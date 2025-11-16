Una película con Carmen Maura fue la gran ganadora del Festival de Mar del Plata

Tres películas se repartieron los premios más importantes del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuya 40ª. edición concluye este domingo.

La marroquí Calle Málaga, de Maryam Touzani, resultó la gran triunfadora de la muestra con tres distinciones. Fue el largometraje ganador de la competencia internacional; su protagonista, Carmen Maura, se llevó en la misma categoría el premio a la mejor interpretación femenina y también se adjudicó el Premio del Público.

Un primerísimo plano de Carmen Maura en Calle Málaga, la gran ganadora del festival marplatense

La película italiana La Gioia se llevó los premios a la mejor dirección (Nicolangelo Gelormini) y la mejor interpretación masculina (Saul Nanni). Y la coproducción franco-suiza Vache Folle, de Hugo Diego García y Lorenzo Bentivoglio, obtuvo el Gran Premio del Jurado y el premio al mejor guion, este último compartido con &Sons, la película originaria del Reino Unido que dirigió el argentino Pablo Trapero [el guion lo firman el propio Trapero y la británica Sarah Polley].

Saul Nanni, el joven actor italiano que estuvo hace unos días en Mar del Plata, ganó el premio a la mejor interpretación masculina del festival Mauro V. Rizzi

El jurado oficial que emitió este veredicto, integrado por la realizadora y directora de fotografía española Helher Escribano, el productor estadounidense Paul Zaentz, la crítica austríaca Barbara Gasser, la actriz dominicana Nashla Bogaert y el director argentino Juan Baldana, además otorgó menciones especiales a The Sea (Israel), de Shai Carmeli-Pollak y a Leo & Lou (España-Reino Unido), de Carlos Solano.

Bill Nighy en una escena de &Sons, la película que Pablo Trapero dirigió en el Reino Unido y ganó el premio al mejor guión

En la competencia argentina, Risa y la cabina del viento, de Juan Cabral, fue consagrada como mejor largometraje y también ganó el premio a la mejor dirección, con menciones especiales para Tres tiempos, de Marlene Grinberg, y Vlasta, el recuerdo no es eterno, de Candela Vey.

El premio al mejor largometraje en la competencia latinoamericana fue para otra película argentina, 3000Km en bicicleta, de Iván Vescovo. En esta sección hubo menciones especiales para Presépio (Brasil), de Felipe Bibian, y Espina (EE. UU.-Panamá), de Daniel Poler.

Los cortometrajes ganadores fueron Sexo a los 70, de Vanesa Romero (competencia internacional); Domingo familiar, de Gerardo Del Razo (competencia latinoamericana), y Tu cuerpo en mi habitación, de Axel Cheb Terrab (competencia argentina). La película nacional Cuero, de Joaquín Cambre, recibió el premio principal de la competencia En Tránsito-Work In Progress.

También se anunciaron las distinciones no oficiales de la muestra. Flood (Bélgica-Eslovaquia-República Checa-Polonia), de Martin Gonda, ganó el premio Signis (otorgado por la Asociación Católica Mundial para la Comunicación) como mejor película de la competencia internacional, con una mención especial para La Gioia.

La casa, de Gustavo Triviño, se adjudicó el premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina como mejor producción nacional de todas las categorías. Night Stage (Brasil), de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon, se llevó el premio Fipresci de la prensa internacional al mejor título de la Competencia Latinoamericana. Y el cortometraje El borde de las cosas, de Justo Dell’Acqua, ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes al mejor trabajo de la competencia argentina en esa categoría.