Luz. ¿Era un proyecto fácil? En lo más mínimo, y mucho más para un arquitecto completamente desconocido, que no tenía un gran estudio de arquitectura detrás y debía vérselas con el entramado social y político francés.

Hasta aquí los datos duros como el mármol de Carrara utilizado por toneladas para la monumental obra. Luego comienza otra historia, la imaginada por la escritora y periodista Laurence Cossé, que sirve de base fundamental para la película de Stéphane Demoustier quien, no por casualidad, se encontró seducido por esta novela que narra las pasiones y voluntades políticas, la megalomanía y la burocracia que rodearon la construcción del Arco.

Demoustier comenzó su carrera en el departamento de arquitectura del Ministerio de Cultura francés antes de convertirse en un afamado director (dirigió La chica del brazalete, basado en el film argentino Acusada, de Gonzalo Tobal), y se involucra, quizás no de manera brillante pero sí muy convincente, en el retrato del desconocido y soñador “Spreck”, para quien la arquitectura además de un trabajo es la búsqueda de la perfección y la innovación. Pero su rígida moral escandinava se dará de bruces con la burocracia política, las luchas de poder, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias que rodean la realización de la obra encargada por el gobierno del no menos monumental presidente socialista François Mitterrand.

El film respeta dos temas de interés fundamental de la literatura de Cossé: la crítica social y la fábula política Gentileza Analía Sánchez

En tal sentido, el film respeta dos temas de interés fundamental de la literatura de Cossé: la crítica social y la fábula política, para narrar una construcción que metaforiza la megalomanía e imaginación del arquitecto danés frente a una obra en la que trabajaron 2000 personas, supuso desafíos técnicos no afrontados hasta entonces, mutó parte de su destino, demandó cuatro años hasta terminarse y en cuya inauguración no estuvo su autor original, quien amargado abandonó el proyecto y murió antes de que el mismo viera la luz.

Aunque su narrativa que mezcla la tragicomedia con el thriller y una mirada muy irónica sobre la sociedad francesa no es impecable, sí lo son las actuaciones de un elenco de excepción que encabeza el danés Claes Bang (protagonizó The Square y el reciente Drácula, serie de streaming), como el desconocido arquitecto; la siempre notable Sidse Babett Knudsen (la Birgitte de Borgen), como su esposa y negociadora ante el poder; un gran trabajo del también realizador Xavier Dolan como Jean-Louis Subilon (que metaforiza al real y eminente urbanista Jean-Louis Subileau); Swann Arlaud como el afamado arquitecto Paul Andreu, que acompaña y termina la obra cuando “Spreck” se va, y un Michel Fau que como Mitterrand cimentará la obra que termina enfrentando la lucha del poder real frente al poder artístico.