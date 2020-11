Red Post on Escher Street, parte de la Competencia Internacional del encuentro cinéfilo, que comienza el sábado

No habrá corridas para llegar casi sin aliento de una sala a otra, tampoco encuentros fortuitos en las largas filas con las grillas de programación marcadas siempre en mano ni apuradas charlas cinéfilas en la peatonal San Martín o en los cafés con vista al mar. La pandemia del coronavirus arrasó con la presencialidad y desterró esa ceremonia de las proyecciones que tanto se extraña, pero el Festival de Mar del Plata no se rinde: la 35ª edición será online y durante nueve días (desde el sábado al domingo 29) estarán disponibles en streaming gratuito para toda la Argentina más de 150 cortos y largometrajes.

Una síntesis un poco más apretada y austera que en entregas anteriores, pero que de todas formas resultará fundamental para descubrir qué fue del cine (y del mundo) durante este último año, un 2020 que por demasiados y obvios motivos jamás olvidaremos. La cita (virtual) será, entonces, en el sitio web del festival y para la que hay que tener en cuenta algunos tips: las funciones de las películas se habilitarán cada día a las 10 de la mañana y tienen cupos de 2000 visualizaciones que -en el caso de los títulos más buscados- pueden agotarse en pocos minutos.

Los cinéfilos madrugadores, de todas formas, no estarán obligados a ver los films apenas consigan su ticket virtual, sino que dispondrán de 72 horas para hacerlo. Este tope en la cantidad de "plays" por película no es un capricho de espíritu censor por parte de los organizadores sino una imposición de los productores y agentes de ventas que manejan los derechos internacionales. "Si un film se diera tres veces en una sala marplatense de 200 butacas lo verían, en el caso de que se agotaran las entradas, 600 personas. Aquí serán como mínimo 2000, ya que hay películas que no tienen ese límite, y encima de forma gratuita y para todo el país", indica el presidente del festival, Fernando E. Juan Lima.

The Woman Who Ran de Hong Sang-Soo, uno de los debuts más esperados del festival de Mar del Plata, que se realiza desde el sábado de forma virtual y con acceso gratuito

Más allá del inevitable (y entendible) enojo de algún cinéfilo, frustrado por no poder acceder a determinado film que le generaba ilusión, lo cierto es que esta 35ª edición de Mar del Plata tiene mucho y bueno para ver. Por eso, solo como uno de los tantos caminos posibles, ofrecemos a continuación una guía con recomendaciones agrupadas por director, origen, temática o apuesta artística.

Seize printemps. La francesa Suzanne Lindon (hija de los reconocidos intérpretes Vincent Lindon y Sandrine Kiberlain) escribió a los 15 años (y dirigió y protagonizó a los 20) esta tragicomedia sobreel romance entre una adolescente de "16 primaveras" a las que alude del título y un actor teatral de 35 años. Una de las cuatro óperas primas dirigidas por mujeres que participan en la Competencia Internacional (las otras son Moving On, de la coreana Yoon Dan-bi; Shiva Baby, de la canadiense Emma Seligman, y Sophie Jones, de la estadounidense Jessie Barr), Seize printemps se ubica más cerca de la sensibilidad del cine de François Truffaut que de la perversión de Lolita. Talento de familia.

Edgardo Cozarinsky por dos. Ya sea con un film en solitario como Medium (un retrato de la eximia pianista Margarita Fernández) o con una película colectiva que tiene a la escritura como eje como Edición ilimitada (donde dirigió el primer e hilarante episodio de una serie que se completa con cortos de Santiago Loza, Virginia Cosin y Romina Paula), el ya mítico Cozarinsky no deja de sorprender y de reinventarse.

Relatos familiares. Un sobrecogedor e implacable ensayo, íntimo y político a la vez, sobre una relación padre-hijo y los efectos del Alzheimer (Adiós a la memoria, de Nicolás Prividera), la recuperación de unos videos caseros filmados en plena explosión de la fábrica militar de Río Tercero por una niña de 12 años, la propia directora del film, y su reelaboración desde la actualidad (Esquirlas, de Natalia Garayalde) y una película de ficción sobre una chica también de 12 que debe lidiar con la muerte de su hermana en un sensible relato de iniciación en la pubertad (Mamá mamá mamá, de Sol Berruezo Pichón Riviere) son tres apuestas del cine argentino por acercarse a historias familiares sin fórmulas ni prejuicios.

Lo nuevo y lo notable del cine coreano. Moving On, quedó dicho, es el debut de Yoon Dan-bi con las desventuras de tres generaciones de una familia (todos sus integrantes son verdaderas almas en pena) que ha ganado ya varios premios en festivales como Busán y Rotterdam; mientras que The Woman Who Ran, es lo más reciente del muy prolífico y aclamado Hong Sang-soo. Un film que en su forma y su espíritu se parece a muchos de sus trabajos previos, pero que esta vez está habitado completamente por mujeres y con los hombres abandonados en el fuera de campo.

Cinefilia dura. No existen treinta y seis maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo es un ensayo de Nicolas Zuckerfeld sobre el clasicismo del director Raoul Walsh y un registro de la obsesión cinéfila aquí representada en la búsqueda del origen de la frase del título, supuestamente atribuida al realizador de Héroes olvidados, La pasión manda, Altas sierras, Murieron con las botas puestas, El enemigo público y Alma negra. Otra de las experiencias extremas que propone esta edición son los ¡200! minutos de El año del descubrimiento, documental de Luis López Carrasco que, a partir de unos violentos hechos ocurridos en la Murcia de 1992, ofrece -con una estructura de pantalla partida- una mirada crítica, desgarradora, provocadora y bastante desesperanzada sobre la España de las últimas tres décadas.

Homenaje a Rosario Bléfari.Brillante música y actriz, Bléfari murió en julio último y el foco programado permitirá apreciar su ductilidad como actriz (en Silvia Prieto, de Martín Rejtman, y Los dueños, de Ezequiel Radusky y Agustín Toscano) y como compositora, guitarrista y cantante (en El arte musical, cortometraje de Nahuel Ugazio que registró la muy artesanal grabación de Sector apagado, que sería su último disco como solista).

En memoria de Pino Solanas. Cuando ya la programación de la 35ª edición estaba prácticamente cerrada, falleció en París a causa del coronavirus esta figura insoslayable del cine y la política argentina. Rápidos de reflejos, los programadores sumaron cuatro títulos esenciales de su filmografía: La hora de los hornos (film de apertura), Sur, Tangos - El exilio de Gardel y El viaje. Preparen los pañuelos.

