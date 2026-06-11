Familia: crónica de una tragedia anunciada, construida como una inquietante bomba de tiempo

Familia (Italia/2024). Dirección: Francesco Costabile. Guion: Francesco Costabile, Vittorio Moroni y Adriano Chiarelli, basado en un libro de Luigi Celeste. Fotografía: Giuseppe Maio. Edición: Cristiano Travaglioli. Elenco: Francesco Di Leva, Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Marco Cicalese, Francesco De Lucia, Stefano Valentini, Tecla Insolia. Duración: 120 minutos. Calificación: R-17. Nuestra opinión: buena.

Familia está basada en Non sarà sempre così, libro de Luigi Celeste y Sara Loffredi que cuenta al detalle una historia dramática, la del propio “Gigi” Celeste, que hoy vive fuera de Italia (más precisamente en Estrasburgo, Francia) y trabaja en una empresa de ciberseguridad. Nacido en la periferia de Roma, Celeste creció en un entorno marcado por un padre autoritario y violento. Su caso se hizo conocido a raíz de una noticia policial: en 2008, Luigi asesinó a su padre tras una discusión doméstica. Lo hizo disparándole con una pistola, aunque en la película el arma utilizada es un cuchillo.

No es el único cambio respecto del libro. Francesco Costabile se tomó varias licencias para agilizar el relato y agregarle algunos condimentos que le dieran el tono que buscaba: el de la tragedia familiar, en lugar de la historia personal, con el foco puesto en los oscuros antecedentes que provocaron el desenlace, más que en la vida posterior de Celeste, que sí ocupa una parte importante del libro.

La primera parte de Familia refleja el infierno que vivieron los hermanos Celeste y su madre con brevedad y elocuencia: el padre termina en prisión y los niños en una institución de los servicios sociales italianos. Un salto temporal lleva a la historia a la adultez de Luigi y su hermano Alessandro, siempre con el punto de vista de “Gigi” como timón.

El niño sensible se ha transformado en un joven iracundo cooptado por una organización fascista que reivindica a Benito Mussolini. Sin embargo, no es esa militancia ultra la que provoca más problemas con su novia, su madre y su hermano. Lo que más lo perturba, y también activa el relato, es la reaparición inesperada del padre: Franco regresa de la cárcel con la misma ira de siempre. Dice que ha cambiado, pero esa mentira evidente pone en jaque a todos, especialmente a Luigi, que evalúa con angustia hasta qué punto su personalidad ha sido forjada por la influencia -y sobre todo por la ausencia- de su padre.

Familia, de Francesco Costabile Prensa Analía Sánchez

Pero quien sufre en carne propia ese retorno nada deseado es sobre todo Licia (Barbara Ronchi, de muy buen trabajo), atrapada en una vida que ella misma ha diseñado con su persistente pasividad: su autonomía ha sido desintegrada por la mera presencia de un hombre al que una vez amó y al que ahora solo le teme.

Presentada en Orizzonti, la segunda sección competitiva más importante del Festival de Cine de Venecia y candidata al Oscar por Italia, Familia echa mano a recursos del thriller psicológico e incluso del cine de terror para generar tensión, trabaja con planos cortos para captar con precisión la elocuente gestualidad de los personajes y apela también a una acumulación de encuadres cerrados para acentuar la opresión que se vive en un hogar que termina convirtiéndose en epicentro de conflictos insolubles, una especie de prisión sin rejas.

Costabile arma una inquietante bomba de tiempo y dosifica con buen criterio las pistas que señalan que inexorablemente terminará estallando. “Cuando pienso en la palabra ‘familia’ en mi idioma -declaró el director en una entrevista publicada por un medio de su país en el momento del estreno- la asocio automáticamente con el amor y la inclusión. Pero en latín proviene de famulus, que significa ‘sirviente’ o ‘esclavo’. Ese contrato de dominación que establecía como líder indiscutible al pater familias en la Antigua Roma es el que parece reproducir Franco Celeste”. Y es justamente esa visible anacronía que señala el cineasta italiano la que deriva en una tragedia anunciada que ninguno de los protagonistas supo cómo evitar.