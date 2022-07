Festival de Venecia: el cine argentino tendrá una fuerte presencia

El festival de cine de Venecia anunció hoy su programación con una considerable presencia argentina en la que se destaca el ingreso en la competencia oficial de la película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani que retrata el juicio a las Juntas Militares por los crímenes cometidos durante la dictadura y se estrenará en los cines el 29 de septiembre y se verá por Amazon Prime Video. En la competencia por el León de Oro también participarán Alejandro González Iñárritu con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, su primera película realizada en México dos décadas después de Amores perros, producida por Netflix, y protagonizada por Daniel Giménez Cacho (Zama) y Griselda Siciliani; Florian Zeller, guionista y director de la ganadora del Oscar El padre que ahora presentará El hijo; Noah Baumbach volverá al certamen italiano con su film White Noise (también de Netflix) una adaptación de la novela del mismo nombre escrita en 1985 por Don DeLillo, que además será la película de apertura del encuentro que se realizará del 31 de agosto al 10 de septiembre.

Las nuevas propuestas de Darren Aronofsky (The Whale), Joanna Hogg (The Eternal Daughter), Luca Guadagnino (Bones and All), Jafar Panahi (No Bear), Emanuele Crialese (L’immensitá, con Penélope Cruz), Laura Poiras (All the Beauty and the Bloodshed), Susanna Nicchiarelli (Chiara), Alice Diop (Saint Omer), entre otros, completarán el cuadro principal del encuentro cinematográfico que también contará en competencia con Rubia, la esperada película dedicada a Marilyn Monroe protagonizada por Ana de Armas y dirigida por Andrew Dominik que se estrenará en Netflix el 23 de septiembre.

Más allá de la competencia principal el cine nacional también estará representado por el corto Camarera de piso, de Lucrecia Martel, presidenta del jurado del festival en 2019, y el film Trenque Lauquen, de la realizadora Laura Citarella que participará del certamen en la sección competitiva Horizontes. Además, del lado de los documentales, también se verá In Viaggio, el largometraje dedicado al Papa Francisco que dirigió el realizador italiano nominado al Oscar Gianfranco Rosi, quien acompañó al santo pontífice en sus recientes viajes y construyó un relato en el que, según el propio director, se combina la mirada del Papa sobre el mundo con los usuales temas que ocupan la obra del realizador como la “pobreza, la injusticia, la migración y la guerra”.

El festival de Venecia, el más antiguo del mundo y el único que no dejó de realizarse de modo presencial durante la pandemia, tendrá, como sucedió también en el Festival de Cannes el pasado mayo, una nutrida presencia de estrellas que recorrerán los canales venecianos con los paparazzi al acecho: Olivia Wilde presentará allí No te preocupes, cariño (se estrenará en la Argentina el 22 de septiembre), su segundo largometraje como directora, junto a sus protagonistas: Florence Pugh y Harry Styles, mientras que Adam Driver y Greta Gerwig acompañarán el estreno de White Noise, de Baumbach. Además, Hugh Jackman (El hijo), Timothee Chalamet (Bones and All), Sadie Sink (The Whale), Tilda Swinton (The Eternal Daughter) y Colin Farrell (The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, ganador del León de Oro en 2017 por Tres anuncios por un crimen), también serán de la partida.

El encuentro veneciano también tendrá su lado televisivo dónde se presentarán las nuevas series de Lars von Trier (The Kingdom) y Nicolas Winding Refn (Copenhagen Cowboy) y para completar un cuadro que seguramente le agregará una dosis de polémica al festival Oliver Stone también estrenará allí Nuclear, su más reciente documental. También fuera de competencia pero con muchas expectativas de los cinéfilos se verán en Venecia las nuevas películas del legendario Walter Hill, que dirigió un western, Dead for a Dollar, encabezado por Christoph Waltz y Willem Dafoe; Call of God, la película póstuma del autor coreano Kim Ki-duk; y Dreamin’ Wild, de Bill Pohlad, con Casey Affleck, Zooey Deschanel y Walton Goggins.