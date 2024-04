Celine Dion reveló por qué decidió no sacarse el tapado en la entrega de los premios Grammy: “Fue muy estresante”

Escuchar

La última entrega de los premios Grammy a lo mejor de la industria musical tuvo grandes sorpresas, pero una fue la que llamó más la atención de los televidentes que siguieron la ceremonia en todo el planeta: la reaparición pública de Celine Dion. La cantante canadiense, que enfrenta graves problemas de salud, apareció en el escenario para entregarle el premio a mejor álbum del año a Taylor Swift, por Midnights, y no solo su sola presencia fue lo que acaparó todas las miradas y los comentarios, sino también su particular atuendo.

Esta semana, la intérprete de “My Heart Will Go On” apareció en la portada de la revista Vogue Francia y, en la entrevista que brindó a aquel medio, reveló el motivo por el que decidió lucir un abrigo sobre su vestido en su reaparición pública. En un clip subido a la página de la publicación, la cantante de 65 años, que en 2022 reveló que padece el síndrome de la persona rígida, contó: “La verdad es que pregunté a los organizadores: ‘¿Puedo subir al escenario con un abrigo?’´. Y me respondieron que podía hacer lo que quisiera con respecto a mi vestimenta. ‘Simplemente, intentá pasarla bien. Si tenés ese abrigo, ponételo’”.

Celine Dion fue ovacionada de pie en la última ceremonia de entrega de los premios Grammy AP - Invision

En efecto, la cantante subió al escenario esa noche luciendo un elegante abrigo marrón de alta costura de Valentino sobre un vestido color rosado de la última colección de aquella casa de moda. “ Fue muy estresante y, al mismo tiempo, un gran honor participar de la ceremonia ”. Si bien reconoció que le “costó mucho” aceptar la invitación, asegura que su atuendo la ayudó a enfrentar la situación. “ Aferrarme a ese abrigo me hizo sentir mejor en ese momento, me hizo olvidar de esas pequeñas cosas que me daban inseguridad ”, indicó.

En cuanto a su estado de salud, Dion explicó en la entrevista: “Estoy bien, pero es un gran trabajo. Me tomo las cosas día por día. No le gané a esta enfermedad, ella está adentro mío y siempre lo estará. Espero que podamos encontrar un milagro, una forma de curarla a través de investigaciones científicas, pero por ahora debo aprender a vivir con ella. Así que esta soy yo, ahora con el síndrome de la persona rígida”.

La cantante apareció en el escenario luciendo un particular atuendo que no pasó inadvertido Getty Images

“Cinco días a la semana hago terapia física, atlética y vocal. Trabajo en los dedos de mis pies, mis rodillas, mis pantorrillas, mis dedos de las manos, mi canto, mi voz. Tengo que aprender a vivir con esto y dejar de cuestionarme a mí mism a. Porque cuando empezó esta situación, yo me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Qué hice? ¿Acaso es mi culpa?”, reveló

Muy lejos de bajar los brazos, la cantante comprende que solo tiene dos opciones posibles. “O entreno como una atleta y me pongo a trabajar con mucho esfuerzo”, aseguró Dion, “o me dejo estar y que todo acabe, me quedo en mi casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y empiezo a cantarme a mí misma. Así que decidí poner todo el empeño en cuerpo y alma, desde la cabeza a los pies, para trabajar junto a mi equipo médico”. Y con mucha emoción, concluyó: “Quiero ser lo mejor que pueda ser. ¡Mi objetivo es ver nuevamente la torre Eiffel! Tengo una gran fortaleza en mi interior, y sé que nada podrá detenerme”.

La intérprete canadiense fue la encargada de anunciar a la ganadora del disco del año Kevin Mazur - Getty Images North America

Uno de los temas que más interesa a la artista canadiense es la posibilidad de poder cantar nuevamente en un escenario, y sobre eso aseguró: “No lo puedo responder. Por como están dadas las cosas, no puedo decirte algo así como ‘me presentaré en cuatro meses’, porque no lo sé. Mi cuerpo será el que me diga eso. Pero, por otra parte, no quiero solo esperar. Moralmente, no es fácil vivir el día a día. Trabajo muy duro y mañana será más difícil aún. Pero hay una cosa que no se detiene, y esa es mi voluntad, mi pasión, mis sueños y mi determinación ”.

