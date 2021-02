Globos de Oro 2021: cómo y dónde ver la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood

El domingo 28 de febrero comienza la carrera hacia el Oscar con la 78ª entrega de los Globo de Oro, los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Ese día, LA NACION hará una cobertura especial con el minuto a minuto de la ceremonia y la antesala del show, que incluirá la primera alfombra roja del año.

Transmisión

La ceremonia, conducida por las humoristas Tina Fey y Amy Poehler en dos ciudades distintas, se transmitirá por la pantalla de TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 22.

Las comediantes Tina Fey y Amy Poehler condujeron la ceremonia de 2015 Archivo

En tanto, tres horas antes comenzará la cobertura de la alfombra roja, cuando los protagonistas comiencen a ingresar al Beverly Hilton Hotel en Los Ángeles. El desfile de atuendos de alta gama será transmitido vía streaming por E! Online Latino desde las 19, antes de pasar a la pantalla a las 20 por el canal E! (Cablevisión: canales 404 –digital– y 666 –HD–; Telecentro: canal 602; DirecTV: canal 222).

También a partir de las 20, la actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su trabajo en el film de Alfonso Cuarón Roma (2018), y la presentadora Lety Sahagún tendrán una charla previa que transmitirá TNT tanto por cable como por redes sociales. Las conductoras analizarán las fortalezas de los nominados, además de entrevistarlos, destacar las mejores producciones de la temporada y anticipar cuáles podrían ser las sorpresas, los favoritos y los aspectos más destacados de la gala.

Doble sede

La ceremonia de este año contará con un detalle inédito: por primera vez, debido a la pandemia de coronavirus, se realizará en dos sitios distintos, con el objetivo de evitar contagios y reducir los traslados. Poehler oficiará de anfitriona en el mencionado hotel de Los Angeles (hogar de los Globos desde 1961), mientras que Fey, en simultáneo, estará a cargo de otra transmisión que se llevará a cabo en el salón Rainbow Room, ubicado en el piso 65 del Rockefeller Center, en Nueva York.

Los nominados

A diferencia de los premios Oscar, en los Globos de Oro las obras compiten contra otras del mismo género y lo mismo sucede con sus protagonistas.

Los largometrajes nominados en la categoría drama son: The Father, Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago, Mank, y Promising Young Woman. En comedia, disputarán el galardón Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Palm Springs, Music y El baile.

Con seis candidaturas, la producción de Netflix Mank, dirigida por David Fincher (El club de la Pelea, Zodíaco, Pecados Capitales), encabeza la lista de películas más nominadas, seguida por el film de Aaron Sorkin El juicio de los 7 de Chicago, que obtuvo cinco.

Los actores nominados en drama son Riz Ahmed por El sonido del metal, Chadwick Boseman por La madre del blues, Anthony Hopkins por The Father, Tahar Rahim por The Mauritarian, y Gary Oldman por Mank. En tanto, en comedia los candidatos son: Sacha Baron Cohen por Borat Subsequent Moviefilm, James Corden por El baile, Lin Manuel-Miranda por Hamilton, Dev Patel por The Personal History of David Copperfield, y Andy Samberg por Palm Springs.

En cuanto a las actrices, se anticipa una contienda muy pareja en la categoría drama con Viola Davis por La madre del blues, Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, Frances McDormand por Nomadland, Carey Mulligan por Promising Young Woman, y Andra Day por The United States vs. Billie Holiday. En el rubro comedia, la actriz criada en Argentina Anya Taylor-Joy irá por su primera estatuilla por su rol en Emma, a la par de Michelle Pfeiffer por French Exit, Rosamund Pike por Descuida, yo te cuido y Kate Hudson por Music. Taylor-Joy también competirá por el premio a la mejor actriz de miniserie por su rol en Gambito de dama (Netflix).

El galardón al mejor director contará por primera vez con tres realizadoras mujeres entre los nominados. Chloé Zhao (Nomadland), Regina King (Una noche en Miami), y Emerald Fennell (Promising Young Woman) integran la nómina que completan Aaron Sorkin por El juicio de los 7 de Chicago y David Fincher por Mank.