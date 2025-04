Murió el papa Francisco | Bergoglio y el cine, el arte que fue para él “una catequesis de la mirada”

Francisco siempre creyó en el cine como una expresión artística asociada a la belleza. Y lo definió alguna vez como “una gran herramienta para unir a la gente”. El cine siempre estuvo cerca del Papa argentino y ese vínculo encontró varias formas de manifestarse, desde las evocaciones personales hasta los encuentros mano a mano con reconocidas figuras de fama y predicamento mundial. A la vez, la figura de Jorge Mario Bergoglio, vista desde el primer día por los artistas como “el Papa que llegó a Roma desde el fin del mundo”, encontró más de una ocasión para ser representada en la pantalla. Y no hizo falta ningún gesto explícito de su parte para dejar en claro que a todos los actores que lo personificaron, les llegó su bendición.

Fueron varios los rostros famosos que llevaron al cine la vida del Papa en distintos momentos. Entre ellos aparecen grandes actores argentinos (Rodrigo de la Serna, Darío Grandinetti, Juan Minujín) y figuras internacionales, como el galés Jonathan Pryce, cuyo parecido físico con Bergoglio sigue llamando la atención, y el chileno Sergio Hernández. Directores prestigiosos, como el alemán Wim Wenders y el italiano Gianfranco Rosi, dedicaron al Papa sendos largometrajes documentales con importante repercusión.

Hasta el final, quiso Francisco mantener ese vínculo. No pudo convertirse en el primer Papa en visitar los estudios Cinecittá, todo un símbolo de la historia y la identidad del cine italiano. Iba a hacerlo el lunes 17 de febrero pasado, en la ceremonia más importante del Jubileo de los Artistas. Allí estaba todo organizado para que lo recibieran los nombres más importantes del cine italiano actual y algunas figuras internacionales: Monica Bellucci, Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Sergio Castellitto (memorable como el conservador cardenal Tedesco en la película Cónclave), junto a Tim Burton y Abel Ferrara, entre otros.

Ninguna de ellas pudo sumarse a la amplia lista de estrellas que pasó por el Vaticano a lo largo del pontificado de Francisco, en audiencias privadas u ocupando lugares preferenciales en la audiencia general de los miércoles. Por allí pasaron, entre muchos otros, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Richard Gere, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e incontables artistas argentinos. Martin Scorsese lo visitó unas cuantas veces y compartió con el Papa más de un diálogo sobre religión y arte. Y una década atrás, Angelina Jolie logró que Francisco participara junto con ella de una proyección exclusiva en el Vaticano de Inquebrantable, su ópera prima como directora.

A algunos de sus famosos interlocutores, Francisco les contaba sus recuerdos de infancia conectados con el cine. Sobre todo las obras del neorrealismo italiano que lo marcaron desde la infancia. “Cuando éramos niños, nuestros padres nos llevaban a ver esas películas y ellas formaban nuestro corazón”, dijo en 2019 durante un encuentro con representantes de la Asociación Católica de Operadores Cinematográficos. Allí dijo que las tres tareas fundamentales a las que debía comprometerse toda persona vinculada al cine son la comunión, la creatividad y la visión.

“La Strada, de Fellini, es quizás la película que más me gustó. Creo que vi todas las películas de Anna Magnani y Aldo Fabrizi cuando tenía entre 10 y 12 años. Otra película que me encantó fue Roma, ciudad abierta”, recordó en 2013, durante una conversación con el jesuita italiano Antonio Spadaro.

“Qué bello sería redescubrir a través del cine la importancia de la educación en la mirada pura, tal como lo hizo en neorrealismo”, dijo en una conversación específicamente dedicada a ese arte con otro religioso, monseñor Dario Viganó. Allí habló del cine como un arte equivalente a la “catequesis de la mirada”. En su mejor expresión, el cine también era para Francisco “una pedagogía para los ojos que cambia nuestra mirada miope, acercándola a la mirada de Dios mismo”.

Desde esta perspectiva, no sorprendió a nadie que a la salida de uno de sus encuentros con Francisco, Scorsese anunciara su intención de rodar una nueva película sobre Jesucrito, todavía pendiente de realización. “Cuando pienso en el papa Francisco la primera palabra que me viene a la cabeza es compasión”, dijo el realizador de Taxi Driver al director de L’Osservatore Romano, Andrea Monda.

Roberto Benigni entendió como nadie a Bergoglio cuando hablaba de cine como arte promotor de alegría. Le arrancó una amplia sonrisa al Papa cuando le dijo en el festejo del Día Mundial del Niño, en 2024: “¡Sos argentino, podemos bailar un tango!”. Ya se habían encontrado en diciembre de 2022, en este caso para hablar de un programa especial sobre la vida de San Francisco de Asís producido por el actor de La vida es bella.

Francisco llevó el espíritu con el que había recibido a Benigni a una escala universal. El 14 de junio de 2024 recibió en el Vaticano a un centenar de grandes comediantes de todo el mundo. Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O’Brien, Whoopi Goldberg, Chris Rock y nuestra compatriota Malena Guinzburg acudieron entre otros a una convocatoria que tuvo como objetivo destacar la importancia de hacer reír en tiempos complicados. “Me gusta rezar cada día, desde hace más de cuarenta años, con las palabras de Santo Tomás Moro: ‘Dame, Señor, sentido del humor’. Es una gracia que pido todos los días, porque me hace tomarme las cosas con el espíritu adecuado”, dijo el Pontífice a sus invitados.

Protagonista en la pantalla grande

De testigo, observador o simple espectador de un cine de recomendaba desde los valores (La fiesta de Babette, Rapsodia en agosto y Andrei Rublev también aparecen entre sus títulos predilectos), Francisco pasó a ser protagonista en la pantalla de su propia historia como Papa a través de varios documentales muy destacados. En 2014, el documentalista argentino Miguel Rodríguez Arias recorrió los testimonios de algunas personas que lo conocieron muy bien en su suelo natal y acompañaron desde el principio su camino hacia el papado en Francisco de Buenos Aires, la revolución de la igualdad.

Wim Wenders y Francisco en una pausa del rodaje del largometraje documental que el destacado director alemán le dedicó al Papa

En el terreno del largometraje documental, mucho más ambicioso y complejo es Francisco: un hombre de palabra (2018, disponible en Max), dirigido por Wim Wenders luego de un trabajo de dos años a través de encuentros, investigación documental, conversaciones y viñetas de las que surge el ideario y el pensamiento del Papa frente a los grandes dilemas globales. En 2022, el laureado realizador italiano Gianfranco Rosi elaboró In Viaggio, un largometraje documental inédito en la Argentina a partir de imágenes y testimonios registrados durante los viajes del Pontífice por el mundo. Y en 2023 llegó directamente al streaming Amén, Francisco responde, de los catalanes Jordi Évole y Marius Sánchez. En esta producción, disponible en Disney+, vemos a diez jóvenes de otros tanto países conversando con el Papa sobre las principales inquietudes de su generación: migraciones, sexualidad, libertad religiosa, identidad de género.

La primera vez que Jorge Mario Bergoglio, ya convertido en Papa, fue personificado por un actor fue en 2015. Le tocó a nuestro compatriota Rodrigo de la Serna encarnarlo en su juventud como protagonista de Llámame Francisco, una producción italiana que solo se estrenó en los cines en su país de origen y recorrió el resto del mundo en forma de miniserie (cuatro episodios en total). En 2016 llegó a la Argentina y a buena parte del mundo de la mano de Netflix, pero al día de hoy no aparece en ninguna plataforma de streaming.

Los productores se inspiraron en el libro Francisco, el Papa de la gente, escrito por la periodista de LA NACION Evangelina Himitián, y firmaron un contrato con ella para utilizarlo como base del guion. Pero más tarde ese acuerdo fue incumplido, lo cual llevó a la autora a hacer la correspondiente denuncia por plagio. Al día de hoy, los responsables de la serie siguen sin hacerse cargo del pago de los derechos de autor. Llámame Francisco fue dirigida por el italiano Daniele Luchetti y contó, además de De la Serna, con un elenco internacional integrado por el chileno Sergio Hernández (que personifica a Bergoglio en su madurez), el español Alex Brendemühl y el alemán Maximilian Dirr.

Darío Grandinetti personifica a Jorge Mario Bergoglio en sus tiempos de cardenal durante el rodaje de la pelicula Francisco, el padre Jorge Prensa

Casi al mismo tiempo, otro libro sobre Francisco escrito por una periodista de LA NACION, en este caso Elisabetta Piqué, corresponsal en Italia del diario, fue el punto de partida de un largometraje sobre el Papa, en este caso una coproducción entre la Argentina, España e Italia. El texto original de Piqué, Francisco, vida y revolución, se transformó en la película Francisco, el padre Jorge, protagonizada por Darío Grandinetti.

Dirigida por Beda Docampo Feijóo, la película es un acercamiento a la vida personal y religiosa de Bergoglio, desde sus tiempos como sacerdote en la Argentina hasta el momento en que se convierte en líder de todos los católicos del mundo, a través de los ojos de una periodista española (Silvia Abascal). “Enseguida acepté el desafío de convertirme en “script and shooting consultant” (consultora de guión y rodaje) de una película que para muchos, y sobre todo fuera de la Argentina, servirá para entender mejor qué hay detrás de esa figura enorme”, escribió en su momento Piqué.

La más importante, ambiciosa y notoria producción cinematográfica relacionada con Francisco se estrenó en 2019 y obtuvo tres nominaciones al Oscar. Es Los dos papas, dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, crónica dramatizada del encuentro y el diálogo que Joseph Ratzinger, el entonces papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins), mantiene con el cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce), a quien empieza a vislumbrar como su sucesor. La trama incluye viñetas de la vida juvenil del futuro Papa, personificado en esos tramos por el actor argentino Juan Minujín.

Anthony Hopkins (Benedicto XVI) y Jonathan Pryce (el cardenal Jorge Bergoglio) en una escena de Los dos papas Prensa Netflix

Producida por Netflix, la película está disponible en esa plataforma. Tuvo un destacado recorrido por algunos de los principales festivales internacionales, tras el cual la Academia de Hollywood nominó al Oscar a Pryce como mejor actor protagónico, a Hopkins como mejor actor de reparto y a Anthony McCarten como mejor guionista. Ninguno de ellos obtuvo el premio.

Los dos papas fue la segunda película que Pryce filmó en la Argentina. La primera se produjo en 1996, cuando personificó a Juan Domingo Perón en el musical Evita, de Alan Parker, junto a Madonna. Le tocó rodar en distintos exteriores de Buenos Aires la película de Meirelles en 2018 y regresar al año siguiente, en diciembre, esta vez como figura más destacada de la avant premiere mundial de la película. “Creo que me parezco un poco a él. Conté con una cierta ventaja”, reconoció a LA NACION sobre sus coincidencias fisonómicas con Francisco. “Su prédica va más allá del ámbito de la Iglesia Católica. Dice cosas que me hubiese gustado escuchar de boca de los políticos en temas como el medio ambiente, los refugiados y las diferentes crisis que enfrenta el mundo de hoy”, agregó.

También habló del episodio más conmovedor que le tocó vivir durante la filmación: una secuencia en la que Bergoglio, todavía como arzobispo de Buenos Aires, preside una misa en una villa de emergencia. “Cuando estaba por subir al auto que me llevaba al aeropuerto, el sacerdote con el que había trabajado en ese lugar me saludó y me bendijo. Nadie había hecho algo parecido conmigo en toda mi vida. Fue algo emocionalmente profundo y abrumador”, dijo Pryce.

