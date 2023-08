escuchar

¿Será Ferrari la preferida de los actores en la próxima temporada de premios de Hollywood? Es la sensación que se desprende de las primeras palabras de Adam Driver, su protagonista principal, luego del estreno mundial de la nueva película de Michael Mann en el Festival de Venecia.

El gran acontecimiento inicial de la muestra fue la aparición pública de Driver, la primera figura estadounidense de alto perfil que lleva adelante en persona la campaña promocional de una película desde que se inició hace un mes y medio la huelga dispuesta por el Screen Actors Guild (SAG), el sindicato que agrupa a los actores de la industria de Hollywood.

En la segunda jornada de un festival que pasará este año a la historia por la ausencia masiva de los grandes nombres en el clásico desfile de alfombras rojas, Driver dijo que estaba orgulloso de ser “la representación visual” de una película que no forma parte de la Alliance of Motion Pictures and Television Association (Amptp), el conglomerado de grandes estudios y productoras que mantiene un largo e irresuelto conflicto con el SAG a partir de varias demandas laborales y salariales.

Driver firma autógrafos este jueves desde la alfombra roja de Ferrari, presentada en el Festival de Venecia TIZIANA FABI - AFP

Ferrari es una producción considerable de unos 100 millones de dólares de costo, financiados por dos empresas productoras y distribuidoras más chicas, Neon y STX. “ ¿Cómo es que ellas lograron cumplir con todas las reivindicaciones del SAG y, en cambio, grandes empresas como Netflix y Amazon no? ”, se preguntó Driver. El film llegará a los cines de Estados Unidos antes de fin de año y su estreno en la Argentina ya fue anunciado por la distribuidora Diamond Films para el 8 de febrero de 2024.

Desde que empezó la huelga, ninguno de los 160.000 afiliados al SAG realiza tareas de promoción, prensa, difusión o entrevistas. Solo pueden hacerlo en relación con las películas producidas al margen de las grandes productoras y estudios agrupados en la Amptp. Esas excepciones, que el SAG denomina “interin agreements” (acuerdos provisionales), fueron calificadas por Driver como una táctica exitosa.

“Cada vez que la gente de SAG apoya una película que cumple con los términos del acuerdo provisional se hace más obvio que estas productoras están dispuestas a apoyar a las personas con quienes colaboran, y los demás no”, agregó el actor. Otras películas estadounidenses que participan de Venecia 2023, como Priscilla, de Sofia Coppola, también fueron beneficiarias de la excepción.

Mann, el reconocido director de Fuego contra fuego y El informante, apoyó los reclamos de los actores y de los guionistas que siguen de paro en Hollywood. “ Ferrari pudo hacerse porque muchas de las personas que trabajaron en la película renunciaron a los salarios grandes. Es el caso de Adam y también el mío. Esta película no fue hecha por un gran estudio. Ningún gran estudio nos emitió un cheque. Por eso estamos aquí, solidarios con quienes reclaman ”, dijo el director.

La película, recibida con una ovación de siete minutos y medio tras la proyección de gala de este jueves por la tarde, se desarrolla en 1957, cuando la vida personal y laboral de Enzo Ferrari (personificado por Driver) entra en crisis. “El motor interno de la vida de este hombre es el dolor” y comparó a los autos de carrera como “obras de arte en movimiento”. Tuvo un elogioso recibimiento por parte de la crítica, pero algunos analistas, sobre todo los italianos, aludieron a los “acentos imposibles” de los actores norteamericanos encargados de interpretar a los protagonistas reales de la película.

Junto a Driver, encargado de personificar a una de las figuras más legendarias de la industria automotriz de todos los tiempos, protagonizan la película la española Penélope Cruz (como Laura, esposa de Enzo Ferrari), Shailene Woodley (como Lina Lardi, su amante) y Patrick Dempsey, que interpreta al piloto italiano de Fórmula 1 Piero Taruffi. Fuera de la vida actoral, Dempsey se dedica desde hace una década al automovilismo deportivo integrando el equipo Porsche y llegó a ocupar el segundo puesto en las 24 Horas de Le Mans, dentro de la categoría amateur.

Netflix, la plataforma cuestionada en las declaraciones de Ferrari, recibió elogios en la misma jornada por parte del director chileno Pablo Larraín, que presentó El conde, la otra película importante de la competencia oficial que se presentó este jueves. Este film, un acercamiento satírico a la figura del exdictador Augusto Pinochet, escondido y transformado en vampiro tras haber sido derrocado del poder, llegará el próximo jueves a algunos cines argentinos y tendrá su estreno mundial en streaming el 15 de este mes.

El chileno Pablo Larraín, director de El conde, pasó ayer por Venecia TIZIANA FABI - AFP

“Es importante que Netflix haya apoyado una película como esta, que es audaz y única. No hablo solo del respaldo a esta producción, sino también al cine chileno, que tiene las habilidades suficientes para hablarle al mundo y crear elementos cinematográficos muy valiosos”.

La segunda jornada de Venecia 2023 también incluyó la presentación de DogMan, la película que marca la reaparición del cineasta francés Luc Besson después de cinco años de inactividad, durante los cuales debió enfrentar una serie de denuncias por supuestos abusos sexuales. Luego de ser liberado de todos los cargos, Besson presentó su nueva producción en Venecia junto a su protagonista, el actor Caleb Landry Jones.