Familia en renta: la historia “amable” que devuelve a Brendan Fraser al rol que mejor le sienta

Familia en renta (Rental Family, Japón, Estados Unidos/2025). Dirección: Hikari. Guion: Hikari, Stephen Blahut. Fotografía: Takuro Ishizaka. Música: Jónsi, Alex Somers. Edición: Alan Baumgarten, Thomas A. Krueger. Elenco: Brendan Fraser, Shannon Mahina Gorman, Akira Emoto, Sei Matobu, Shino Shinozaki, Takehiro Hira, Misato Morita, Daikichi Sugawara. Duración: 109 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años. Distribuidora: Disney. Nuestra opinión: buena.

El fenómeno de las familias de alquiler (denominación mucho más cercana a nuestro vocabulario que familias “en renta”) está muy lejos de ser una ficción. En Japón hay centenares de empresas que ofrecen este servicio, que brinda la posibilidad de contratar actores para que se hagan pasar por una madre, un tío abuelo o un primo lejano. Esta práctica, que suena tan curiosa por estas latitudes, es el punto de partida de Familia en renta, la nueva comedia dramática protagonizada por Brendan Fraser.

Phillip es un actor estadounidense que sobrevive como puede en Tokio, donde siete años atrás un aviso comercial le dio una fama breve, que no está dispuesto a soltar. Entre castings fallidos y frustración, el hombre desembarca en una empresa de “rental family”, donde lo invitan a desarrollar el papel de extranjero caucásico, un rol que, por necesidades del guion, parece ser bastante buscado.

Aunque al principio Phillip no quiere saber nada, por sentir que está “engañando” a gente inocente, con el correr de las asignaciones, descubre que su rol también puede ser el de ayudar emocionalmente a gente que la está pasando mal. Una mujer que necesita casarse por presión paternal; una niña sin padre, cuya madre quiere que entre a un exclusivo colegio; un anciano que fue famoso y cuya hija quiere hacerle creer que un periodista quiere escribir su historia. Todas misiones que colocan al protagonista en lugares incómodos, donde la frontera entre trabajo y vínculo genuino se vuelve cada vez más difusa.

Temas universales

El desarrollo de cada una de estas situaciones se entrecruza en la vida del actor, a la vez que bucea en temas universales. El temor a ser olvidado, la presión por mantener las apariencias, la inseguridad sobre quiénes somos realmente y cómo nos ven los demás, la dificultad para verbalizar el deseo, la meritocracia y la vulnerabilidad en la sociedad de hoy. La película acierta en no ridiculizar ni subrayar las necesidades de los clientes (aun cuando, en algunos casos, resultan completamente absurdos), sino que se decanta por la observación. Por momentos, el espectador tendrá hacia algunos personajes una mirada más crítica, de los que ofrece el guion en sí.

Sin sorpresas, vueltas de tuerca o situación que patee el tablero, la complejidad (si se le puede decir de esa manera) detrás de la trama es cómo va a evolucionar la relación del personaje de Fraser con el resto de sus eventuales clientes. Un ejemplo es su relación con Mía (Shannon Mahina Gorman), la nena de la que simula ser el padre. Allí confluyen varias líneas sensibles: el abandono, la discriminación hacia los hijos de parejas mixtas, el peso de lo aspiracional, la meritocracia escolar. En cierto momento, la película insinúa que Phillip va a cruzar un límite en la construcción del vínculo, pero nada de esto sucede. La tensión ética que planteaba la premisa se resuelve con un tono de cuento infantil, que busca ser emotivo y termina viéndose como una oportunidad desaprovechada.

Ya desde el inicio no cuesta nada predecir lo que va a pasar, cuáles van a ser los dilemas morales del protagonista y cómo va a actuar frente a ellos. No hay conflicto ni en él, ni en el resto de los personajes, cada uno actúa como uno imagina que va a actuar, del mismo modo que la película termina como uno imagina. La propuesta “amable” que ofrece Familia en renta es su mayor virtud, pero también su talón de Aquiles: elegir un camino tan honesto como poco desafiante.