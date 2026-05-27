The Boroughs: Jubilación rebelde, la nueva serie de Netflix protagonizada por Alfred Molina y Geena Davis

The Boroughs: Jubilación rebelde (The Boroughs, Estados Unidos/2026). Creación: Jeffrey Addis y Will Mathews. Elenco: Alfred Molina, Geena Davis, Denis O’Hare, Alfre Woodard, Clarke Peters, Jena Malone, Paz Navarro. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

“Una especie de Stranger Things para jubilados”. Esa podría ser la definición apresurada de The Boroughs, la nueva serie de los hermanos Duffer para Netflix. Y si bien es injusta y algo cínica, algunos indicios se acumulan para esa evaluación de primera mano. Matt y Ross Duffer echan mano a su cóctel habitual: un grupo humano, un misterio, un hecho sobrenatural. En Stranger Things, el grupo estaba integrado por púberes y las reglas se cumplían a rajatabla, siguiendo las coordenadas del cine fantástico de su propia educación: un poco de Spielberg, Los Gonnies, Cuenta conmigo, las películas de Joe Dante y John Landis... en fin, la nostalgia que define a la generación nacida entre los 80 y 90. Y The Boroughs es deudora de esa misma operación e incluso algunos rostros como el de Geena Davis facilitan esa perspectiva del homenaje y la recreación. Pero también asume un universo propio, una trama atractiva y notables actuaciones de los maduros integrantes de esa cofradía de improvisados investigadores.

“The Boroughs” es una ciudad de retiro situada en el desierto de Nueva México. Una especie de paraíso para los adultos mayores con algunos signos de alarma que recuerdan aquella falsa Tierra Prometida que suponía la comarca de ‘The Stepford Wives’ para las esposas obedientes de los años 50. De hecho, no es ningún paraíso para el pobre Sam Cooper (Alfred Molina), un ingeniero que ha quedado viudo recientemente y debe alojarse allí porque fue el último deseo de su esposa... y también porque no ha podido rescindir el contrato. La serie comienza con su llegada, acompañado por su hija Claire (Jena Malone), su yerno y nietos, todos asombrados por ese último destino de la vejez que combina la comodidad y el encierro. La casita que lo espera estuvo habitada hasta hace poco por Grace, una mujer a la que vimos desaparecer en el prólogo de la historia bajo la baba azulina de una monstruosa criatura. ¿Será ese el destino de Sam?

Alfred Molina se pone en la piel de Sam Cooper en la nueva serie de Netflix, The Boroughs: Jubilación rebelde

La verdad que por el momento mucho no le importa porque su instancia del duelo -al que su yerno diseña como una pirámide y no una línea recta- está en el casillero del enojo. Sam está enojado con la ausencia de su amada esposa —a la que recuerda en clave fantasmal—, con el dueño de ese emporio del retiro que no le cumple las citas —un magnate de amplia sonrisa que aparece en la cartelería y los comerciales—, y con sus compañeros de encierro, todos marcados por el pasado y la nueva vida en esa ciudad de ensueño y pesadilla. Es que mucho no faltará para que Sam se vea atacado por el viudo de Grace, recluido en The Manor, una especie de geriátrico para los extraviados, y descubra que las visiones del anciano sobre criaturas extrañas que caminan por las paredes no son tan disparatadas.

Mollina unirá fuerzas con Will (Denis O’Hare) y Judy (Alfre Woodard) para averiguar qué es lo que realmente pasa en ese centro de retiro

Aturdido por su hallazgo, Sam recibe un nuevo golpe luego de la muerte de Jack (un breve Bill Pullman), el único habitante con el que había congeniado. Una especie de soltero simpático y seductor que termina en la morgue con unas misteriosas marcas en la garganta. A Sam solo le queda investigar, y para ello unirá fuerzas con Will (Denis O’Hare) y Judy (Alfre Woodard), conformando un escuadrón rebelde ante las autoridades y sus propias limitaciones. También están Renée (Geena Davis), una exmanager de artistas, Art (Clarke Peters), el esposo de Judy, viejo activista de la contracultura que ahora se aventura en el desierto para hallar alguna otra punta del misterio, y los guardias de seguridad, uno bueno, otro malo, reemplazando cualquier legalidad que provenga del mundo exterior. La pesquisa por las misteriosas criaturas se construye en paralelo con las revelaciones sobre la vida en el lugar, el pasado de los personajes, el anhelo de encontrar un nuevo comienzo antes que un retiro definitivo.

La pesquisa por las misteriosas criaturas se construye en paralelo con las revelaciones sobre la vida en el lugar, el pasado de los personajes y el anhelo de encontrar un nuevo comienzo antes que un retiro definitivo

Los creadores Jeffrey Addis y Will Mathews (familiarizados con el género a partir de la muy buena El cristal encantado: La era de la resistencia, que reinventó la película de Henson y Frank Oz) construyen un mundo fantástico pero amigable, cuyos contornos consiguen preservar las emociones de sus personajes sin caer en la tentación de parasitarlos para el mero golpe de efecto. Sin grandes maniobras narrativas, los hilos que conducen la acción -las criaturas, un árbol de frutos encantados en el desierto, la investigación de varios personajes, los intereses ocultos del lugar- conllevan el misterio de manera efectiva, aprovechando a sus muy buenos actores, luciendo efectos logrados, y manejando el suspenso y el drama con ajuste a sus miedos -al abandono, a la enfermedad, a la muerte- como eslabones de un aprendizaje humano en el que las criaturas extrañas a veces son más cercanas de lo que hubiéramos imaginado.