Festival de Venecia 2026: del lamento de Werner Herzog a la contundente decisión de John Malkovich

La inauguración extraoficial del camino que nos llevará hacia la temporada alta de premios en Hollywood, coronada con el Oscar 2027, se produjo este jueves en la segunda jornada del Festival de Venecia. Allí se presentaron, dentro de la competencia oficial, dos de los primeros títulos que ya aparecen en los pálpitos y las especulaciones de quienes ya arriesgan nombres de futuros (y posibles) candidatos: Bucking Fastard, del alemán Werner Herzog, y Wild Horse Nine, del inglés Martin McDonagh.

Hubo muchos aplausos para Herzog (que regresó a Venecia un año después de recibir en el mismo festival el León de Oro a la trayectoria) y sobre todo para John Malkovich, protagonista de Wild Horse Nine, que a los 72 años podría recibir, según los pronósticos más tempranos, su primera nominación al Oscar como actor protagónico. Hasta ahora tiene solo dos, ambas como actor de reparto: En un lugar del corazón (1985) y En la línea de fuego (1994). Nunca ganó el premio.

El equipo completo de Wild Horse Nine, este jueves en Venecia: John Malkovich, Marina di Girolamo, Parker Posey, Martin McDonagh, Sam Rockwell, Steve Buscemi y la argentina Ailín Salas STEFANO RELLANDINI - AFP

También empieza a hablarse mucho de las hermanas Rooney y Kate Mara, que por primera vez aparecen juntas en pantalla interpretando en Bucking Fastard a dos hermanas tan unidas que hacen todo en conjunto: hablan al mismo tiempo, se visten de la misma manera y hasta se enamoran del mismo hombre (personificado por Orlando Bloom).

Hablar al unísono “fue casi como cantar una canción”, dijo Kate Mara al presentar la película ante la prensa internacional. “Al haber compartido toda una vida juntas, existía un mundo tácito entre nosotras que no tuvimos que esforzarnos mucho para crear. Nunca me había reído tanto. Fue una experiencia única e irrepetible”, agregó su hermana Rooney.

Herzog reveló que las hermanas no necesitaron casi de ningún ensayo previo para manejar con soltura el desafiante compromiso de hablar al mismo tiempo. La película es una versión libre del caso real de las gemelas británicas Freda y Greta Chaplin, nacidas en 1943, que en la década de 1980 ganaron notoriedad cuando fueron acusadas de acosar (casi al extremo de la obsesión) a un camionero llamado Ken Iverson. El hecho llegó a los tribunales y las hermanas fueron declaradas culpables, cumplieron un mes de cárcel y se les aplicó una orden de restricción para no acercarse al hombre.

"Nunca me había reído tanto. Fue una experiencia única e irrepetible”, dijo su Rooney Mara sobre trabajar junto a su hermana Millie Turner - Invision

Herzog dedicó la película a su colega David Lynch, fallecido en enero de 2025. “Me hubiese gustado que estuviera entre el público en esta primera función. Ahora que ya no está con nosotros, sería hermoso retroceder en el tiempo e invitarlo a compartir esta noche con nosotros”, dijo el realizador alemán.

Bucking Fastard llegó a la competencia oficial de Venecia después de que Herzog rechazara una invitación para estrenar la película este año en Cannes, ya que el festival no la consideró entre las candidatas en la lucha por la Palma de Oro y planeaba incluirla en otro lugar de la programación. “En ocasiones es sublime, a menudo ridícula y siempre extravagante y extraña”, dijo Variety en su primera reseña sobre la película después de la gala de estreno en la sala principal del festival italiano.

John Malkovich... ¿rumbo al Oscar?

El otro gran protagonista de la segunda jornada de Venecia 2026, John Malkovich, tomó risueñamente los comentarios sobre su posible protagonismo en la próxima temporada de premios, especialmente cuando uno de los asistentes a la conferencia de prensa de la película le preguntó al actor si ya había empezado a escribir su discurso de aceptación al Oscar.

“Eso es increíblemente amable —respondió Malkovich—. Tengo una trayectoria larga y he compartido colaboraciones espectaculares con guionistas, directores y actores. Nunca sentí que estaba compitiendo con ellos. Lo mejor de todo es que esta película está recibiendo mucha atención, tiene varios intérpretes magníficos y fue escrita y dirigida de forma excelente. Eso es lo que me importa”.

La actriz argentina Ailín Salas, una de las figuras de Wild Horse Nine, este jueves en el Festival de Venecia Scott A Garfitt - Invision

Wild Horse Nine ya tiene fecha confirmada de estreno en los cines argentinos para el 12 de noviembre. Su director y autor, Martin McDonagh, fue un gran protagonista del Oscar con sus dos películas previas, Tres anuncios para un crimen (2018) y Los espíritus de la isla (2023), que sumaron un total de 17 nominaciones.

También escrita y dirigida (como las anteriores) por McDonagh, Wild Horse Nine está ambientada en la Isla de Pascua, lugar al que son enviados dos agentes de la CIA (Malkovich y Sam Rockwell) en la víspera del golpe de Estado que derrocó en 1973 al presidente chileno Salvador Allende. En el elenco se destaca la actriz argentina Ailín Salas, que estuvo presente en Venecia junto al realizador y a los otros protagonistas.

En el encuentro con los medios, Malkovich definió a su personaje y al de Rockwell como “dos imbéciles” y dijo que fue muy fácil aceptar la convocatoria de McDonagh. “En la película, mi personaje está escribiendo sus memorias, pero en la realidad es algo que no voy a hacer nunca. Llevo toda mi vida haciendo lo que me apasiona. No pienso dejar de trabajar y menos en jubilarme, porque creo que me jubilarán primero a mí cuando llegue el momento. Me parece que es lo natural”, concluyó Malkovich.