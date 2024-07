Goyo: las razones detrás de la película argentina que es fenómeno mundial en Netflix

Escuchar

A pocos días de su estreno, Goyo se convirtió en un suceso dentro y fuera del mercado local. En la última semana llegó a posicionarse en el segundo lugar de las producciones de lengua no inglesa de Netflix, con 12.300.000 millones de horas vistas por personas en todo el mundo. El film, que relata el romance entre un guía de museo que tiene Asperger y una madre de dos chicos que se encuentra en pleno proceso de separación de su violento marido, logró ubicarse en la lista del Top 10 de películas de la plataforma de 52 puntos del mapa tan disímiles como Chile, Taiwán, Colombia, Bahamas, Croacia, Bélgica, Costa Rica, Israel, México, Polonia, Nicaragua y, por supuesto, la Argentina.

El vínculo romántico entre Goyo (Nicolás Furtado) y Eva (Nancy Duplaá) despliega un amplio abanico de posibilidades en torno a las relaciones humanas, la inclusión y el autodescubrimiento. En diálogo con LA NACIÓN, el director del largometraje, Marcos Carnevale, reflexionó sobre los motivos que impulsaron la buena recepción de la película en distintos rincones del planeta.

Bajo una mirada delicada y sutil, Carnevale se sumerge en una trama donde la inclusión dialoga con la lógica de una “normalidad” atormentada y enceguecida. Atractiva para culturas diversas, la película apela a una historia tan personal como universal: “Siento que hay cosas que calaron hondo en los espectadores de muchos países... Apela a cuestiones de la condición humana y eso va más allá de la idiosincracia. Goyo relata una temática de corte universal, como en casi todas mis películas, siempre busco filmar a los humanos y fundamentalmente a los distintos, a los que son señalados y los que son patitos feos que se apartan de la generalidad”, apuntó Carnevale en diálogo con este medio.

“Lo que hace la película es hackearte a vos, que sos neuronormal, y te llama a cuestionarte si no sos también un poco patito feo. Esa interpelación te quita autoridad para señalar, para apartar, para cancelar, para discriminar... Muchas veces los humanos hacemos cosas amparados en la generalidad, en la manada”, señaló el director. “Goyo viene a mostrar que todos somos imperfectos y que tenemos que amarnos y tolerarnos así. Ese mensaje cala hondo en todos lados y excede todo tipo de idiosincrasia, creencia, idioma porque forma parte de la esencia humana misma”, reflexionó Carnevale sobre la buena recepción de la película a lo largo de distintas culturas.

El director de Goyo, Marcos Carnevale, conocido por abordar temas complejos con sensibilidad y humor, junto a su protagonista, Nicolás Furtado, en pleno rodaje Cleo Bouza/Netflix

La interpretación de Nicolás Furtado como Goyo también fue un elemento clave en la historia. “Si el personaje no te lleva de la mano hasta el final de la película hay algo que no funciona. La gente empatiza con él o no. También a veces ese personaje te abandona y uno, como autor, se queda ahí colgado. A veces te dice: por acá, no. Y si querés forzarlo, el espectador se da cuenta enseguida”, señaló el director de Granizo, Inseparables, Corazón de león y El fútbol o yo en entrevista con LA NACIÓN. “En Goyo, particularmente, elegí la temática del autismo porque es la mirada más objetiva y desprejuiciada que conozco. Goyo es una persona con Asperger que te ve y te acepta como sos, sin filtro, honestamente”, destacó Carnevale sobre esta producción.

El director consultó con varias organizaciones que trabajan con personas dentro del espectro autista para asegurar una representación auténtica de Goyo. El trabajo cuenta con el asesoramiento y aval de especialistas de fundaciones como Fundación Discar, Asociación Liga Asperger 7, Panacea y la Federación Argentina de Deportes para personas con discapacidad intelectual.

Nicolás Furtado y Nancy Dupláa, los protagonistas de Goyo Cleo Bouza/Netflix - Netflix

El elenco incluye a destacados actores como Soledad Villamil, Cecilia Roth, y Pablo Rago, quienes aportan profundidad y emotividad a la narrativa. Y lo completan en papeles secundarios, pero rendidores Diego Alonso Gómez, Balthazar Murillo, Milo Zeus Lis y Mayra Homar. Con una hora y 47 minutos de duración, la película combina comedia, drama y romance, y teje una mirada conmovedora sobre la aceptación de las diferencias.