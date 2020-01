Los galardones otorgados por la Prensa Extranjera de Hollywood se entregarán el domingo 5, con Ricky Gervais como conductor Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020 • 18:53

El domingo 5 de enero la carrera al Oscar comienza de manera oficial, cuando inicie la 77ª entrega de los Globo de Oro, los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y la televisión.

Dónde ver la ceremonia

En lo que respecta a la alfombra roja , el televidente tendrá opciones para disfrutarla y analizar los looks de los famosos. En E! Entertainment se transmitirá desde la entrada al hotel Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, a partir de las 20, con la conducción de Ryan Seacrest y Giuliana Rancic.

La dupla, apuntalada por su equipo de especialistas, analizarán los diseños desde diferentes perspectivas, desde cuáles son las celebridades más arriesgadas hasta cuál es la tendencia de la noche.

Ricky Gervais, la pesadilla de los famosos, se pondrá al frente de la ceremonia en un esperado regreso Crédito: NBC

Por otro lado, TNT y TNT Series transmitirá la ceremonia en vivo y en directo a partir de las 21. La velada comenzará con la llegada de las celebridades a la red carpet, que será comandada Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky.

Los nominados

El 9 de diciembre, las actrices Dakota Fanning (Había una vez...en Hollywood) y Susan Kelechi Watson (This Is Us), y el actor Tim Allen (Toy Story) fueron los encargados de anunciar los aspirantes a llevarse la estatuilla.

Las películas nominadas en la categoría dramática son El irlandés, Guasón, Historia de un matrimonio, 1917 y Los dos papas; en cuanto a las comedias, las candidatas son Mi nombre es Dolemite, Entre navajas y secretos, Rocketman, Jojo Rabbit y Había una vez... en Hollywood.

El irlandés, de Martin Scorsese, una de las grandes favoritas - Fuente: YouTube 02:43

Video

En las categorías televisivas, The Crown, The Morning Show, Killing Eve, Succession y Big Little Lies compiten en el rubro dramático; mientras que Barry, Fleabag, El método Kominsky, The Marvelous Mrs. Maisel y The Politician, lo hacen en el género cómico.

El anfitrión

Contra todos los pronósticos, Ricky Gervais fue el elegido para conducir la ceremonia por quinta vez, convirtiéndose así en el sucesor de Sandra Oh y Andy Samberg, dupla que no funcionó del todo bien el año pasado. "Nuevamente, me hicieron una oferta que no pude rechazar", afirmó Gervais en un comunicado reproducido por Variety. "Pero es la última vez que lo hago, lo que puede convertir a la velada en algo particularmente divertido", añadió el host que utiliza como gag recurrente su mirada ácida y sin filtro sobre las estrellas.

El humor ácido de Ricky Gervais en los Globos de Oro - Fuente: YouTube 06:48

Video

El gran homenajeado de la noche

El doble ganador del Oscar Tom Hanks recibirá el prestigioso galardón Cecil B. DeMille a la trayectoria, que en 2019 fue a manos de Jeff Bridges. Curiosamente, el actor compite por una estatuilla: Hanks está nominado como mejor intérprete secundario en cine por el film de Marielle Heller, A Beautiful Day in the Neighborhood.

No te pierdas la cobertura minuto a minuto de los Globos de Oro de LA NACION.