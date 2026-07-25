La fusión entre Paramount y Warner entró en un limbo judicial de consecuencias inciertas

Habrá que esperar unos cuantos meses para que la multimillonaria fusión entre Paramount y Warner termine por concretarse. Por el momento, la operación de 110.000 millones de dólares que parecía completamente encaminada y libre de obstáculos entró en un limbo legal y judicial de resultados y plazos inciertos.

El escenario cambió por completo en muy pocas horas, entre el jueves y el viernes último, a partir de una orden emitida por una jueza de California que impide por el momento cualquier avance en las negociaciones para la integración de dos de los grandes estudios históricos de Hollywood.

Poco después de conocerse la medida judicial, las partes en conflicto acordaron una tregua. El último viernes, Paramount se comprometió ante los 12 fiscales federales de Estados Unidos que rechazan la fusión por sus posibles efectos monopólicos a frenar la compra de Warner hasta junio de 2027 o cinco días después del momento en que se emita el fallo judicial que estudia el caso a partir de una medida cautelar. “Lo primero que ocurra”, señaló el estudio.

Una imagen de los estudios Paramount en Los Angeles Jae C. Hong - AP

Según Paramount, esta tregua alcanzada entre el estudio y los fiscales facilitará “el camino directo hacia un juicio basado nada más que en las pruebas” y terminará demostrando “los beneficios de la transacción para la competencia, los consumidores y los creadores”.

El estudio comandado por David Ellison a partir de su integración con Skydance dijo también que esos beneficios ya fueron corroborados por “decenas de autoridades reguladoras de los temas de competencia en todo el mundo”. El último miércoles, la fusión fue aprobada por la Comisión Europea, que puso como única condición el cierre del acuerdo de distribución cinematográfica entre Paramount y Universal y fijó un plazo máximo de 13 meses para hacerlo efectivo.

Según informó la prensa de Hollywood, la fusión ya cuenta con el aval de otros 20 países, incluyendo a China y a Australia, así como el respaldo del Departamento de Justicia del gobierno estadounidense.

David Ellison, hombre fuerte de Paramount y principal promotor de la compra de Warner SAM COMEN - NYTNS

Pero todos estos avances entraron en un impasse desde que la jueza del Distrito Norte de California Araceli Martínez-Olguín dispusiera una “restricción temporal” que impide a Paramount, al menos hasta el 18 de agosto, llevar adelante cualquier tratativa para cerrar la adquisición de Warner.

La magistrada dijo, entre otros motivos para justificar la medida, que necesita resolver al menos dos medidas cautelares contra la multimillonaria operación. Los planteos provienen de los fiscales y también de la asociación que nuclea a los guionistas de cine y televisión de Estados Unidos (Writers Guild of America), que se presentó ante la Justicia para impedir la fusión.

Tanto el estudio como los fiscales se comprometieron a presentar sus argumentos antes del 31 de julio ante la magistrada, que se tomará su tiempo para fijar posición definitiva en un juicio que hasta el momento no tiene fecha.

El apuro es mayor de parte del estudio porque la operación entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery determina que los accionistas de este último estudio tienen derecho a recibir en conjunto 650 millones de dólares por trimestre (casi siete millones de dólares por día) si la fusión no se concreta antes del 30 de septiembre.

En Warner crece la inquietud por la demora en la concreción del acuerdo Jae C. Hong - AP

Los fiscales federales recibieron la decisión de la jueza Martínez-Olguín y el posterior acuerdo provisional alcanzado con Paramount como un verdadero triunfo. “Creo que ya veían venir el desastre. Se dieron cuenta de que la orden judicial era un hecho consumado y la suerte estaba echada para ellos. Iban a perder. De lo contrario, ¿por qué no la impugnaron?”, dijo a Variety el fiscal general de California, Rob Bonta, que encabeza la coalición integrada por sus pares de 12 Estados, todos opuestos a la fusión.

Según la prensa de Hollywood, los abogados de Paramount se resignaron a aceptar este escenario porque si apelaban, lo más probable era que el tribunal demoraría el estudio de ese reclamo hasta principios de 2027. El compromiso previo con los accionistas de Warner acelera los tiempos, pero varios analistas ya sugieren que la posición del estudio se está debilitando porque difícilmente se tome una medida sobre el fondo de la cuestión antes de la fecha límite del 30 de septiembre.

Por lo tanto, todo indica que entrará a correr el plazo y Paramount tendrá por un tiempo (quizás hasta fin de año) que abrir la billetera y pagar los 7 millones de dólares comprometidos a los accionistas de Warner. Mientras Paramount quiere que los plazos se acorten y concretar la fusión después de un proceso rápido, los fiscales buscarán extender todo lo posible esos mismos tiempos. “Necesitamos tiempo para preparar nuestra posición. Si la jueza dijera que va a decidir sobre el fondo de la cuestión en abril de 2027 no estaríamos en desacuerdo”, explicó Bonta.

La coalición #Blockthemarger, que se opone a la fusión, celebró la medida judicial que paraliza las tratativas Chris Pizzello - Invision

El freno también fue celebrado por los responsables de la campaña #BlocktheMerger, que desde distintas expresiones de la industria audiovisual rechaza la fusión entre Paramount y Warner Bros. “Los Ellison, David y Larry, creyeron que su relación con el presidente Trump les ayudaría a impulsar un acuerdo desastroso que amenaza la democracia, la libertad creativa y el periodismo independiente. Esta resistencia colectiva está cambiando el curso de los acontecimientos”, dijo Norm Eisen, uno de los responsables de la campaña.

La demora en concretar el acuerdo ya empezó a golpear a sus protagonistas. Las acciones de Paramount cayeron al nivel más bajo de las últimas 52 semanas luego de conocerse la novedad del acuerdo entre el estudio y los fiscales. También sufrieron caídas las acciones de Warner Bros. Discovery. Desde el sector financiero se advirtió sobre la perspectiva de un escenario “más costoso” para Paramount si se prolonga la incertidumbre abierta por la decisión judicial. Analistas del mercado recordaron que, si la fusión no se concreta, Warner Bros. Discovery deberá cumplir con una penalización de 7000 millones de dólares por ruptura de contrato.

Según Deadline, uno de los medios digitales mejor informados de Hollywood, Paramount presentará una apelación en caso de salir perdidoso en el juicio de primera instancia y está dispuesto a llegar hasta la Suprema Corte de Estados Unidos si el camino judicial le sigue resultando adverso.

Warner Bros. Discovery aparece como el principal perjudicado por la parálisis en el camino hacia la fusión. “La empresa entró en un limbo –dijo a Deadline Paul Nary, especialista en fusiones y adquisiciones de la Universidad de Pensilvania-. Si cree que el acuerdo fracasa no está en condiciones de realizar cambios importantes pensando en la supervivencia y también está impedido de seguir con el acuerdo de integración que le permitirá reestructurarse”.