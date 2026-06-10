Oscar honorario: qué prestigiosa actriz y qué director recibirán la estatuilla

La actriz Glenn Close, el director Ridley Scott, el animador Floyd Norman y las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler fueron elegidos por la Academia de Hollywood para recibir el Oscar honorario correspondiente a esta temporada.

Close, Scott y Norman se sumarán así a la lista de las personalidades distinguidas con una estatuilla especial que reconoce, según la Academia, sus respectivas trayectorias y contribuciones a las artes cinematográficas en cada una de sus disciplinas. El premio a Vachon y Koffler, en tanto, lleva el nombre de Irving Thalberg y se otorga cada año como reconocimiento a la carrera creativa de algún productor destacado.

Las distinciones serán entregadas durante una ceremonia que se realizará en el Ray Dolby Ballroom, uno de los escenarios contiguos a la sede de la gala principal del Oscar, el Teatro Dolby, ubicado en el corazón de Hollywood.

Ridley Scott, el director de Alien y Blade Runner Archivo

Desde 2009, por decisión de la Academia, la entrega de las estatuillas honorarias se separó de la fiesta central del premio y es el eje de una velada conocida en el mundo de Hollywood con el nombre de Governors Awards.

La Academia suele recurrir a estas menciones honoríficas para que algunas figuras que en su momento merecieron largamente ganar el Oscar competitivo y nunca lo lograron tengan por fin una estatuilla con sus nombres.

Uno de los casos más notables de omisión en este sentido es el de Glenn Close, que cumplirá 80 años en marzo próximo después de sumar ocho nominaciones al Oscar sin triunfos en sus casi 50 años de carrera. Fue candidata como actriz protagónica por Atracción fatal (1988), Relaciones peligrosas (1989), El secreto de Albert Nobbs (2012) y La esposa (2017). Y como actriz de reparto por El mundo según Garp (1983, su debut en la pantalla grande), Reencuentro (1984), El mejor (1985) y Hillbilly: una elegía rural (2021).

Plenamente activo a sus 88 años con varios proyectos en desarrollo, el británico Ridley Scott tampoco pudo festejar un Oscar competitivo en su larguísima y exitosa carrera como productor y director. En esta última categoría recibió tres nominaciones: Thelma y Louise (1992), Gladiador (2001), La caída del halcón negro (2002). La restante la obtuvo como productor de Misión rescate, candidata en 2016 al Oscar como mejor película (también la dirigió). Alien, Blade Runner y Los duelistas son otros títulos de su trayectoria.

Vachon y Koffler, segunda y cuarta desde la izquierda, en la alfombra roja de la fiesta del Oscar 2024 junto a Celine Song y David Hinojosa, candidatos ese año por la película Vidas pasadas VALERIE MACON - AFP

Mucho menos conocido para el público argentino es Floyd Norman, el primer animador de origen afroamericano empleado por Walt Disney, para quien empezó a trabajar en 1956 con La bella durmiente. Su aporte al estudio recorre una amplia gama de títulos clásicos del cine animado, de El libro de la selva, La espada en la piedra y El jorobado de Notre Dame a Mulan, Toy Story y Monsters Inc. Cumplirá 91 años el 22 de este mes.

El reconocimiento de la Academia de Hollywood con el Oscar honorario al cine independiente tendrá este año como destinatarias a Vachon y Koffler, socias fundadoras de Killer Films, productora de títulos como Retratos de una obsesión, Secretos de un escándalo, Safe, Velvet Goldmine, Lejos del paraíso, Siempre Alice, Carol, Los muchachos no lloran y Amores materialistas. Recibieron en 2024 una nominación al Oscar como mejor película por Vidas pasadas.