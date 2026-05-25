¿Qué es una encíclica? Cinco que hicieron historia

ROMA.– El papa León XIV presentó este lunes su visión sobre cómo preservar la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial.

Ofreció sus ideas mediante la publicación de un documento conocido como encíclica, una tradición papal de casi 400 años de antigüedad para la enseñanza de los fieles católicos. El documento , publicado el lunes y titulado “Magnifica Humanitas” o “Magnífica Humanidad”, es la primera encíclica de León XIII desde que se convirtió en papa el año pasado.

Escritas por el papa y dirigidas generalmente a toda la Iglesia, las encíclicas transmiten enseñanzas autorizadas sobre desafíos morales o sociales. Carecen del estatus legal de una bula papal, que es una declaración formal de un artículo de fe o una ley moral. Sin embargo, se anima a los católicos a utilizar las encíclicas para orientar su estilo de vida y sus decisiones.

El Papa León XIV firmando su primera encíclica “Magnifica Humanitas” HANDOUT - VATICAN MEDIA

Los papas no suelen asistir a la presentación de sus encíclicas, pero León XIII presentó la suya en persona en el Vaticano junto a Christopher Olah, fundador de Anthropic, un importante desarrollador de inteligencia artificial, y varios prelados y teólogos católicos.

Los papas han escrito cartas a los fieles desde los primeros tiempos de la Iglesia, pero se atribuye a Benedicto XIV, papa desde 1740 hasta 1758, la codificación de la encíclica tal como se entiende hoy en día.

La encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV se centró en el auge de la inteligencia artificial ALBERTO PIZZOLI - AFP

Aquí presentamos cinco encíclicas anteriores que destacan.

1. Sobre los derechos de los trabajadores: “Rerum Novarum”

Publicada el 15 de mayo de 1891, esta encíclica del Papa León XIII se convirtió en un pilar de la doctrina social católica romana.

No es casualidad que el actual papa eligiera su nombre papal para referirse al papa León XIII y que firmara formalmente la “Magnifica Humanitas” el 15 de mayo de 2026, aunque presentara el documento públicamente 10 días después.

Tras la convulsión de la Revolución Industrial, la encíclica “Rerum Novarum” (“De las cosas nuevas”) abordó las necesidades de la clase trabajadora y contribuyó a impulsar un movimiento por la justicia social. La encíclica defendió los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho a formar sindicatos y a percibir un salario digno, al tiempo que rechazaba tanto el socialismo de la época como el capitalismo de libre mercado.

2. Sobre la paz mundial: “Pacem in Terris”

Escrita en 1963, en el contexto de la Guerra Fría, la encíclica del Papa Juan XXIII presentó un catálogo de derechos que, según afirmó, todas las personas y naciones tenían el deber de respetar. A diferencia de encíclicas anteriores, este documento estaba dirigido a toda la humanidad, no solo a los católicos.

El Papa Juan XXIII reza el 12 de octubre de 1962 durante una audiencia especial a los delegados de gobiernos extranjeros al concilio ecuménico, en la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano

La encíclica, cuyo título significa “Paz en la Tierra”, abogaba por la prohibición de las armas nucleares y sugería la creación de una autoridad pública mundial que promoviera el “bien común universal”, considerando a las Naciones Unidas como un primer paso en esa dirección. El documento exhortaba a las personas a participar en la vida pública “y a trabajar juntas por el bien de toda la humanidad”.

3. Sobre el control de la natalidad: “Humanae Vitae”

La encíclica de Pablo VI de 1968 confirmó la prohibición de la Iglesia sobre el control artificial de la natalidad. Inmediatamente provocó un debate entre los católicos que se ha prolongado durante décadas.

El punto central de la encíclica, cuyo título significa “Sobre la vida humana”, era que todo acto de relaciones sexuales debía estar libre de cualquier esfuerzo deliberado por evitar la concepción.

No todos los católicos están de acuerdo. Según una encuesta del Pew Research Center de 2024, la mayoría de los católicos en Estados Unidos y Latinoamérica afirmaron que la Iglesia debería permitir el uso de métodos anticonceptivos artificiales. Y para frenar la propagación del SIDA, muchos obispos han ofrecido desde entonces un apoyo condicionado a la enseñanza sobre el uso del preservativo.

4. Sobre economía: “Caritas in Veritate”

La encíclica de Benedicto XVI de 2009 , “La caridad en la verdad”, abogaba por una revisión radical de la economía global. La declaración criticaba la creciente brecha entre ricos y pobres, instaba a los financieros a comportarse de manera más ética y pedía a las empresas que ejercieran una mayor responsabilidad social.

La encíclica de Benedicto XVI estaba centrada en la ética de la economía globa Getty Images

Al igual que la encíclica “Pacem in Terris” de Juan XXIII, la de Benedicto XVI también abogaba por una autoridad política global que desempeñara un papel en la regulación de la economía. Muchos académicos admiraron las profundas reflexiones del documento sobre los vínculos entre el amor, la verdad y la justicia, pero algunos críticos consideraron la encíclica de lectura difícil, citando la prosa densa y la amplia gama de temas que abarca.

5. Sobre el medio ambiente: “Laudato Si’”

Escrita por el papa Francisco en 2015, “Laudato Si’” (o “Alabado seas”) fue la primera encíclica centrada exclusivamente en el medio ambiente. El documento exhortaba a cuidar el planeta, planteando esta obligación como un imperativo moral y espiritual, y no solo como una cuestión política, científica o económica. Cuando se publicó la encíclica, The Times publicó una versión interactiva en línea.

En “Laudato Si’”, Francisco hizo hincapié en la relación entre el calentamiento global, la pobreza y la agitación social. La encíclica contribuyó a dinamizar el movimiento ecologista mundial, si bien en 2023 Francisco publicó otro documento lamentando el escaso progreso alcanzado en materia ecológica.