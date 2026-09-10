En Hechizo de amor: La magia continúa, Sandra Bullock y Nicole Kidman logran preservar algo del encanto del film original

Hechizo de amor: La magia continúa (Practical Magic 2, EE.UU. / 2026). Dirección: Susanne Bier. Guion: Akiva Goldsman y Georgia Pritchett, Kelly Marcel. Fotografía: Simon Duggan. Edición: Sam Williams. Elenco: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Maisie Williams, Stockard Channing, Dianne Wiest. Calificación: G (audiencia general). Distribuidora: Warner. Duración: 130 minutos. Nuestra opinión: Buena.

Desde hace 28 años, las brujas de la familia Owen vienen hechizando al público. Primero en el cine y luego en los diversos formatos hogareños, que permitieron que Hechizo de amor se convirtiera en una película amada por distintas generaciones de espectadores; en su mayoría, mujeres.

El regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman como las hermanas brujas de Nueva Inglaterra, secundadas por las tías igualmente poderosas, interpretadas por Dianne Wiest y Stockard Channing, mantiene ciertas virtudes de la película original, con algunas variaciones estéticas y de tono que no convencen.

Vale recordar que Hechizo de amor fue una película atípica, en un panorama del cine popular que admitía muchos más matices que el actual. Dentro de una cartelera en la que convivían y prosperaban comedias románticas, dramas de juicio, revisiones del terror slasher y películas de acción, entre otros, el film original se destacó con una propuesta que se acercaba a un cuento de hadas gótico, pero con mucho humor y sensibilidad.

Así como sucedía en la película anterior, las mujeres Owen se enfrentan a la maldición heredada por generaciones, que condena a muerte a los hombres de quienes se enamoren Jaap Buitendijk

Sally (Bullock) y Gilly (Kidman) vuelven a ser el corazón del film, en esta continuación de su historia. La familia hechicera se completa con las magníficas tías brujas y las dos hijas de Sally, ya adultas, encarnadas por Joey King y Maisie Williams. Así como sucedía en la película anterior, las mujeres Owen se enfrentan a la maldición heredada por generaciones, que condena a muerte a los hombres de quienes se enamoren.

Sin entrar en detalles, basta con decir que la trama las llevará a Inglaterra y, sobre todo, girará en torno a la relación de estas mujeres con su naturaleza mágica, su descubrimiento y recuperación. Lo que falta en sutileza metafórica sobre los poderes femeninos, al igual que sucedía en el film original, está compensado por su efectividad.

Bullock y Kidman arrasan con su carisma cinematográfico y química interpersonal, además de canalizar el humor que es esencial en la película original, pero que en esta segunda parte tiene menos espacio para desarrollarse

Si hay algo que permite obviar los detalles más endebles de esta nueva película es el encanto de sus protagonistas. Bullock y Kidman arrasan con su carisma cinematográfico y química interpersonal, además de canalizar el humor que es esencial en la película original, pero que en esta segunda parte tiene menos espacio para desarrollarse. También colaboran en continuar el hechizo con el público las legendarias Wiest y Channing y las adiciones de la nueva generación, King y Williams.

Hay una subtrama romántica, con Lee Pace en el papel de un académico de la brujería, que promete más de lo que finalmente cumple. Hay un sabor amargo en ese romance, que se aleja del tinte trágico del original para ubicarse en un lugar más cercano al drama con un toque realista, más allá de los hechos mágicos que suceden a su alrededor.

Lee Pace y Sandra Bullock en Hechizo de amor: la magia continúa Jaap Buitendijk

Las comparaciones son odiosas, pero cuando se trata de una secuela también son inevitables. Lo que se siente en falta en esta nueva película es la extrañeza que tenía la anterior, su apuesta por un tono gótico fantástico, con mucho de comedia negra, que lograron la dirección de Griffin Dunne y el guion de Robin Swicord.

La directora Susanne Bier elige para esta nueva película otra paleta de colores más clara, con más escenas de día que de noche, proponiendo desde la puesta en escena, apoyada en un guion que se desarrolla un poco a los tumbos, algo más cercano al drama familiar, en el que la magia es casi un elemento extra. Aunque cumple con varios de los hitos de la original, con guiños para los fans, como las “margaritas de medianoche”, no puede repetir su hechizo.

De alguna manera, Hechizo de amor: La magia continúa es más prolija que su antecesora, más clara, menos incómoda. Y eso es lo que la hace menos mágica.