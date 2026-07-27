Con Robert Downey Jr., Ryan Gosling y un nuevo Pantera Negra, Marvel se lanzó a reconquistar al público

En Comic-Con, el estudio presentó al elenco completo de Avengers: Doomsday, a Ghost Rider, la película que encabezará Gosling y al británico David Jonsson como el heredero de Chadwick Boseman

En Comic-Con, el estudio presentó al elenco completo de Avengers: Doomsday, a Ghost Rider, la película que encabezará Gosling y al británico David Jonsson como el heredero de Chadwick Boseman Natalia Trzenko 27 de julio de 2026 08:55 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Cine

En el salón más grande del centro de convenciones de San Diego, conocido por los fanáticos de los cómics como el Hall H, cerca de siete mil espectadores aplaudieron, gritaron y se emocionaron como si el calendario hubiera retrocedido a 2019, a los tiempos de gloria del universo cinematográfico de Marvel. El fervor de los asistentes a la Comic-Con, que acamparon toda la noche para poder ser unos de los casi 7 mil testigos de la presentación del estudio tuvo algo de nostalgia pero también de anhelo: tras una seguidilla de películas dedicadas a los superhéroes que no rindieron en taquilla y que en su mayoría no convencieron a los espectadores ni a los críticos, tanto Marvel como sus seguidores necesitan que Avengers: Doomsday los devuelva a la buena senda, a recuperar el impulso que durante años hizo de sus films los tanques más exitosos de Hollywood.

Anthony Mackie, Danny Ramirez, Robert Downey Jr. y Pedro Pascal en la presentación de Avengers:Doomsday Joe Scarnici - Getty Images North America

Así, como hace dos años sobre el mismo escenario, cuando anunció su regreso a Marvel, casi todas las fichas de Kevin Feige, máximo responsable de estudio propiedad de Disney, estuvieron puestas en su mejor jugador: Robert Downey Junior. Acompañado por Pedro Pascal y Chris Evans y vestido con un traje verde estampado con signos que aludían a su personaje en Avengers Doomsday, Victor von Doom, el villano del nuevo relato épico, Downey arengó al público que por una vez parecía estar del lado del malo. Disfrazados con la máscara y la capa del Doctor Doom, los fanáticos festejaron cada intervención de su ídolo que además estuvo acompañado por todo un batallón de actores de MCU que aparecerán en la nueva Avengers que se estrenará el 17 de diciembre. El mismo día que la tercera parte de Duna, una dura competencia en la taquilla que Marvel quiere ganar. Tal vez por eso, además de mostrar un nuevo trailer de la película exclusivo para los presentes, el estudio llenó el escenario del Hall H con viejos conocidos del público como algunos de los X-Men, James Marsden, Rebecca Romijn y Kelsey Grammer, intérpretes originales de Cyclops, Mystique y Beast, quienes aparecerán en el film y un seleccionado de otros actores conocidos de la saga. Ahí estuvieron también Simu Liu quién encarnó a Shang-Chi, Lewis Pullman (Sentry), David Harbour (Red Guardian), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Capitán América), Danny Ramirez (Falcon), Hayley Atwell (agente Carter), entre otros intérpretes del universo de superhéroes que harán su reaparición en la nueva película dirigida por los hermanos Russo.

Entre el público y sin sacarse la máscara de Deadpool Ryan Reynolds también participó del evento Jesse Grant - Getty Images North America

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Claro que la gran sorpresa de esa parte del evento llegó con la tradicional sección de preguntas y respuestas del público. En ese momento, un “fan”, vestido como Deadpool con la apostura y hasta la voz de Ryan Reynolds, quien personifica al malhablado héroe, preguntó cuando se empezaba a filmar Doomsday y si había posibilidades de que algún nuevo personaje se sumara al equipo. “Ya está terminada, amigo. ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste la cabeza?”, le contestó Downey Junior, bastante cómodo con los modos de los villanos. Aunque muchos pronosticaban que el evento serviría para revelar que Reynolds y su mercenario favorito aparecerán en la nueva Avengers, el paso de comedia no se ocupó de despejar las dudas. De hecho, tras su intervención y sin sacarse la máscara del personaje, ¿Reynolds? abandonó el lugar.

Ryan Gosling será Ghost Rider, la nueva apuesta de Marvel que llegará a los cines en 2028 Jesse Grant - Getty Images North America

Así, fue otro Ryan, Gosling, el que se llevó los mayores aplausos de la platea. Tras años de mencionar su interés por interpretar al superhéroe sobrenatural Johnny Blaze, más conocido como Ghost Rider, finalmente el actor cumplió su deseo. Gosling debutará en el MCU como protagonista de una nueva película centrada en Ghost Rider que dirigirá Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), con quien acaba de terminar de filmar Star Wars: Starfighter, que se estrenará el año que viene.

El personaje, creado para los cómics a principios de los años setenta, es un doble de riesgo especializado en motocicletas que hace un pacto con el diablo y queda conectado con un demonio que lo convierte en un espíritu de calavera llameante que ronda el mundo en busca de venganza a bordo de su moto. El film que llegaría a los cines en 2028 será la tercera vez que Ghost Rider pase de la página a la pantalla: Nicolas Cage lo interpretó en una película de 2007 y de nuevo en 2011, mientras que una versión del personaje que interpretó el actor Gabriel Luna formó parte de la trama de la serie Agents of SHIELD por nueve episodios.

Wakanda por siempre

David Jonsson será el nuevo Pantera negra en la tercera entrega de la saga Jesse Grant - Getty Images North America

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Con Feige a la cabeza, los responsables de los estudios Marvel son expertos en mantener sus futuros proyectos en secreto hasta el momento indicado. En una época en la que, más o menos intencionalmente, los detalles de las producciones más grandes de Hollywood se filtran y riegan como pólvora gracias a la redes sociales, es notable que el misterio sobre el nuevo Pantera negra haya podido evadir esa suerte. Más allá de que los fanáticos sabían que el director Ryan Coogler estaba dedicado a desarrollar la tercera entrega de la saga centrada en el rey de Wakanda con la posibilidad de que el nuevo film se estrenara en 2028 tras el lanzamiento de Avengers: Secret Wars, anunciada para diciembre de 2027, nadie esperaba tener novedades sobre el proyecto en la Comic-Con de este año. Sin embargo, junto a los actores Letitia Wright (Shuri) y Winston Duke (M’Baku), Coogler y Feige confirmaron que la nueva película llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028, que se filmará en 70mm y que un nuevo actor se calzará el traje de Pantera negra.

Dado el reciente suceso de Coogler con el film Pecadores, muchos suponían que Michael B. Jordan, su protagonista y ganador del premio Oscar al mejor actor por la interpretación de los gemelos Smoke y Stack, sería el continuador del personaje que encarnó Chadwick Boseman hasta su muerte ocurrida en 2020. En términos narrativos la aparición de Jordan en Pantera negra 3 exigía una reinvención a la altura -aunque en sentido contrario-, de la que hizo Downey Junior para volver al ruedo ya no como el amado Tony Stark sino como uno de los villanos más famosos de Marvel. Es que el protagonista de Creed había formado parte del elenco de Pantera negra y Wakanda por siempre interpretando al resentido Erik Killmonger, uno de los herederos de la dinastía de Wakanda.

Los seguidores del Doctor Doom en la presentación de Marvel Joe Scarnici - Getty Images North America