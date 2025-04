La masacre del ratón: una “de miedo” que naufraga en un mar de sangre, gritos y guiños literales

La masacre del ratón (Screamboat, Estados Unidos/2025). Dirección: Steven LaMorte. Guion: Matthew García-Dunn, Steven LaMorte. Fotografía: Steven Della Salla. Música: Charles-Henri Avelange, Yael Benamour. Edición: Patrick Lawrence. Elenco: David Howard Thornton, Allison Pittel, Jesse Posey, Kailey Hyman, Jared Johnston, Amy Schumacher, Sarah Kopkin, Savannah Whitten. Duración: 102 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 16 años. Distribuidora: Imagem Films. Nuestra opinión: regular.

Habíamos avisado, no se trataba de casos aislados, tampoco de un puñado de directores jóvenes con más ganas de molestar que de pasar a la historia. No. Estábamos ante el nacimiento de un subgénero dentro del terror, que se ocupaba de imaginar el lado más oscuro y sangriento de personajes infantiles icónicos . Incluso en los Estados Unidos, que les encanta etiquetar todo y a todos, ya le pusieron nombre: Childhood Horror.

Y antes de entrar al comentario propiamente dicho de La masacre del ratón (spoiler: es una más del montón, y de las flojitas), es interesante describir brevemente el fenómeno. Con el dominio público de personajes clásicos a su favor, la moda comenzó hace apenas un par de años, para aprovechar que el cine de horror es el único género que todavía convoca audiencia a las salas . Las claves de este nuevo canon marginal son la transgresión, el bajo presupuesto, y una idea base virada hacia el slasher, que sacuda la imagen del original: “Qué pasaría si Mickey…”, “Y si Winnie The Pooh, un osito tan dulce, se convirtiera en un asesino sanguinario…”.

No hay mucho más que eso, porque los responsables de este tipo de productos no pretenden ir más lejos. Por supuesto que no faltan los análisis “profundos” que hablan del fin de la inocencia, de la nostalgia como un espacio de idealización que debe ser cuestionado, y hasta del ejemplo de una trinchera de lucha frente a la creación de franquicias sin alma. Todos argumentos que no los creen ni ellos.

Dejando claro cuáles pueden ser los límites artísticos y formales de una película como La masacre del ratón, el resultado está a la vista. Es importante aclarar que todo en el film de Steven Lamorte (apellido muy apropiado para lo que se está por ver) remite al corto Steamboat Willie, primera aparición de Mickey, que recientemente ha entrado a dominio público. A diferencia de la recientemente estrenada La trampa del ratón -que se aprovechaba del mismo vericueto legal-, aquí sí han tomado elementos del film de 1928, para retorcerlos a gusto del consumidor.

Un ferry queda varado durante una noche de niebla, a merced de los instintos asesinos del personaje principal. Parece ser que el barco en cuestión tiene partes de aquel primer navío animado, entre ellos a un Mickey venido a menos y sediento de venganza.

La masacre del ratón

Entre los muchos elementos que los responsables del film han incorporado para mofarse de la factoría Disney, hay víctimas que con una excusa mínima pueden referenciar a las princesas de la empresa, tanto en vestimenta como en sus nombres; o una coprotagonista que porta accesorios que remiten inevitablemente a Minnie, la novia del protagonista. Así de básico todo.

Por si no fuera suficiente, la película también se ufana de forzar diálogos con referencias a títulos recientes como Frozen , y hasta menciona al pasar el nombre Mortimer, que era el que quería Walt para su roedor , hasta que su esposa le impusiera el “Mickey” que todos conocimos.

Si bien el espíritu jocoso de esta película marca una diferencia, el humor es tan poco imaginativo y banal que por momentos parece una nueva entrega de Scary Movie. En este apartado juega en contra la presencia de David Howard Thornton dentro del disfraz del ratón: se suponía que iba a ser un punto a favor y termina haciendo las mismas patéticas morisquetas que patentó con el payaso de Terrifier.

La masacre del ratón, otro intento de imprimirle un giro oscuro al personaje infantil más famoso de la historia, naufraga en un mar huérfano de ideas, para enseguida hundirse en la más absoluta indiferencia. ¿Será posible que el Childhood Horror en algún momento evolucione hacia un producto que rompa las barreras de lo previsible y se vuelva interesante de ver? Por ahora parece difícil.

Guillermo Courau Por

