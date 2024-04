Brilló en Floricienta y Agrandadytos, trabajó con Jorge Guinzburg y su amor por el fútbol cambió su vida para siempre

Escuchar

Floricienta, la tira juvenil creada por Cris Morena y protagonizada por Florencia Bertotti, marcó un antes y un después entre los más chicos, quienes, hasta el día de hoy, recuerdan las canciones de la telenovela que se estrenó en marzo de 2004 en la pantalla de eltrece. A 20 años del debut, algunos de los actores que formaron parte de la ficción utilizaron sus redes sociales para homenajearla; y Micol Estévez, quien se puso en la piel de Dominique, fue una de ellos.

Micol Estévez comenzó a trabajar en el mundo artístico desde muy pequeña (Foto: Micol Estévez)

“!Hoy hace 20 años! Llegábamos a la pantalla de @eltrecetv y luego en @telefe de la mano de @bycrismorena con un éxito que no encaja en los parámetros de lo que se puede expresar escrito. Floricienta fue es y será uno de los éxitos más grandes que hizo la ficción argentina”, escribió en la descripción del carrete de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula 114.000 seguidores.

Y completó: ”Países como Perú, Israel, Bolivia, Ecuador, México, Chile, y muchos más a los que hemos llegado a través de la pantalla. Floricienta es un cuento, y hay un cuento. Dominique siempre en mi corazón para ustedes”. En diálogo con LA NACION, la joven de 29 años ahondó en aquel personaje que cometía travesuras junto a Robertita (Lali Espósito) y Tomás (Stefano de Gregorio). “Me di cuenta que mi personaje en realidad era como era por los padres que tenía, porque no le daban la atención ni el cariño que necesitaba”, comenzó diciendo.

Como en aquel momento Micol tenía nueve años, tomó su interpretación de Dominique con la inocencia que la caracterizaba, sin dimensionar el mensaje de trasfondo que le transmitía al público: “Me habían formado un personaje con una historia muy linda, que en su momento la interpreté jugando y no me di cuenta, pero tomé dimensión recién con las repeticiones, cuando ya era adulta”, señaló.

Dominique y Robertita en Floricienta (Foto: Instagram/@micolestevez)

En ese sentido, destacó a Floricienta como “una de las bisagras de su vida”, mientras que la otra fue Guinzburg & Kids (2004), programa que condujo Jorge Guinzburg, a quien recordó como su “padrino televisivo”. “Me ayudó a encaminar muchos proyectos y a permitirme grabar películas mientras estaba trabajando con él, para que no me pierda ninguna posibilidad”, señaló, y agregó: “Con Guinzburg empecé siendo cronista de espectáculo, después me llevó al programa y terminé en piso. Tuve la oportunidad de entrevistar a Chayanne y a muchísimos artistas, así que siempre voy a estar agradecida. Jorge fue una de las personas que nadie supo reemplazar en este medio, ni tampoco podrán hacerlo”.

Pero, ¿cómo fue qué Micol comenzó a trabajar de tan pequeña en la pantalla chica? Sin saberlo, una dificultad en el habla fue lo que la acercó a lo que la haría brillar. “Yo hablaba muy rápido, acelerada y todo con la letra A. Por ejemplo, en vez de decirte la leche chocolatada, yo decía ´la lacha chocolatada’. Todo el mundo le decía a mi mamá que me tenía que llevar al casting de Agrandadytos, porque hablaba mal y era gracioso”, contó sobre sus comienzos, cuando tenía solo cuatro años.

Micole Estévez considera a Jorge Guinzburg como su "padrino televisivo" (Foto: Instagram/@micolestevez)

“Ahí no tenía representante, pero después empecé a ver a Candela Vetrano, Rodrigo Noya y a todos los que estaban en Agrandadytos conmigo, saliendo en la revista Genios. Yo le preguntaba a mi mamá por qué no estaba ahí. Como debajo de la foto de los chicos decía la agencia de publicidad, mi mamá llamó, averiguó y ahí empecé con uno”, explicó.

Agrandadytos, Guinzburg & Kids y Floricienta fueron solo el principio. Desde sus 9 años hasta los 16 hizo temporada en Mar del Plata y, por su participación en Mágico Merlín (2010), ganó una Estrella de Mar, premio que galardona a las mejores obras teatrales que se presentan cada verano en la ciudad feliz. Además, hizo algunas apariciones en ficciones como La niñera, Amo de casa y El Marginal 2; y cine de la mano del director Carlos Sorín.

Pero la actuación no es su única pasión. Su fanatismo por Tigre, equipo del que es hincha desde pequeña, la llevó a estudiar Periodismo Deportivo en la Universidad de River Plate, donde se recibió en el año 2015. A raíz de eso, un poco más lejos de la ficción, pero cerca de las cámaras, en 2021 comenzó a trabajar como productora en la señal ESPN, lugar en el que demuestra su talento día tras día. “Desde chica siempre me gustó el tema de la comunicación y lo mezclé con la pasión por el fútbol. Soy fanática del fútbol argentino y soy muy amiga del Patito Galmarini, un exjugador de Tigre”, contó.

Micol Estévez se refirió a los recortes en el INCAA

Pese a que se encuentra muy enfocada en su carrera como periodista, Micol no deja de lado la actuación. En su tiempo libre se enfoca en otros proyectos, como en el rodaje de cortometrajes de la mano de Insurrectas producciones.

Por ello, se refirió a la difícil situación que viven los actores argentinos con la desaparición de las ficciones y la migración de las audiencias hacia las plataformas de streaming. “Es una pena porque no se produce ficción a nivel nacional hace más de 140 días, una bestialidad de tiempo. Lo único que se produce a nivel nacional son las obras de teatro”, cuestionó.

Con respecto a que las plataformas estén comprando ficciones nacionales viejas, ejemplificó: “HBO subió dos temporadas de Floricienta y Netflix agregó la temporada en la que yo estoy de La Niñera y la que estoy en El Marginal. Creo que tuve la suerte de participar de El marginal, que fue una de las últimas grandes ficciones nacionales que se hicieron”.

Micol Estévez comenzó a trabajar en el mundo artístico desde muy pequeña (Foto: Micol Estévez)

Asimismo, explicó cuán perjudicial es esto para los actores: “Es una pelea el tema de las plataformas porque por pasar el contenido en el cable a nosotros nos pagan un derecho de imagen. Entonces, un actor puede no trabajar y vivir de esto. Sin embargo, en las plataformas no es así y no es justo que mi imagen esté al libre albedrío y no tenga una remuneración económica por eso”.