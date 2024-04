Hermanos, una historia de sangre. El documental con el que Carlos de Elía, un histórico periodista de investigación, debuta en cine

Escuchar

“Cuidá a mi hermano, es el único que tengo”, recuerda haberle dicho Mariano Cohn al médico que estaba atendiendo a su hermano y así lo relata en el documental Hermanos, una historia de sangre, dirigido por Carlos de Elía, que estará disponible desde el próximo lunes en la oferta on demand de Flow y que luego se estrenará en la plataforma de streaming Max (el 23 de abril) y se emitirá por la señal TNT el 26, a las 22.

Mariano Cohn es responsable, junto a Gastón Duprat, de películas premiadas como El vecino de al lado y Ciudadano ilustre y las series El encargado, Nada y Coppola: el representante, pero también es el hermano mayor de Alejandro, fallecido en 2015 en circunstancias dudosas en el hospital municipal de San Isidro. Y ese es el costado que explora el film al desarrollar su lucha para esclarecer la muerte trágica, prematura y cargada de preguntas de su hermano. Construido a partir del vínculo entre Mariano y Alejandro y la historia familiar retratada desde su infancia por la cámara de video del padre de ambos, ávido camarógrafo amateur como tantos otros que descubrían las bondades del VHS en los años ochenta, el documental incluye pero no se limita a las formas de la investigación periodística.

En cambio, aprovecha la familiaridad de los videos caseros para armar una narración que se apoya en los hechos y los testimonios de testigos y profesionales involucrados en el caso- cuyo juicio penal se comenzará el martes 16-, aunque sobre todo en la empatía que genera ver ese pasado feliz de los Cohn en contraste con un presente de tristeza y desolación impulsado por un duelo que no tendría que ser y que, a nueve años de los hechos, sigue sin explicación.

La película que repasa lo ocurrido en aquel julio de 2015, pone en cámara a los testigos y a los expertos médicos y judiciales de manera clara y efectiva, un manejo de la historia al que contribuye la larga experiencia de De Elía en el periodismo de investigación y sus años como creador del canal de noticias TN y el director de noticias del Trece, aunque pronto se advierte que el documental intenta ir más allá de la acumulación de pruebas y evidencias que Cohn pasó dos años recopilando y difundiendo luego en los medios. Sin descuidar la exposición de la cronología de los hechos transcurridos en aquellas 48 horas que pasaron entre que Alejandro ingresó en la guardia del hospital Melchor Posse hasta su muerte en el hospital Italiano, el film se enfoca en contar quién era el menor de los Cohn y cómo su ausencia cambió a todos los que lo conocían y especialmente a su hermano mayor.

“Sentía la obligación de contar la historia”, explica De Elía luego de la presentación del documental -escrito junto al periodista Sergio Elguezábal-, con el que se aventuró a debutar como realizador con la dificultad añadida de que su personaje principal es uno de los cineastas más reconocidos de Iberoamérica. Alguien que según el novel director no buscó intervenir en el proceso de realización ni le pidió cambios al ver el film terminado que, cuenta, “le llevó varios días poder ver”. Es comprensible, el documental no apela al golpe bajo pero tampoco esquiva detalles sobre las últimas horas de Alejandro. Ahí están también los pasajes que enlazan los éxitos profesionales de Mariano con su incesante lucha por esclarecer qué pasó con su hermano y por encontrar a los responsables de su muerte. El reconocimiento a su trabajo incluso se revela en las voces que participan del documental a través del relato en off: se trata de algunos de los actores más destacados de su filmografía como Antonio Banderas, Guillermo Francella, Luis Brandoni y Oscar Martínez.

No hay distancia que separe al Mariano que filma en Europa y gana premios en festivales de cine internacionales de aquel que “comparte” una gaseosa con Alejandro frente a su tumba o ese que recorre el departamento de su hermano todavía armado como si siguiera vivo. “No puedo hablar de él en tiempo pasado”, dice hacia el final de la película que no busca dar respuestas sobre el hecho judicial ni clausurar las preguntas sobre lo que sucedió aquella noche de 2015 sino contar con sensibilidad una tragedia tristemente familiar.

