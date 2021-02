Flora y Ulises: una película de Disney+ para toda la familia que no levanta vuelo

Flora y Ulises (Estados Unidos, 2021). Dirección: Lena Khan. Guion: Brad Copeland, a partir de la novela gráfica de Kate DiCamillo. Elenco: Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Evans Ainsworth, Janeane Garofolo, Kate McCucci. Duración: 95 minutos. Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: regular

En teoría esta película para toda la familia recientemente estrenada en Disney+ tenía todo para incorporarse al notable catálogo de comedias para ese público que el estudio produce hace más de medio siglo. A saber: una protagonista de 10 años dulce, carismática y de inteligencia precoz que imagina un mundo lleno de maravillas y magia aunque insista en que lo suyo es el cinismo y que la esperanza no le conviene a nadie.

Trailer de Flora y Ulises - Fuente: Disney +

Flora, interpretada por la adorable Matilda Lawler, está triste porque sus padres están separados luego de que la carrera de creador de cómics de su papá (Ben Schwartz) nunca lograra despegar del suelo, a diferencia de los muchos superhéroes que padre e hija idolatran. Con esa premisa el film aprovecha su pertenencia al conglomerado Disney para hacer referencias explícitas a muchos de los personajes de Marvel, pero como sucede muchas veces con las películas derivadas de esas historietas, entre la fantasía y la imaginación que promete también perpetua estereotipos pasados de moda y descuida la coherencia interna de su propio relato.

Matilda Lawler y Alyson Hannigan en Flora y Ulises

En principio la historia promete: en una escena llena de acción, tropiezos y logrados efectos visuales, Flora conoce a Ulises, una ardilla a la que salva de las entrañas de una aspiradora robot. Así, el dúo forma un lazo que se volverá irrompible una vez que la nena descubra que el roedor posee superpoderes como los héroes de los que suele leer. El desafío será entonces convencer a su padre de que vale la pena volver a intentar vender sus cómics y que su mamá Phyllis, papel a cargo de Alyson Hannigan (How I Met Your Mother), no se entere de nada. Phyllis, una escritora de novelas románticas, está luchando por escribir un nuevo libro aunque la inspiración no llega.

El guion de Brad Copeland (Espías a escondidas) plantea claramente las diferentes personalidades de los padres de Flora. Una y otra vez el relato resalta que papá es el artista al que hay que incentivar, un siempre divertido compañero de juegos de su hija que puede ser creativo aun siendo empleado de un negocio de artículos de librería. La mamá, en cambio, es la que le pone límites a la imaginación de su hija, la que se siente orgullosa de su premio “Rose y Jack” (un guiño a la película Titanic que se repite durante el film), y se duerme comiendo comida chatarra y viendo reality shows.

Solo en el desenlace y después de muchísimos tropiezos y bromas de comedia física a cargo de muy buenos actores del género como Schwartz, Danny Pudi (Community) y Kate Micucci (The Big Bang Theory), las cosas se equilibrarán un poco en la familia de Flora con la ayuda del increíble Ulises, un héroe sin capa pero con un especial talento para la poesía y el consumo de frutos secos.