Festival de Mar del Plata: lo último de Jane Campion, Ryûsuke Hamaguchi, Hong Sang-soo y Nadav Lapid en proyecciones online y gratuitas

Entrar a una sala de cine ya no produce la misma sensación que hace más de un año. Como tantas otras cosas que eran parte de la vida cotidiana antes de la pandemia, la posibilidad de ir al cine se ve con nuevos ojos y un entusiasmo renovado.

Por eso resultó oportuno que la sala principal del cine Gaumont fuera el lugar elegido para la presentación del 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en su regreso a la presencialidad. La próxima edición del festival organizado por el INCAA, que se realizará del 18 al 28 de este mes, marcará el regreso a las salas marplatenses, con 70 por ciento de aforo y siguiendo los protocolos vigentes, pero también ofrecerá parte de su programación y eventos especiales online, en distintas plataformas, siguiendo la modalidad adoptada en 2020. Las películas estarán disponibles el mismo día de su estreno en salas en la página web mardelplatafilmfest.com, de manera gratuita. Para ver los films será necesario sacar tickets, que se pondrán a disposición del público general en el sitio del festival, a partir de las 21 y quedarán disponibles por 72 horas, hasta agotarse, para usuarios de todo el país (las presentaciones de películas y charlas virtuales con los cineastas invitados se podrán encontrar en la cuenta oficial de YouTube del festival).

“Casi que estamos presentando dos festivales”, dijo Fernando Juan Lima, presidente del encuentro, quien anunció las novedades de la próxima edición, que estará dedicada a la memoria del realizador David “Coco” Blaustein, junto con la directora artística, Cecilia Barrionuevo, y la productora, Cecilia Diez. Cada uno de ellos se ocupó de aclarar que se tratará de un festival distinto y más austero que de costumbre, pero que contará con una programación sólida y diversa, que incluye una amplia presencia del cine argentino, películas de los grandes autores contemporáneos y continuará con la apuesta por ser una vidriera para las operas primas de nuevos cineastas.

La película de apertura será Tres en la deriva del acto creativo, film póstumo de Fernando “Pino” Solanas. Se trata de un documental en el que el director explora los misterios de la creación junto a el actor y dramaturgo Eduardo “Tato” Pavlovsky y el artista plástico Luis Felipe Noé, quien estará presente en la función de estreno, junto con su hijo, el realizador Gaspar Noé; así como Victoria y Juan Solanas y Ángela Correa, quienes participaron del film como protagonistas.

La programación estará dividida, como siempre, entre las secciones competitivas y las que engloba el rótulo Panorama. En la competencia oficial se podrán ver las nuevas películas de directores clave del cine internacional actual, entre ellas Petit maman, de Céline Sciamma (de quien se acaba de estrenar Retrato de una mujer en llamas); Quién lo impide, de Jonás Trueba; y Diários de Otsoga, de Miguel Gomes (Tabú) y Maureen Fazendeiro.

El cine argentino estará representado en esa competencia por Álbum para la juventud, de Malena Solarz y en la competencia latinoamericana, que incluye tanto largometrajes como cortos, por Camila saldrá esta noche, de Inés Barrionuevo; El perro que no calla, de Ana Katz; Jesús López, de Maximiliano Schonfeld; La encomienda, de Pablo Giorgelli; y Piedra noche, de Iván Fund, entre otros títulos. Dentro de la competencia argentina participarán La luna representa mi corazón, de Juan Martín Hsu (La Salada); Las cercanas, de María Álvarez (Las cinéphilas); Punto Rojo, de Nic Loreti; y Atlas, de Guadalupe Gaona e Ignacio Masllorens, entre otras películas.

La sección Autores es una de las más esperadas en cada edición del festival, ya que ofrece las nuevas películas de los grandes maestros del cine contemporáneo. En esta oportunidad se presentará una de las películas que mayores rumores de Oscar generaron este año: El poder del perro, de Jane Campion, con Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, ganadora del León de Plata a mejor directora en el festival de Venecia. También se podrán ver otros films que fueron muy bien recibidos en los festivales internacionales recientes como La isla de Bergman, de Mia Hansen-Løve; The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal, con Olivia Colman, Dakota Johnson y Jessie Buckley; Rey Richard: una familia ganadora, de Reinaldo Marcus Green, en la que Will Smith interpreta al padre de las campeonas Serena y Venus Williams; y la aclamada Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi. Dentro de esta sección se incluirán las nuevas películas de Apichatpong Weerasethakul, Hong Sang-soo, Nadav Lapid, Alex de la Iglesia y Gaspar Noé además de Fue la mano de Dios, el film de Paolo Sorrentino, sobre un joven cuyo ídolo es Diego Armando Maradona.

Como parte de Hora Cero se proyectará Titane, de Julia Ducornau, ganadora de la Palma de Oro del festival de Cannes y elegida por Francia para representarla en la preselección de nominadas al Oscar a Mejor Película Extranjera. La sección dedicada al cine de terror y fantástico también tendrá títulos como Mad God, de Phil Tippett; Midnight, de Kwon Oh-Seung; y Shark: The Beginning, de Chae Yeo-Jun. Mar de chicos y chicas volverá con sus películas para los más pequeños, entre ellas Fortune Favors Lady Nikuko, el nuevo animé de Ayumu Watanabe; y Kids Are Fine, de Lee Ji-Won.

Las retrospectivas son otro de los platos fuertes del festival, una oportunidad para descubrir o volver a ver la obra de cineastas y actores destacados. En esta edición habrá retrospectivas dedicadas a la realizadora alemana Helke Misselwitz, la actriz japonesa Machiko Kyō y Clint Eastwood, un ciclo de siete títulos, entre los que se cuentan Harry El Sucio, Los imperdonables y Los puentes de Madison, para festejar los 50 años de su colaboración con Warner Bros. También se celebrará el centenario de Fernando Fernán Gómez con la proyección de Manicomio; se realizará un tributo al crítico norteamericano Manny Farber y se proyectarán cortometrajes animados argentinos, recuperados por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hickens.

Entre las actividades paralelas a las proyecciones se rendirá homenaje a la directora del Festival La Mujer y el Cine, Annamaría Muchnik, el director de fotografía Félix “Chango” Monti y el actor José Carlos “Pepe” Soriano. Además, se realizarán las Charlas con Maestros y Maestras, esta vez de forma virtual, debido a que la pandemia dificultó que los invitados internacionales puedan viajar a Mar del Plata. Helke Misselwitz, el cineasta brasilero Kleber Mendonça Filho, el experto en efectos especiales Phil Tippett y el director tailandés Apichatpong Weerasethakul, compartirán de manera online experiencias y reflexiones sobre sus trabajos.